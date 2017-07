PLENKOVIĆ NAKON GODINE DANA NA ČELU HDZ-a: ‘Ima puno poraženih koji žele vratiti antagonizirano ozračje’

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izjavio je, osvrnuvši se na godinu dana otkako je preuzeo stranku, da je HDZ konsolidiran i čvrsto pozicioniran na desnom centru, dok je na državnoj razini ostvarena politička stabilnost te je poručio kako se zalaže za ozbiljan politički mainstream koji je svojim politikama i rezultatima u stanju poraziti demagoške i populističke snage.

“HDZ je konsolidiran, čvrsto pozicioniran na desnom centru, upravo tamo gdje sam i želio u vrijeme unutarstranačke kampanje i u mom programu koji je imao dvije zadaće – vratiti povjerenje u politiku i osigurati vjerodostojnost HDZ-a, te učiniti stranku poželjnim partnerom drugim političkim strankama”, rekao je Plenković novinarima nakon svečane sjednice Skupštine Zagrebačke županije u povodu Dana Zagrebačke županije.

S problemima se nose “čvrsto i postojano”

Ističe pritom da je HDZ ostvario pobjedu na parlamentarnim i lokalnim izborima i uspješno rekonfigurirao Vladu, te se nosio s brojnim izazovima koji nisu bili planirani u programu rada Vlade, jer su brojna pitanja hrvatske tranzicije isplivala i došla na dnevni red.

“Mislim da se s gospodarskim, socijalnim, pa i međunarodnim aspektima našeg svakodnevnog rada nosimo prilično čvrsto i postojano, na tragu zaštite naših interesa, stabilizacije gospodarstva i financijskog sustava”, ustvrdio je Plenković.



Poručio je kako vjeruje u svoje suradnike, članove Vlade, koalicijske partnere, HNS, zastupnike manjina i drugih stranaka, te očekuje “angažirani rad na dobrobit hrvatskih ljudi u sljedeće tri godine”.

Novinari su ga pitali kada će biti ostvarena politička stabilnost i prestati povijesni i ideološki prijepori, što je isticao kao zadaće kada je preuzimao stranku, s obzirom da je skoro ponovno došlo do pada Vlade, a sukobi su oko ploče HOS-a u Jasenovcu te imena Trga maršala Tita. Plenković odgovara da je politička stabilnost apsolutno ostvarena, a da će u svom angažmanu ustrajati na borbi protiv populizma i demagogije.

Atmosfera u društvu više nije ista

“Politička stabilnost je apsolutno nešto što smo ostvarili. Ako pogledate ozračje, retoriku, atmosferu u društvu prije godinu, godinu i pol i danas – to više nije isti javni diskurs, to nije više isto društvo. Ima puno onih, naročito poraženih, koji forsiraju te teme i željeli bi se vratiti u antagonizirano ozračje hrvatskog društva. Ja to ne želim, radim na tome da ozbiljan, snažan, odgovoran politički mainstream, koji ima kapacitete upravljanja zemljom, može svojim djelovanjem, politikama i rezultatima poraziti demagoške i populističke snage”, naglasio je.

To je, po njegovu sudu, glavni okvir borbe koja se odvija, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi i globalno.

U pogledu ideoloških tema kaže da su “tu s nama” te ponavlja da se pitanje suočavanja s prošlošću, a osobito s naslijeđem totalitarnih režima, u Hrvatskoj nije odvijalo kao kod drugih zemalja srednje i istočne Europe 90-ih godina prošlog stoljeća.

Prvi predsjednik države i HDZ-a, Franjo Tuđman “na određeni je način otvorio i zatvorio te teme”, ne zato što nije želio raspravu o njima nego zato što je Hrvatska tada kao žrtva velikosrpskog, miloševićevog režima i ratne agresije imala druge prioritete – težila je jedinstvu domovinske i iseljene Hrvatske bez obzira na ideološke predznake i ostvarila u tom desetljeću svoje strateške ciljeve, rekao je.

Godinu dana za preporuke o povijesnim temama

Nakon osnivanja Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima Plenković očekuje da će se u roku godine dana dobiti preporuke koje bi trebale “barem staviti, ako ne u okvir konsenzusa, onda barem prihvatljivog zajedničkog nazivnika određenje prema određenim povijesnim temama koje su i danas prisutne”.

Novinari su ga pitali i što se poduzima u pogledu brojnih požara u priobalju te na otocima, a premijer je, uz zahvalu svim angažiranima na gašenjima, kazao kako će, ako bude potrebe, biti angažirane i dodatne snage kako bi se usred sezone spriječio “slijed vrlo neugodnih požara”.

Upitan za dugove države prema veledrogerijama, koje su zbog toga zaprijetile mogućom obustavom isporuke, odvratio je kako ne očekuje da će se to dogoditi. “Ministar Milan Kujundžić vodit će dijalog s predstavnicima veledrogerija i postupno ćemo nalaziti sredstva za vraćanje tih dugova. Ne očekujem obustavu lijekova niti najnužnijeg za pacijente”, rekao je Plenković.