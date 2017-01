PLJUŠTE PRIJAVE PROTIV PERNARA POLICIJI I DORHU: ‘Zanima me samo kako bi se proveo netko drugi da tako uđe u školu’

Postupcima saborskog zastupnika Abecede demokracije Ivana Pernara bavit će se policija, kojoj su tri škole Pernara prijavile zbog neovlaštenog ulaženja i fotografiranja maloljetnika.

Ravnateljica zagrebačke Hotelijersko-turističke škole Marija Rašan Križanac potvrdila je za Jutarnji list da je o incidentu obavijestila predsjednika Sabora Božu Petrova, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Gradski ured za obrazovanje, dječju pravobraniteljicu i I. policijsku postaju Zagreb. Saborski zastupnik, rekla nam je ravnateljica, prekršio je Zakon o odgoju i obrazovanju, Zakon o zaštiti osobnih podataka, niz članaka iz Konvencije o zaštiti i pravima djeteta, a na koncu i kućni red i statut škole.

Ulazio u razrede, distribuirao fotografije

“Saborski zastupnik Ivan Pernar ušao je u školu na vrlo neprimjeren način, bez prethodne najave. Ignorirao je zaustavljanje na porti i ulazio u razrede. Obavijestila sam roditelje, a s učenicima smo razgovarali i ja, i nastavnici, i osoblje iz stručne službe”, kaže Rašan Križanac. Prema njenim informacijama ova škola nije jedina u koju je zastupnik Pernar nasilno ušao.

PERNAR IZBAČEN IZ ZAGREBAČKE SREDNJE ŠKOLE: ‘Ovo je škola, a ne politička pozornica’



U dopisu institucijama navela je da su malodobna djeca (mahom 15-godišnjaci) ovim činom iskorištena u političke svrhe, da su se malodobni učenici slikali bez znanja i odobrenja roditelja te su fotografije objavljene na Facebooku.

Policija provjerava prijave

“Da mi se prethodno najavio, vrlo rado bih porazgovarala s njim. Nemam ništa protiv da s djecom komunicira bilo tko, samo moram znati zašto, odnosno s kojim predviđenim ishodima. Na ravnatelju je da procijeni je li sadržaj koji se nudi učenicima primjeren i da za to preuzme odgovornost”, kaže ravnateljica prema čijem mišljenju Pernarov način ulaska u škole ne odgovara komunikaciji zastupnika.

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrđeno je da su protiv Pernara primili nekoliko dojava vezano uz njegove posjete školama. Sve navode iz prijava policija provjerava i potom će nadležnom Državnom odvjetništvu proslijediti izvješće na daljnje postupanje.

Uz upadanje u škole, sporne su i fotografije koje je objavio na društvenim mrežama. Na više fotografija jasno je vidljivo da su snimljene unutar ustanova, a neke od njih nastale su u školskom dvorištu. Na jednoj od fotografija, koja je u međuvremenu uklonjena, uočava se smotuljak koji konzumiraju djeca u Pernarovoj prisutnosti, a je li sadržaj “smotuljka” duhan ili nešto drugo, nije poznato.

Pravobraniteljica: To je nedopustivo

I Sabor je potvrdio da su stigle prijave protiv zastupnika Pernara.

Pravobraniteljica za djecu Ivana Milas Klarić također je zgrožena ovakvim ponašanjem.

PRAVOBRANITELJICA OPRALA IVANA PERNARA: ‘Nezakonito se fotografira s učenicima i poziva ih da bježe s nastave!’

“To je nedopustivo kršenje propisa. Jedno je javno izgovorena riječ, a drugo neovlašten ulazak u školu, i to više puta. Zanima me samo kako bi se provela bilo koja druga osoba da tako uđe u školu i kako bi to završilo. To što je gospodin Pernar saborski zastupnik ne daje mu za pravo da bude toliko suprotan zakonima”, rekla je pravobraniteljica za Jutarnji list.

PERNAR ODBRUSIO PRAVOBRANITELJICI I PORUČIO UČENICIMA: ‘Pozivam vas na otpor sustavu koji i mene i vas drži u dubokoj neslobodi’

Prema riječima učenika mnogo njih se fotografiralo s Pernarom, nakon čega su ga pozvali da uđe u Hoteljersko-turisičku školu. No, profesorima se to nije svidjelo, pa su ih kasnije pitali kako im Pernar može biti idol.

Kakve sankcije prijete Pernaru?

No, koje bi sankcije Pernar uopće mogao imati i prema kojim zakonskim odredbama može biti sankcioniran?

U Zakonu o odgoju i obrazovanju članak 59 govori da je u školskim ustanovama zabranjen svaki oblik promidžbe i prodaje proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja.

Željko Stipić, predsjednik Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu, smatra da je Zakon u tom dijelu nedorečen i manjkav.

“Postoji taj jedan članak koji bi se eventualno mogao povezati s ovim slučajem jer je očito riječ o promociji, ali je jedini i dosta općenit”, kaže Stipić i dodaje da bi slučaj Pernar mogao donijeti nešto dobrog u smislu da se pri novoj izradi zakona jasno reguliraju pravila oko neovlaštenog pristupa prostorima škole.

Ministarstvo šuti

No, unatoč činjenici da je riječ o nedopustivom ponašanju, Pernar bi za lutanje po školama mogao dobiti samo prekršajnu prijavu.

“Nema govora o kaznenom djelu. Ipak, ono što bi moglo biti u sferi Kaznenog zakona jest neovlašteno snimanje i distribuiranje fotografija maloljetnika bez dozvole” pojasnio je odvjetnik Veljko Miljević, dok se Ministarstvo obrazovanja o Pernaru nije očitovalo.

Nakon ovih prijava Pernar je učenike pozvao u Sabor.