PLJUŠTE OSUDE NA IZJAVU VUKOVARSKOG GRADONAČELNIKA: ‘Skandalozno je što tvrdi da je ukinuo studentima naknadu za prijevoz da ih ne radi invalidima’

Sve je više osuda poteza gradonačelnika Vukovara Ivana Penave (HDZ) da se ukine sufinanciranje gradskog i međugradskog prijevoza vukovarskim studentima. U subotu je zbog te odluke održan prosvjed u Vukovaru, a danas je sufinanciranje prijevoza osudio i HDZ-ov koalizijcski partner u Vladi Hrvatska narodna stranka, te opozicijski SDP.

Vukovarski studenti će, kako javlja Dnevnik, zbog prestanka sufinanciranja prijevoza mjesečnu kartu za međugradski prijevoz umjesto 100 kuna plaćati tisuću kuna više. Za mnoga od njih to će značiti nemogućnost nastavka obrazovanja, no gradonačelnik Penava uvjeren je kako ima se plaćalo previše. Grad je sufinancirao oko 150 studenata koji studiraju u Vukovaru i Osijeku.

Grad Vukovar za studente nema novaca

”Svaki od tih studenata je dobivao stipendiju između 500 i 1.000 kuna, što nas dovodi do toga da je grad Vukovar plaćao svakog studenata u ovom slučaju njih 140 između 2.000 i 2.500 kuna. Za što – da studira?’, pita Penava objašnjavajući kako nije bilo drugog rješenja jer su uštede nužne, kao i ‘odgovorno ponašanje prema gradskim financijama’. Iz grada dodaju i kako će se novim prijedlogom zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave, koji bi u Saboru trebao biti donesen do kraja godine, Gradu Vukovaru do 2020. godine smanjiti prihodi za 15 milijuna kuna.

Subvencije za prijevoz studenata koštale su gradski budžet oko 1,2 milijuna kuna godišnje, a sada ih je grad odlukom što je donijeta prije desetak dana ukinuo. Oko 150 studenata s prebivalištem u Vukovaru koji pohađaju osječke fakultete u ovom trenutku nema alternativu, budući da su natječaji za smještaj u studentske domove odavno zatvoreni.



Skandalozna Penavina izjava

Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati (HNS) u nedjelju je oštro osudila Penavinu odluku, kao i izajvu da ‘ovakvim ulaganjem u mlade od njih pravimo invalide’.

‘Ta izjava još je skandaloznija tim više jer će studenti i njihovi roditelji morati iz svog tankog kućnog budžeta izdvojiti čak tisuću kuna više, dok si je gradski odjel koji je ukinuo subvencije, rebalansom proračuna povećao plaće. Mladi i obrazovanje u Hrvatskoj nemaju alternativu’, poručuju iz HNS-a i pozivaju vukovarskog gradonačelnika da se ugleda na projekte HNS-ovih župana u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji.

‘Vrijeme je da i ostale političke strukture naprave zaokret u svojim programima i projektima te da shvate da mladi i obrazovanje u Hrvatskoj nemaju alternativu. I stara narodna poslovica kaže da na mladima svijet ostaje, no činjenica je da isti ti mladi neće ostati u Hrvatskoj ako im se ne pruži šansa za dobrim obrazovanjem. Svi mladi u Hrvatskoj moraju imati jednaku šansu za obrazovanjem, bez obzira u kojem dijelu Hrvatske se nalazili, pa pozivamo gospodina Penavu da se ugleda na projekte HNS-ovih župana u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji’, navodi HNS u priopćenju.

HNS poziva HDZ da se ugleda na njih

Kako je priopćeno, aktualni potpredsjednik i v.d. predsjednika HNS-a Predrag Štromar je kao župan Varaždinske županije prvi pokrenuo mini obrazovnu reformu, osigurao svim osnovnoškolcima besplatne udžbenike, srednjoškolcima sufinancirani prijevoz, studentima stipendije, prvi je u ovom dijelu Europe uveo micro bitove u osnovne škole, a 90 posto osnovnoškolaca pohađa jednosmjensku nastavu.

Veliku pozornost obrazovanju daje, istaknuto je, i HNS-ov župan Međimurske županije Matija Posavec koji je svim osnovnoškolcima osigurao besplatne udžbenike, srednjoškolcima besplatan autobusni i željeznički prijevoz, osobne asistente potrebitima u vrtićima i školama, a svi redovni studenti imaju pravo na jednokratnu godišnju potporu koju dodjeljuje županija.

Hoće li reagirati premijer i ministrica?

HNS je najavio da će s ovom problematikom upoznati svoju ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak i premijera Andreja Plenkovića i istaknuo da “Hrvatska nema vremena za čekanje, obrazovanje je ključ uspjeha ovoga društva i najvažniji pokretač hrvatskoga gospodarstva”.

“Nemojmo dopustiti da su nam puna usta Vukovara samo 18. studenoga na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, nakon kojeg Grad heroj postaje grad duhova, u kojem nema dječjeg smijeha, novca za studente, posla i jednake šanse za sve njegove stanovnike”, stoji na kraju HNS-ova priopćenja.

Penavin potez i izjavu osudio je i Davor Bernardić, predsjednik SDP-a. Na svom Twitter profilu napisao je kratko: “Penava je ponizio i uvrijedio sve mlade i sve osobe s invaliditetom. Nedopustivo i za svaku osudu!”