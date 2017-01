PLENKOVIĆ ŽESTOKO ODGOVORIO NA KRITIKE IZ OPORBE: ‘Neka ponude bolja rješenja ako ih imaju’

Komentirajući kritike oporbe u povodu prvih sto dana Vlade, po kojima je to najgori početak vlade i uludo potrošenih sto dana, predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u subotu da su to neargumentirani politikantski komentari oporbenih čelnika, ne pretjerano kreativni.

Premijer je u Intervjuu tjedna Hrvatskog radija izjavio da je Vlada napravila izuzetno puno, više i hrabrije nego i jedna druga Vlada u prvih sto dana.

„Krenuli smo nakon vrlo turbulentne političke godine za Hrvatsku, unijeli političku stabilnost, kulturu dijaloga i smanjili tenzije. Dinamika i aktivnost po svim resorima bila je bogata i usmjerena na gospodarski rast, društvenu odgovornost, solidarnost i pravednost te pravnu sigurnost“.

Komentirajući prigovore iz oporbe koja ga kritizira kad im kaže da ponude bolje rješenje ako ga imaju, Plenković je naglasio da je Vlada otvorena za sve sugestije, podsjetivši da je on na početku rada Vlade prihvatio amandman zastupnika iz SDP-a Željka Jovanovića, što je vrlo jasan signal.



PREDSJEDNIŠTVO SDP-a: ‘Imamo Vladu koja štiti plagijatore i ne donosi odluke’

‘Kad se sve stavi na stol, obavit ćemo razgovore’

No, dodao je premijer, za krupne teme oko kojih postoje različite škole mišljenja, primjerice Ina i HEP, ključni kriterij je transparentno, realno i na kraju izvodljivo, a da se ne generira novi javni dug.

Plenković je rekao da s tog polazišta analizira sve prijedloge u opticaju, ali da mnogi nisu do kraja precizirani ni definirani. „Kad se sve to stavi na stol, obavit ćemo razgovore“, rekao je.

Upitan što će biti s Inom u sljedećih sto dana, s obzirom na to da se od nekih ljudi moglo čuti kako se s namjerom da se od prodaje dijela HEP-a otkupe dionice Ine izašlo u blagdansko vrijeme pa da se sad traže rezervni modeli, Plenković je rekao da se najlakše zadužiti, a oni inicijalnom javnom ponudom HEP-a žele ostvariti da u obje kompanije država kao vlasnik bude u dominantnom položaju, da se ne poveća javni dug i da se potakne tržište kapitala.

„Neće se s privatizacijom 25 posto minus jedna dionica HEP-a odnijeti ni jedan kabel, ni jedna elektrana niti bilo koja imovina HEP-a bilo gdje drugdje“, rekao je premijer.

‘HDZ nije podijeljen oko MOL-a’

Ustvrdio je da HDZ nije podijeljen oko MOL-a. „To što imate predsjednika koji potiče demokratsku raspravu da ljudi koji nešto znaju o tome mogu reći svoj stav, ja nemam problema s time“, rekao je Plenković, dodavši da će stav HDZ biti kakav odrede i dogovore.

Ustvrdio je kako i dalje od svega onog što je čuo, i od nekih svojih kolega nije vidio da su te ideje do kraja profilirane ni da su bolje i učinkovitije od one koje su predložili u okvirima Vlade. I dalje tvrdim, čitajući sve što dopire do mene, da nisam primjetio da su drugi modeli nešto bolji za Hrvatsku, istaknuo je .

Sindikati u HEP-u najavljuju da neće dozvoliti prodaju, no Plenković kaže da će razgovarati sa sindikatima jer smatra da se može postići neku vrstu konsenzusa kad se stvari temeljito objasne.

Za neke komentare prema kojima je Plenkoviću potrebna druga dimenzija hrabrosti, odrješitija i jasnija i da se nakon blagosti u kampanji sad može očekivati njegova druga strana karaktera, Plenković je u šali rekao „Ma dajte, doktor Jackyl i mister Hyde. Nadam se da to neće tako završiti”. ‘Nemam dimenzije skrivene koju ja vješto kamufliram pa će se sada pojaviti neki drugi čovjek’, dometnuo je.