PLENKOVIĆEV SAVJETNIK TVRDI: ‘I sam Tuđman bi danas bio za promjenu naziva Titovog trga’

Važna osoba u vladajućoj Hrvatskoj demokratskoj zajednici, pa time i na hrvatskoj političkoj sceni postao je Mario Kapulica. On je početkom 1990-tih bio prvi predsjednik Mladeži HDZ-a, ali je stranku napustio 2002. da bi se prije dvije godine vratio u nju.

Kapulica je sada savjetnik predsjednika Andreja Plenkovića i predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a koji u intervjuu Novom listu za Plenkovića kaže da je dovoljno široka, demokratična i otvorena osoba koja ne sužava biračko tijelo stranke.

“Karamarko nije shvatio Tuđmana”

Iako se Kapulica u HDZ vratio kada je na čelu stranke bio Tomislav Karamarko, ističe da to nije učinio zbog njega. Za Karamarka kaže da je govorio o retuđmanizaciji, ali da ju nije mogao provesti jer “nije shvatio Franju Tuđmana“.



“On se pridružio Josipu Manoliću i Stjepanu Mesiću u, danas bi se reklo, pokušaju rekonfiguracije parlamentarne većine u trenucima dok je dio Hrvatske još bio okupiran, a koji je bio sračunat na promjenu hrvatske politike i rušenje ili barem ograničavanjem Tuđmana. Kasnije je Karamarko bio šef Mesićeve predsjedničke kampanje koja je bila u potpunosti antituđmanovska. Nakon što je Mesić pobijedio, Karamarko je radio u njegovom Uredu. Kad je došao na čelo HDZ-a ocijenio je da je Tuđmanova ideja pomirbe bila pogrešna. Sve to me ne upućuje da je Karamarko shvatio Tuđmana”, kaže Kapulica koji smatra da Plenković bolje shvaća Tuđmana od svih prethodnika na čelu stranke koji su se pozivali na njenog utemeljitelja i prvog hrvatskog predsjednika.

Današnji HDZ Kapulica drži da je najbliži Tuđmanovom HDZ-u.

“Suradnja HDZ-a i HNS-a značajna je za Hrvatsku”

Što se koalicije s HNS-om tiče, Kapulica je u razgovoru za Novi list rekao da mu je 40 ljudi iz vodstva Zajednice utemeljitelja HDZ-a reklo da su zbog stabilnosti Hrvatske i nastavka rada Vlade apsolutno za suradnju s tom strankom. Smatra također kako na političkoj sceni mogu preživjeti samo one stranke koje pokažu širinu jer “ideološki uski nemaju budućnost”.

“Nama u HDZ-u neprihvatljivo je da se stranku i danas ocjenjuje kroz prizmu optužnice za izvlačenje državnog novca u vrijeme Sanadera. Zato ni mi ne možemo o HNS-u govoriti na temelju izjava koje su neki njihovi čelnici, poput Vesne Pusić, pogotovo sada kada ona više nije u toj stranci, davali nekad u prošlosti. Poznata tvrdnja Vesne Pusić da je Hrvatska izvršila agresiju na BiH doista ne može biti relevantna za današnje odnose između HDZ-a i HNS-a. Pa Stjepan Mesić, koji je i glasovima HDZ-ovih birača izabran za predsjednika Republike, i to u dva mandata, imao je i puno gorih izjava, a svejedno je Sanader odlično surađivao s njim. Žalosno je samo to što se Sanader po mnogočemu približio Mesiću i u osnovi koristio taj “pakt” kako bi demontirao Tuđmanov HDZ. Mislim da je suradnja HDZ-a i HNS-a značajna za Hrvatsku, posebno u okolnostima kad je, bez promjene izbornog zakonodavstva, teško i u budućnosti očekivati da netko samostalno ostvari čvrstu većinu u Saboru”, ističe Kapulica dodajući da HDZ želi dugoročnu suradnju s HNS-om i očekluje da će ona biti puno stabilnija nego s Mostom.

“Nema sukoba u stranci, Stier samo iznosi svoje mišljenje”

Kapulica također odbacuje nagađanja da u stranci postoji sukob nakon sklapanja koalicije s Mostom i izlaska političkog tajnika HDZ-a Davora Ive Stiera iz Vlade.

“Nema tu sukoba, Stier samo iznosi svoje mišljenje. Logično mi je da ljudima poput Stiera, koji su bili snažnije angažirani na sklapanju koalicije s Mostom, nije drago da je došlo do razlaza. Ali, činjenica je da Andrej Plenković i HDZ nisu napravili ništa što bi iniciralo prekid suradnje s Mostom. Nesretna je okolnost što smo imali te lokalne izbore na kojima se Most, kako bi ostvarili bolje rezultate, nije mogao othrvati porivu da kontrira politici HDZ-a. Nažalost to se, unatoč našim nastojanjima da do toga ne dođe, prelilo i na Vladu. To je rezultiralo promjenom raspoloženja članstva HDZ-a prema koaliciji s Mostom, kojom su isprva bili zadovoljni. Nakon raskida te koalicije naši su članovi to dominantno odobravali”, ustvrdio je Kapulica u intervjuu Novom listu.

“Očekujem da će trg biti preimenovan, ali ne zbog Esih

Na pitanje hoće li savjetovati Plenkoviću da prihvati poziv Brune Esih i kao uvjet suradnje Milanu Bandiću postavi odluku zagrebačke Gradske skupštine o preimenovanju Trga maršala Tita, Kapulica kaže da ne može javno reći što će savjetovati predsjedniku HDZ-a, ali kaže da stranka želi završiti ideološke podjele.

“Ne može 2017. ključno pitanje biti kakav će naziv nositi taj trg. Naravno da sam protiv referenduma o tome i da se na ulice izvede dva ideološki suprotstavljena tabora koji se spore treba li to ime zadržati ili ne. To bi bilo duboko pogrešno i samo bi raspirivalo ideološke podjele, iako ime trga u osnovi nije čisto ideološko pitanje. Tito je bio nositelj jednog nedemokratskog, totalitarnog i u mnogim segmentima zločinačkog poretka, ali apsolutno sam protiv neodgovornih političkih vratolomija. Bruna Esih nastavlja voditi kampanju čiji je jedini sadržaj bilo pitanje tog trga, ali siguran sam da će trg biti preimenovan. Očekujem da će tu odluku donijeti Gradska skupština”, kazao je Kapulica.

Iako je, kaže, sam Franjo Tuđman kazao da se Hrvati pozivaju na antifašizam, ZAVNOH i Titov federalizam, Kapulica samtra da nema nikakvog razloga čuvati kult Titove ličnosti. U tom smislu bi, smatra, i sam Tuđman danas bio za promjenu naziva Titovog trga.

