PLENKOVIĆ UDARIO PO MOSTU: ‘Njihovi ministri bili su za SDP, imaju rušilačke motive’

Predsjednik HDZ-a i predsjednik Vlade Andrej Plenković najavio je da ta stranka na lokalne izbore ide s porukom “Jedna je Hrvatska” te će odbacivati zlonamjerne optužbe da štiti kriminal u Agrokoru, a upozorio je da je Hrvatskoj zbog krize u toj tvrtki prijetio “financijski tsunami”.

“Hrvatskoj je zbog krize u Agrokoru prijetio gospodarski i financijski tsunami”, kazao je Plenković u Splitu u govoru na predstavljanju HDZ-ovih kandidata za splitskog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare, župana splitsko-dalmatinskog Blaženka Bobana i 55 kandidata za gradonačelnike i načelnike općina u toj županiji.

On je istaknuo kako su njegova Vlada i HDZ rješavanju poteškoća u vezi s Agrokorom pristupili odgovorno i na temelju iskustava u rješavanju sličnih problema u drugim zemljama.

“Mi to radimo zakonski, bez hajke, histerije i linča i bez traženja skalpa, a neki drugi to rade tako da bi mu nekakav uspjeh bio koristan u kampanji za lokalne izbore”, reako je Plenković. Dodao je kako je u pristupu rješavanja problema Agrokora vidljiva razlika između ozbiljnih i neozbiljnih.



Tumačio HDZ-ovcima kakve poruke slati u kampanji

“Vi tu poruku trebate signalizirati u kampanji i ne dopustiti da se monstruozne, netočne i krajnje zlonamjerne optužbe plasiraju u javnost – da HDZ štiti neki kriminal u Agrokoru”, poručio je Plenković obraćajući se kandidatima HDZ i nazočnima na stranačkom predizbornom skupu u Splitu.

On je u tom kontekst kazao kako takve teze, to jest takve optužbe treba “oštro uklanjati, snažno odbacivati i dekonstruirati u svakom trenutku”, jer, kako je dometnuo, to nije dobro za hrvatsku demokraciju i politički dijalog.

“U interesu je HDZ-a i Vlade – ako se utvrde neke nepravilnosti – da za njih odgovara onaj tko ih je počinio, pa i kazneno, a nadležne će institucije to istražiti”, poručio je Plenković.

Smatra da politička oporba koristi predizborno vrijeme i “apstrahira konkretne rezultate koje je Vlada postigla u rješavanju poteškoća u vezi s Agrokorom”.

‘Mostovi ministri bili su uz SDP’

Istaknuo je da postupak trojice ministara Mosta, koji nisu dali podršku ministru financija Zdravku Mariću, znači da su “bili uz SDP,” a ne uz partnera u Vladi, to jest uz HDZ.

“Takav potez diskvalificira suradnju”, dodao je. Također je rekao da se HDZ ponašao prema Mostu korektno i ispunio svoje obveze.

Po njegovim riječima, u Hrvatskoj postoje dvije vrste stranaka: one koje imaju brojno članstvo i kadrove i sposobne su upravljati zemljom u kakve se ubraja i HDZ, te one druge manje stranke koje imaju drukčiju logiku.

‘Imaju rušilačke motive’

“To su stranke koje smo vidjeli kako postupaju na sceni u zadnjih desetak dana, a koje imaju jedan drugi motiv, odnosno prosvjednu, protestatorsku, antisustavnu logiku koja je rušilačka”, smatra Plenković.

Govoreći o izborima, Plenković je izjavio kako očekuje pobjedu HDZ-ovih kandidata za splitskog gradonačelnika Andre Krstulovića -Opare i za župana splitsko-dalmatinskog Blaženka Bobana rekavši kako će oni, kao i ostali kandidati HDZ-a za načelnike općina i gradonačelnike na području Splitsko-dalmatinske županije imati njegovu potporu u prevladavanju poteškoća. Pri tomu je posebice spomenuo potrebu rješavanja poteškoća s odlagalištem otpada Karepovac u Splitu i bolju prometnu povezanost u tom gradu.