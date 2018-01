PLJUŠTE REAKCIJE NA SKANDALOZNU IZJAVU MINISTRICE MURGANIĆ: ‘Poručila je ženama da šute i ne prijavljuju nasilje’

‘Ministrica je zaboravila da nasilje nad ženama već dugo u našoj zemlji nije privatni problem žene koja živi u nasilnoj vezi. Radi se o široko rasprostranjenom društvenom problemu, a ne privatnom problemu pojedine žene’, kaže Tolle.

Nevladina udruga Autonomna ženska kuća Zagreb ocijenila je u četvrtak skandaloznom i neprihvatljivom izjavu ministrice Nade Murganić, koja je na upit o povlačenju svih optužbi za zlostavljanje Mare Tomašević protiv njezina supruga Alojza Tomaševića, rekla da su “trebali to riješiti i ranije unutar svojih obiteljskih odnosa”.

“To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila”, kazala je Murganić novinarima nakon sjednice Vlade, komentirajući to što je supruga požeško-slavonskog župana povukla sve optužbe protiv njega za obiteljsko nasilje.

“Izjava ministrice Murganić – to vam je tako u braku, trebali su rješiti unutar obitelji, jednostavno je skandalozna i neprihvatljiva”, izjavila je Hini Neva Tolle, predsjednica Autonomne ženske kuće Zagreb.

Tolle je ocijenila kako je takvom izjavom ministrica poručila ženama, žrtvama partnerskog nasilja, da šute i ne prijavljuju nasilje, što je pogubno i loše jer dovodi do povećanog broja nasilja nad ženama, “nažalost ponekad i do femicida”.

“Ministrica je zaboravila da nasilje nad ženama već dugo u našoj zemlji nije privatni problem žene koja živi u nasilnoj vezi. Radi se o široko rasprostranjenom društvenom problemu, a ne privatnom problemu pojedine žene”, kaže Tolle.

Obiteljsko nasilje nije moguće riješiti unutar obitelji

Taj problem nije moguće riješiti unutar obitelji, jer žena žrtva s nasilnikom ne može pregovarati, dogovarati se niti riješiti problem, zato što nisu u ravnopravnoj poziciji, on je nasilan i ona ga se boji. Često puta pokušaji žena da razgovaraju sa svojim nasilnim partnerima završavaju s novim batinama, ističe Tolle.

Vezano uz postupak Mare Tomašević, koja je povukla optužbe za obiteljsko nasilje protiv svoga supruga, Tolle kaže kako iz dugogodišnjeg radnog iskustva može pretpostaviti razloge takvog čina.

“Žene koje žive u nasilnim vezama najčešće povlače tužbe u trenucima kada je njihov osobni strah za život najintenzivniji. Nakon što zlostavljača tuže izvrgnute su ne samo njegovim ucjenama i ozbiljnim prijetnjama, već i preziru, podsmijehu i omalovažavanju najbližih rođaka, prijatelja, susjeda, pa čak i župnika. Velik broj žena iz straha da se prijetnje ne bi realizirale povlače optužbe protiv nasilnih partnera”, naglašava Tolle.

Predsjednica Autonomne ženske kuće Zagreb potpuno podržava reakciju Općinskog suda u Požegi, koji će slučaj nastaviti po službenoj dužnosti. “To je primjer dobre prakse. Dobro je da Kazneni zakon omogućava da se takva kaznena djela gone po službenoj dužnosti, te da nije potrebna privatna tužba koju će uložiti sama žena koja je preživjela nasilje”, ocijenila je.

Kosor: ‘Zato žene trpe i šute’

To znači da teret odgovornosti za kaznenu prijavu neće pasti na leđa žrtve, već će država goniti po službenoj dužnosti stoga što nasilno ponašanje protiv žena smatra ozbiljnim kaznenim djelom. Na to bi se trebali ugledati i svi ostali – pravosuđe, policija i centri za socijalnu skrb, poručuje Tolle.

O ovoj temi se na Twitteru oglasila i bivša premijerka i šefica HDZ-a Jadranka Kosor.

“To vam je tako u braku”! To vam je tako kad se rugate s Ustavom, Zakonom o suzbijanju diskriminacije, Zakonom o ravnopravnosti spolova, Konvencijom o ljudskim pravima i, naravno, Istanbulskom konvencijom. Zato žene trpe i šute jer je to “tako u braku”. 2018.RH”, napisala je Kosor.