PLJUSKOVI, ORKANSKI VJETAR, SNIJEG – ČAK I NA OTOCIMA: Vakula objavio prognozu za iduće dane – dobro se pripremite, neće biti lako

Zoran Vakula objavio je vremensku prognozu za sljedećih nekoliko dana. Najavljuje pad tlaka, južinu, orkanski vjetar, ali i snijeg zbog kojeg nipošto ne krećite na put bez zimske opreme.

‘I dok će poklonici obilježavanja blagdana svetog Martina ovih dana biti veseli i prpošni, takvi neće biti i oni koji osjećaju skoru promjenu vremena. Osim pada tlaka, južinu će tijekom vikenda, napose u nedjelju, upotpuniti jačanje jugozapadnjaka, i još više – juga na Jadranu. Pritom će do nedjelje navečer vjerojatno biti više “mokrih” od vina nego od kiše, a već u ponedjeljak slijedi sasvim druga priča zbog koje, ako baš morate voziti gorjem, vikend iskoristite za pripremu zimske opreme’, prognozira Vakula za HRT.

Stižu svježija jutra

Subota će u istočnoj Hrvatskoj bti umjerena do znatno oblačna, a ujutro će biti i magle. Slaba kiša moguća je u Posavini i Srijemu. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 4 do 7 °C, a najviša od 11 do 13 °C.

Relativno toplo će biti i u središnjoj Hrvatskoj, iako valja očekivati svježija jutra nego što su bila posljednjih dana. Uz oblake i maglu, u nekim će mjestima biti i duljih sunčanih razdoblja.



U gorju i na sjevernom Jadranu bit će mjestimične kiše u malim količinama. Vjetar će uglavnom biti slab, a more malo valovito. Temperatura ujutro uz more od 7 do 12 °C, u unutrašnjosti od 1 do 5 °C, a poslijepodne uglavnom 16 ili 17 °C, u gorju između 10 i 13 °C.

Nestabilno u Dalmaciji

Dalmacija će imati nešto nestabilnije vrijeme, ali bit će sunčanih razdoblja. Kiša će biti nešto češća, a očekuje se i pokoji pljusak praćen grmljavinom. Bit će promjenjivo oblačno, , uz temperaturu ujutro od 13 do 15 °C, u unutrašnjosti Dalmacije i samo oko 7 °C, a poslijepodne od 15 do 17 °C.

‘Iznadprosječno toplo bit će još diljem kontinentalnog područja i u nedjelju, koja će proći uz južinu te prema kraju dana sve češću kišu. Od ponedjeljka osjetno hladnije, do srijede i kišovitije i vjetrovitije, u gorju uz snijeg, koji će stvarati i deblji pokrivač’, kaže Vakula.

Snijeg u nizinama i na otocima

Snijeg je moguć i u nizinama, ali pomiješan s kišom, većinom u središnjoj Hrvatskoj, ali i unutrašnjosti Istre i Dalmacije te na otocima sjevernoj Jadrana. Pahulje će na otoke početkom sljedećeg tjedna donijeti olujna, na udare i orkanska bura.

Ponedjeljak i utorak bit će hladniji i posvuda kišoviti, uz izraženije pljuskove i munje, no u manjim količinama.

‘Sredinom tjedna slijedi smirivanje vremenskih prilika koje od ponedjeljka do srijede zaslužuju mnogobrojna upozorenja i pripravnost svih mjerodavnih službi, a i ostalih, posebice zbog ponovno obilne kiše, olujnog i orkanskog vjetra, u gorju i snijega’, zaključuje Vakula.