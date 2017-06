PLJAČKA TURISTA NA KRČKOME MOSTU: HAC ONC smijenio tri radnika i postrožio uvjete prometa za vrijeme bure

Nakon što se doznalo kako su prošle nedjelje, dok je Krčki most zbog jake bure bio zatvoren za promet vozila prve skupine, tamošnji djelatnici tehničke jedinice HAC-ONC-a kršeći pravila puštali vozila šlep službe s kamp-prikolicama i kombi vozila s motorima i biciklima preko mosta, HAC ONC je pokrenuo internu istragu.

Neki su ‘poduzetnici’ iskoristili nemar djelatnika HAC-ONC-a i skupo – čak do 150 eura – naplaćivali prijevoz vozila koja u tim trenucima nisu smjela preko Krčkog mosta pred kojim se stvorila duga kolona.

Zabranjeno propuštanje vozila koja prevoze druga vozila

Zbog tog slučaja uprave Autoceste Rijeka-Zagreb (ARZ) i Hrvatskih autocesta – održavanja i naplata cestarine (HAC ONC) izmijenile su način postupanja na Krčkom mostu u uvjetima olujnog vjetra, zabranivši do daljnjega propuštanje vozila koja prevoze motocikle ili kamp prikolice kojima je u tome trenutku zabranjeno prometovanje mostom, a HAC ONC je donio i odluku o smjeni triju radnika u sektorima naplate cestarina i održavanja.



ARZ i HAC-ONC tim su povodom izdali i priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

“Uprave Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. i HAC ONC d.o.o. ponukane događajima od prošlog tjedna, gdje se vlasnicima kamp kućica i motocikala neopravdano naplaćuje previsoka cijena za prijevoz preko mosta Krk, donijele su zajedničku odluku o izmjeni “Odluke o postupanju na mostu Krk u uvjetima olujnog vjetra” kojom se do daljnjeg zabranjuje propuštanje vozila koja na svojoj transportnoj površini vidljivo prevoze one skupine vozila (npr. motocikli) ili priključna vozila (npr. kamp kućice) kojima je u tom trenutku zabranjeno prometovanje mostom. Odluka će biti na snazi do dodatnog usuglašavanja svih relevantnih službi (Upravitelja, operatera, policije i prometne inspekcije), a u cilju povećanja nivoa sigurnosti te kvalitetnije usluge našim korisnicima.

Smijenjeni voditelji naplate i tehničke jedinice održavanja

Nakon dobivenog izvještaja unutarnje kontrole HAC ONC-a te utvrđenih činjenica postupanja naših djelatnika na Krčkom mostu u vrijeme vikenda od 05. do 07. kolovoza 2016. godine, a vezano za prijevoz kamp prikolica i motocikala vozilima vučnih službi preko Krčkog mosta u vrijeme ograničenja prometa, te načina i dinamike zatvaranja mosta za određene kategorije, donesena je Odluka vezana uz kadrovske promjene u Sektoru za naplatu cestarine i Sektoru za održavanje autocesta.

Odluka o kadrovskim promjenama donesena je na temelju činjenica koje ukazuju da se u određenim segmentima ovog događaja nisu iskoristile sve mogućnosti u obavljanju poslova vezanih za neometano odvijanje prometa na autocestama, odnosno stručne službe nisu postupale u skladu sa internim aktima te pravovremeno i na vrijeme izvještavale svoje nadređene.

Slijedom navedenog, donesene su Odluke o smjeni tri radnika sa sljedećih radnih mjesta: Voditelj tehničke jedinice održavanja Most Krk te dva voditelja smjene naplatne postaje Most Krk.

Trojica voditelja dobila upozorenja i destimulaciju

Uprava društva dala je i pisana upozorenja sa destimulacijom radnicima na sljedećim radnim mjestima: Voditelj tehničke jedinice naplate cestarine, pomoćnik voditelja naplate cestarine te voditelj pravca tehničke jedinice.

Svim radnicima koji su smijenjeni sa svojih radnih mjesta ponuđen je drugi Ugovor o radu u skladu sa njihovim stručnim spremama, dok su na ista radna mjesta imenovani radnici koji zadovoljavaju kriterij stručnosti a predloženi od nadležnih direktora Sektora.

Želimo istaknuti kako HAC ONC poduzima, a poduzimati će i nadalje sve radnje kako bi se osigurala protočnost i sigurnost na autocesti, te nam je misao vodilja naša Vizija: ‘biti najučinkovitiji operater autocesta u Republici Hrvatskoj koji stvara dodanu vrijednost za korisnike autocesta i svoje vlasnike'”, stoji u priopćenju.

