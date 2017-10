PLENKOVIĆ UVJEREN DA ĆE NJEGOVA VLADA PREŽIVJETI NAPAD OPORBE: ‘Teatralni Bernardić postaje Todorićev glasnogovornik’

Premijer Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak će u Hrvatskom saboru imati dovoljan broj ruku istaknuvši kako lider oporbe i predsjednik SDP-a Davor Bernardić postaje neformalni glasnogovornik vlasnika koncerna Agrokor Ivice Todorića.

Plenković je rekao kako može biti siguran da će imati dovoljan broj ruku kako ne bi uspjela inicijativa oporbe za rušenjem njegove vlade.

“Mogu. Miran sam i uvjeren da sve što radimo, radimo dobro i korisno za državu. Ako opozicija želi koristiti svoje demokratsko pravo, pa nakon što je to napravila do sada jednom, dvaput, triput i to sada pokušava i četvrti puta – to je sve u redu”, rekao je Plenković upitan može li biti siguran da će u Saboru imati dovoljan broj ruku.

Istaknuo je i da će oporba nakon saborske rasprave izgubiti i neće postići svoj cilj. No, ako žele u svom doprinosu za stabilnost, konstruktivnost, restrukturiranje i rješavanje problema to činiti na osebujan i teatralan način a neki od njih, “kao npr. lider oporbe (Bernardić) koji neformalno postaje glasnogovornik Todorića, neka izvoli (be my guest)”, rekao je Plenković, odgovarajući na novinarska pitanja na marginama konferencije “Strategija uvođenja eura u Hrvatskoj”,



Smatra i da veliki broj političkih aktera, ne samo da je za 180 stupnjeva promijenio svoju retoriku, već i cijela javnost pati od kolektivne amnezije.

“Imali ste pjesmicu koja je trajala punih pet mjeseci i koju su pjevali SDP i Most da HDZ i Vlada štite Todorića. To je bio šlager od travnja do rujna. Najedanput, u rujnu sasvim druga pjesma. Postaju praktično glasnogovornici Todorića. To je interesantno i to je jedan fenomen”; rekao je Plenković.

Istaknuo je i da HDZ i Vlada, za razliku od njih, imaju jasno i čvrsto postavljene ciljeve u cijelom procesu – spriječiti destabilizaciju hrvatskog gospodarstva i financijskog sustava, zadržati radna mjesta, omogućiti sve preduvjete za najuspješniju turističku sezonu, izraditi poslovne planove restrukturiranja svih kompanija u koncernu Agrokor nakon čega slijedi proces koji će završiti nagodbom.

“Sve se to radi u miru, tiho, profesionalno i odgovorno u cilju da, kada se kompanija nađe u takvom problemu, dođe do svježe likvidnosti koja i omogući cjeli taj proces bez iti jedne lipe trošenja novaca hrvatskih poreznih obveznika”, naglasio je.

Premijer Plenković, upitan zašto je Hrvatska protiv neovisnosti Katalonije, rekao je da Hrvatska želi da se to pitanje riješi kroz dijalog i u okviru ustavno-pravnog okvira španjolskog Ustava.

“Smatramo da je očita velika podijeljenost u samoj Kataloniji, da pravni okvir za proglašenje neovisnosti kakav je danas u Španjolskoj nije dovoljan i želimo da taj proces rezultira intenziviranjem dijaloga i ponovnom uspostavom normalnih demokratskih institucija nakon izbora koji će uslijediti u prosincu”, kazao je.