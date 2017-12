OPORBA ZBOG AFERE PAKETIĆI NAPALA VLADU: ‘U prvim su redovima u crkvi, a rade sve suprotno onome što vjera propisuje’

Paketići namijenjeni siromašnoj djeci podijeljeni su djeci u zagrebačkom privatnom katoličkom vrtiću, a resorna ministrica Nada Murganić i državna tajnica Margareta Mađerić izbjegle su novinare

SDP-ov zastupnik Gordan Maras u četvrtak je, komentirajući aferu paketića za siromašnu djecu koji su završili u privatnom dječjem vrtiću, poručio kako bi se osoba iz Ministarstva demografije odgovorna za taj propust trebala u najmanju ruku ispričati, a možda i snositi sankcije.

Treba biti sankcija

Paketići namijenjeni siromašnoj djeci podijeljeni su u srijedu djeci u zagrebačkom privatnom katoličkom vrtiću, a resorna ministrica Nada Murganić i državna tajnica Margareta Mađerić izbjegle su novinare i nisu objasnile kako su paketi s oznakom Europskog socijalnog fonda tamo završili.



Ministrica Nada Murganić morala je u ovom slučaju ići kroz sustav, a osoba iz njezinog Ministarstva koja je odgovorna za ovaj propust trebala bi se u najmanju ruku ispričati, a možda i snositi sankcije, rekao je Maras novinarima u Saboru.

‘To su licemjeri’

Naglasio je kako bi akcije u u sklopu smanjivanja socijalnih razlika trebale biti kontrolirane, da država zato i postoji. “Ne može se outsourcati takve projekte, pa da se ide preko privatnih vrtića i da se pomoć na taj način distribuira, umjesto da to radi država. Imamo sustav, pa ako ga država već ima mora ga i koristiti. Kad nije tako događaju se ovakve stvari”, rekao je SDP-ov zastupnik.

HSS-ov Krešo Beljak kaže da nema dovoljno podataka da bi mogao komentirati to što se dogodilo, “ali da se u principu dogodilo to da je to još jedan dokaz da sustav ne funkcionira, da ljudi koji sebe predstavljaju demokršćanima, katolicima, koji su u prvim redovima u crkvi rade sve ono suprotno onome što naša vjera propisuje”.

“Dakle, oni su licemjeri, a ovo je još jedan dokaz da cijela ova ekipa koja vodi državu, koja se predstavlja kako se predstavlja, nije ništa drugo nego hrpa licemjera”, zaključio je presjednik HSS-a.