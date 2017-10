PLENKOVIĆEVE IZJAVE NASMIJALE PETROVA DO SUZA: ‘To je kao iz crtića kada lopov viče: drž’te lopova’

Saborske zastupnike koji su na kraćem odmoru zbog predstojećeg blagdana Svih svetih po povratku s odmora čeka nekoliko zanimljivih tema za raspravu, a raspored kojeg je predsjenik Sabora pripremio, za saborske zastupnike iz redova Mosta je nasmijao.

Prvo će na dnevnom redu biti aktualno prijepodne, na kojem će zastupnici postavljati pitanja premijeru i ministrima, a nakon toga na red dolazi Izvješće premijera o sastancima Europskog vijeća, a onda i zahtjev za opozivom ministrice Murganić, priopćio je predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković.

Prema ovakvom dnevnom redu, rasprava o opozivu ministrice Nade Murganić mogla bi krenuti tek u kasnim popodnevnim ili večernjim satima, a točka koju je predložio mostov Nikola Grmoja koji je predložio izmjenu pravilnika o osnivanju istražnog povjerenstva te predložio da se izabere potpredsjednik istražnog povjerenstva, te da se iz rada tog tijela izbace financijska izvješća, s obzirom da bi se ona mogla poklapati s istragom DORH-a, tek je dvadeseta po redu.

Predsjednik Mosta, Božo Petrov kroz smijeh je kazao kako ga je ovakav dnevni red nasmijao kao i na izjave premijera Plenkovića.

‘Nasmijao sam se i jučer kada je predsjednik vlade rekao za Most da smo lopovi: to je kao iz crtića kada lopov viče: drž’te lopova. Most nije postojao kada se Agrokor razvijao i stvarao, a SDP i HDZ jesu. Rasvjetljavanje činjenica ne ide u prilog političarima koji su činili izvršnu vlast. Mi ćemo i dalje raditi pritisak da se o Agrokoru raspravlja u Saboru’, istaknuo je Petrov.

‘Po tome se vide manipulacije kojima se služe. Izmjena pravilnika koju je ponudio Grmoja je iznimno važna. Potrebno je rasvijetliti sve činjenice, a to očito ne ide u prilog političarima koji su krojili izvršnu vlast – i iz HDZ-a i iz SDP-a’, rekao je Petrov, prenosi N1.