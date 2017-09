PLOČA IZ JASENOVCA SELI U NOVSKU? ‘To je nedopustivo i ako do toga dođe, bit će to rezultat kukavičke politike briselskog poslušnika Plenkovića’

U tijeku su pregovori Vlade i pripadnika HOS-a, a baziraju se na prijedlogu da se ploča HOS-a s pozdravom “Za dom spremni” u amblemu te udruge, iz Jasenovca premjesti negdje na područje Novske.

Vlada trenutačno pokušava pronaći kompromisno rješenje kojim bi se ploča u Jasenovcu uklonila, a koje bi pak zadovoljilo i zagrebački HOS koji ju je tamo i postavio.

Stoga, preostaje odlučiti na koju bi točno lokaciju ploča bila premještena, a o tome će odlučiti zagrebački HOS-ovci koji su ploču u Jasenovcu i podignuli. U krovnoj HOS-ovoj udruzi ponavljaju da ne žele biti razlog razdora u Vladi i zato su spremni na kompromis, ali bez zadiranja u ZDS u grbu te postrojbe jer su s tim amblemom legalno registrirani, navodi Večernji list.

BRKIĆ O SPOMEN-PLOČI HOS-A U JASENOVCU: ‘Postupat će se po zakonu jer nitko ne može biti iznad zakona’



PROCURIO NESLUŽBENI PLENKOVIĆEV PLAN: Evo što Vlada namjerava učiniti sa spomen-pločom HOS-a u Jasenovcu

No, već se sada mogu čuti glasni protesti i pritužbe na tzv. kompromisno rješenje.

“Premještanje spomen-ploče poginulim HOS-ovcima nama je potpuno neprihvatljivo. To je nedopustivo i ako do toga dođe, bit će to rezultat kukavičke politike briselskog poslušnika Plenkovića. Sve na toj ploči je legalno i u skladu sa zakonom… Stajala je mjesecima prije nego što ju je Pupovac pronašao i pokrenuo harangu”, rekao je za spomenuti list HSP-ovac iz Novske Željko Soldo.

Prema informacijama koje trenutačno kolaju, ploča bi se trebala premjestiti upravo u Novsku, no u tamošnjoj gradskoj upravi zasad ništa ne komentiraju na tu temu.

ALI USTAŠKOG POZDRAVA SE NE ODRIČU: I zapovjednik vukovarskog HOS-a traži skidanje ploče u Jasenovcu

“Tražimo rješenje, no ne mogu ništa detaljno reći”, kratko je rekao gradonačelnik Novske Marin Piletić (HDZ).

U međuvremenu se doznaje kako Vlada ne misli stati samo na uklanjanju ploče sa spornim natpisom, već razmatraju izradu zakona kojim bi se odredile sankcije za simbole svih totalitarnih režima. Tako su iz Vlade više su puta u neslužbenim razgovorima napomenuli da se ne može problematizirati samo ZDS nego i obilježja komunističkog režima.

‘TRAŽIMO ZAKONSKI PUT…’ Plenković otkrio što kani napraviti sa spornom pločom u Jasenovcu

‘JASENOVAC JE BIO BOLNICA ZA TIFUSARE’: Ovako je govorio čovjek s kojim Plenković pregovara o spomen-ploči HOS-a