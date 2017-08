‘PO POTREBI HEROJI, PO POTREBI UHLJEBI’: Objavljeno pismo vatrogasca gradonačelniku zbog kojeg će se mnogi pokriti po ušima

Spašavaju ljude, privatnu i javnu imovinu, prirodne ljepote, ali zauzvrat baš i ne dobivaju mnogo. Nije ni čudno da imaju puno toga za reći glavešinama.

Na Facebook stranici ‘Vatrogasci – oni su naši heroji’ objavljeno je pismo jednog vatrogasca upućeno gradonačelniku Metkovića, Daliboru Milanu, u kojem se njega i ostale čelnike lokalnih samouprava proiziva zbog nebrige za stanje u lokalnim vatrogasnim postrojbama.

‘Toplo se nadam da ovi, kako ih do Velike Gospe svake godine zovete, heroji, nakon 1.10. neće biti HEROJI BURZE RADA’, poručio je autor pisma između ostalog.

Pismo prenosimo u cijelosti.

PISMO ČLANA UPUĆENO GRADONAČELNIKU

Poštovani gospodine Milan, s obzirom da su, kako stvari stoje, metkovski vatrogasci najveći problem ovog grada, odlučio sam reći par riječi o tome. Prije svega želim da građani znaju istinu, a želim i Vama da se prestanete sramotiti, jer kao pravnik ( ma gdje god taj fakultet upisali, pa i gdje ga na kraju završili, pa kako god posao dobili i koliko god na njemu naučili) morali bi ste znati da se Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za grad Metković nalazi upravo kod Vas u gradu, tako da sam siguran da znate koliki broj vatrogasaca mora imati JVP Metković.

Naravno, sada kalkulirate jer je bivši gradonačelnik od Vas kao jedan od uvjeta ( naravno uz danas ukinuti parking) za njegove dvije ruku u vijeću tj. za održavanje većine zatražio i davanje otkaza čak sedmorici vatrogasaca. E ajmo sada redom.

1. Lažete i obmanjivate javnost da JVP Metković ima 23 vatrogasca, jer ima ih točno 22. Razlika između 22 i 23 je ogromna, cca 90.000,00 kn godišnje ( bruto plaća)

2. Od 22 vatrogasca 20 je operativaca ( 1 administrativni referent i serviser vatrgoasnih aparata nisu operativci, što znači da ne sudjeluju na intervencijama). Od 20 operativaca 19 ih radi u smjenskom radu a zapovjednik radi od pon-pet 8 sati dnevno.

Znači imamo 3 smjene po 5 vatrogasaca i 1 smjenu sa 4 vatrogasca. Uzmite u obzir da su uvijek 3 vatrogasca u prosjeku na godišnjem odmoru, slobodnim danima ili bolovanju, što im zakon daje za pravo. Kao laika u ovom poslu i Vas i sve ostale pitamo jeli ovo malo, dovoljno ili previše ? Samo ću vas podsjetit na katastrofalni požar iz 2013 ( tada je postrojba imala 15 operativnih vatrogasaca) u ulici Ante Starčevića nakon eksplozije plinske smjese. Nažalost jedna osoba je smrtno stradala, a kao prva smjena po dojavi su došla ni manje ni više nego točno 2 VATROGASCA S 1 VOZILOM. Usporedbe radi, u svakom normalnom gradu koji drži do sigurnosti svojih građana na takav požar po dojavi izlazi minimalno 8 vatrogasaca s 2 vozila.

3. Kada vi ne želite reći evo ja ću reći da prema procjeni ugroženosti JVP Metković mora imati 18 operativnih vatrogasaca ( što je više nego žalosno), a evo vi ih imate 20. Zanima me kad će te već imat muda popustit onome koji to traži od Vas, na koji će te način izvršiti selekciju između njih 7 i koju će te to dvojicu HEROJA otpustiti ?

4. I sada najbitnija stvar koja je ključ svega. JVP Metković prema Zakonu o vatrogastvu ima OBVEZU vatrogasne intervencije obavljati isključivo na području grada Metkovića i općine Zažablje s kojom ima potpisan ugovor ( nadam se da će ugovor uskoro biti raskinut jer je mjesečni iznos koji općina plaća u velikom nesrazmjeru sa stvarnim troškovima na štetu postrojbe ). Svaki izlazak na područje druge jedinice lokalne samouprave postrojba vrši se isključivo na poziv glavnog županijskog vatrogasnog zapovjednika.

E vidite, JVP Metković već godinama na poziv policije, centra 112 i samih građana izlazi na sve tehničke intervencije i požare zatvorenih prostora na područje grada Opuzena te općina Zažablje, Slivno, Kula norinska i Pojezerje. I sve zato jer njihove načelnike i gradonačelnike zaboli ona stvar za sigurnost građana i vatrogastvo, pa dragi građani Metkovića to financirate vi. Brojkama to zvuči ovako: Sa 19 operativnih vatrogasaca JVP Metković djeluje na području koje nastanjuje 26 112 stanovnika, te se prostire na 283,91 km², što čini 18,71 % Dubrovačko – Neretvanske županije.

I sad vi meni recite je li to normalno?? U ovoj državi da, i evo kaže naš gradonačelnik da je i to puno pa će on to smanjit. Super. Uvaženi gradonačelniče, ja ću Vam dati jedan prijedlog. Neka UV JVP Metković donese odluku da neće izlazit na intervencije izvan grada Metkovića osim po pozivu glavno županijskog vatrogasnog zapovjednika, i neka o tome obavijesti policiju i centar 112. U tom trenutku izravno se dojava vrši DVD-ovima navedenih jedinica lokalne samouprave ( premda ne znam kako kad osim 4 ljetna mjeseca nemaju stalna dežurstva ).Pitam se kako će reagirati vaši stranački načelnici i gradonačelnici spomenutih jedinica lokalne samouprave, a najviše se pitam kako će te to opravdati Vašem velikom vođi Andreju.

Toplo se nadam da ovi, kako ih do Velike gospe svake godine zovete HEROJI, nakon 1.10. neće biti HEROJI BURZE RADA. A osobno Vam obećavam da i ako budete imali takva “muda”, na jednoj od narednih sjednica nakon toga netko će kao i danas pitati. ” A tko će platit i odštete vatrogascima koje moramo vratiti na posao ?

Hoće li odgovarati netko za to ? Dado ili Stipo ? “…zna se ;) Pozdrav svim vatrogascima ma gdje god bili ! p.s. PO POTREBI HEROJI, PO POTREBI UHLJEBI ;)