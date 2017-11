PO UZORU NA HORVATINČIĆA: Prvo priznao da je pijan divljao u BMW-u i pritom ubio dvoje ljudi, a sad tvrdi da se ničeg ne sjeća

Postupak protiv Ante Bigave odužit će se jer, kako kaže, ne zna da je izgubio vozačku, te da se ne sjeća što se dogodilo te večeri kad je pijan u svom BMW-u skrivio nesreću koja je odnijela dva života.

Na Općinskom sudu u Splitu jučer se očekivao kraj suđenja Anti Bigavi, koji se tamo našao pod optužbama da je 4. listopada 2014. vozeći pijan i bez vozačke dozvole skrivio prometnu nesreću u kojoj su smrtno stradali njegov 22-godišnji suvozač, Dalibor Svalina, i 82-godišnji pješak, Filip Svalina. No, ovaj sudski proces jučer ipak nije dobio svoj epilog.

Po završetku dokaznog postupka, na mjesto za svjedoke sjeo je i sam optuženik koji je trebao iznijeti svoju obranu. S obzirom na to da je ranije priznao krivnju za izazivanje ove prometne nesreće sa smrtnim posljedicama, njegova je jučerašnja obrana bila, malo je reći, neočekivana.

‘Iskreno, ne sjećam se ničega, sve što znam, znam iz priča. Ja nisam ni znao da mi je vozačka dozvola oduzeta i da imam zabranu. Imao sam početkom te godine, u siječnju ili veljači, sud u Kaštelima i sudac mi je rekao da će mi oduzeti na tri mjeseca vozačku, ali ja do ove nesreće nikad nisam dobio ništa napismeno. Očekivao sam da će to stići, ali dotad nisam ništa dobio, tek kad sam bio u bolnici nakon ovoga, stigla mi je plava kuverta. Iskreno, pitanje je bi li vozio da sam znao da mi je vozačka uzeta’, rekao je jučer Ante Bigava pred sudom.



Sutkinja je potom zaustavila njegovo iznošenje obrane dok se ne utvrdi je li mu i kada izrečena mjera zabrane upravljanja automobilom. O tome će ovisiti visina kazne.

Prije iznošenja obrane Bigava je slušao svjedočenje majke stradalog 22-godišnjeg Dalibora Svaline. ‘Zahtijevam maksimalnu moguću kaznu, i to zato što smatram da svi mogu pogriješiti, i ja vozim, ali da netko bez dozvole i pijan sjedne u auto, to onda nije greška. I poslije toga sam ga vidjela kako divljački vozi po selu, a u tri godine se nije sjetio doći, ispričati se, izraziti sućut… Moga sina neće vratiti niti da dobije pet ili deset godina, ali on mora znati što je napravio. Tad je imao 34, 35 godina, zašto nije, kad je znao da je pio, mom sinu rekao da ga neće voziti? On kaže da se oženio, da je dobio dijete. Neka bude živo i zdravo, al’ zašto moj sin nije imao priliku da zasnuje obitelj, da i ja imam unuke. On je meni uništio kuću, obitelj, ja sam proživljavala strašne dane, bila sam na rubu suicida. Sto puta sam molila Boga da ja poginem, više nemam zašto doći ovdje u selo ‘, potreseno je govorila Ankica Svalina.

Bigava je u trenutku nesreće imao najmanje 1,45 promila alkohola i krvi, a na mjestu gdje je maksimalna dopuštena brzina 50 km/h, on je vozio 120. Izgubio je kontrolu nad vozilom, izletio s ceste pri čemu je pomeo nesretnog 82-godišnjeg pješaka, samo 50 metara od njegove kuće.

BMW je nakon toga udario u betonski zid dvorišta jedne kuće, odbio se preko voćnjaka u dvorište druge kuće te potom pao na parkirani automobil. 22-godišnji suvozač je poginuo, a Bigava je bio teško ozlijeđen