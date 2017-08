‘PLOČA SE NAPROSTO MORA UKLONITI’: Manjinci otkrili koji je rok za micanje sporne ploče iz Jasenovca

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac izjavio je u nedjelju kako unutar vladajuće koalicije postoji dogovor da se još tijekom rujna pronađe rješenje vezano uz pitanje skidanja ploče HOS-a s pozdravom ‘Za dom spremni’ u Jasenovcu te je izrazio uvjerenje kako će Vlada dogovor ispoštovati, a da je takav dogovor postignut potvrdio je i potpredsjednik Sabora iz redova manjina Furio Radin, no iz HDZ-a su večeras na tu temu bili bez komentara.

“Posljednji razgovori koje smo vodili na tu temu – HNS, SDSS, HDZ i ostali zastupnici nacionalnih manjina – išli su u smjeru da bi deveti mjesec trebao biti vremenski okvir unutar kojega će se to riješiti”, rekao je Pupovac gostujući u Dnevniku NoveTV.

“Sigurni smo da ćemo u narednih nekoliko dana imati razgovor s našim koalicijskim partnerima, da ćemo još jedan put ustanoviti naš dogovor i precizirati okvir i način kako će ta ploča biti uklonjena”, dodao je, te istaknuo kako je siguran da će se ploča ukloniti u dogovorenom roku.



To je sasvim dovoljno vremena za pronalazak rješenja, ocijenio je Pupovac, te napomenuo kako treba vladu pustiti da za to pronađe pravni okvir, “a jednako tako svoje mišljenje može dati i Ustavni sud te na taj način pomoći da se to pitanje riješi bez dodatnih političkih trzavica”.

“Što se nas kao dijela vladajuće većine tiče, HNS-a, nas i našega partnera, i predsjednika vlade s kojim smo o tome postigli dogovor, ploča se treba i hoće ukloniti u okviru koji smo dogovorili”, ustvrdio je Pupovac te poručio: “Ukoliko se ova vlada i ova koalicija želi održati u stabilnosti, nekontaminirana tim problemom, ploča se naprosto mora ukloniti”, jer je “vrijeme za rješavanje toga problema isteklo, svi su krediti potrošeni, a vremena za čekanje nema”.

Da je rujan u razgovorima među koalicijskim partnerima spominjan kao rok za rješavanje pitanja pozdrava ‘Za dom spremni’ i sporne ploče u Jasenovcu za medije je potvrdio i potpredsjednik Sabora iz redova nacionalnih manjina Furio Radin.

“Deveti mjesec je naznačen kao mjesec kad će se to riješiti. Koalicija centra ne može trpjeti na duže vrijeme, a to dugo vrijeme polako i brzo ističe za jedan takav natpis”, izjavio je Radin za Novu TV.

U HDZ-u međutim tu temu večeras nisu bili voljni službeno komentirati.