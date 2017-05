PLENKOVIĆ O LOKALNIM IZBORIMA: Većina HDZ-ovih kandidata je definirana, to su sjajni ljudi

Predsjednik HDZ-a i predsjednik Vlade Andrej Plenković u četvrtak je prije sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke novinarima izjavio je da je većina HDZ-ovih kandidata definirana dva mjeseca uoči lokalnih izbora, a danas će, kaže, raspraviti dosadašnje pripremne aktivnosti, koncepciju kampanje i glavne ambicije koje imaju na županijskoj i gradskoj razini.

“Raspravit ćemo dosadašnje pripremne aktivnosti. Većina kandidata je definirana”, rekao je Plenković ispred Središnjice HDZ-a te dodao kako mu je cilj bio dati naglasak na velike urbane sredine.

‘Sjajan niz kandidata’

“Imamo sjajan niz kandidata – Zagreb, Split, Osijek, Rijeka, Zadar, Varaždin, Karlovac – ljudi za koje očekujem da daju ambiciozni ton HDZ-a čvrsto pozicioniranog na desnom centru s europskim ambicijama i željom da nastavi dobar rad koji Vlada nastoji dati hrvatskim ljudima proteklih mjeseci”, istaknuo je Plenković.



Na pitanje hoće li oko lista biti dogovora da kandidat za gradonačelnika ujedno bude i prvi na listi, Plenković je rekao da je to vrlo moguće.

“Vrlo je moguće. Jako je dobro da u ovim izborima imamo snažnu identifikaciju ljudi koji su istureni na čelna mjesta. Dakle, župani i gradonačelnici biraju se individualno i neposredno tako da oni pomažu listi i lista pomaže njima”, istaknuo je Plenković.

A na pitanje što im je još ostalo otvoreno, Plenković je odgovorio: “Mislim da smo sve riješili i da je jako dobro. Ponavljam još jednom – kampanja će biti kratka. Ne želim dugu kampanju, nema potrebe za tim. Na lokalnim razinama ljudi poznaju svoje kandidate, one koji su njima najbliži i spremamo se za to s punim uvjerenjem da će naš rejting koji je sada između 32 i 35 posto pomoći svim kandidatima HDZ-a i da ćemo biti najjača stranka, kao inače, nakon lokalnih izbora”.

Kalmeta uvjeren u pobjedu

Aktualnog gradonačelnika Zadra Božidara Kalmetu novinari su pitali što se očekuje od novog HDZ-ovog kandidata za zadarskog gradonačelnika Branka Dukića, a on je odgovorio da se očekuje pobjeda u prvom krugu.

A na pitanje misli li da je to s novim kandidatom moguće, Kalmeta je odgovorio: “Sto posto. I za gradonačelnika i za župana”.

Kalmeta je na upit kako to da je tako samouvjeren, odgovorio je da on poznaje Zadar i da tamo nikada nije izgubio izbore.

A na opasku novinarke – da ne ide on na izbore, Kalmeta je rekao: “Ne idem ja, ide on. Sjajan kandidat, ljudi ga vole, sposoban, u najboljim godinama i ja sam uvjeren u prvom krugu prolaz”, poručio je Kalmeta.

Kandidat HDZ-a za međimurskog župana Darko Horvat je, na pitanje novinara kako komentira što je ‘u zadnji čas’ isturena njegova kandidatura te da neće biti ni suradnje s HNS-om u Međimurskoj županiji, odgovorio da se u HDZ-u se ništa ne događa u zadnji čas. “Mi smo u Međimurskoj županiji malo specifično ponudili suradnju Hrvatskoj narodnoj stranci. HNS je to odbio. Ide sam. Mi ćemo najvjerojatnije sami. Što će se dogoditi u drugome krugu, to ćemo vidjeti. Ali, ono što je sigurno – bez nas će se teško dogoditi većina u Županijskoj skupštini i to je naš cilj. Dakle, biti dio svih odluka koje će doći na stol u Županijsku skupštinu”, istaknuo je Horvat te poručio: “Kako će završiti utrka za župana – to ćemo vidjeti sljedećih mjesec-dva”.