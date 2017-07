PLENKOVIĆ: ‘Pokazali smo da je HDZ dominantna politička snaga, a suradnja s HNS-om je prirodna i normalna’

Za godinu proteklu otkako je na dužnosti predsjednika HDZ-a Andrej Plenković je rekao da je bila vrlo dinamična te da je učinjeno sve što je bilo moguće u ovom trenutku.

Kazao je to u intervjuu što ga je dao Hrvatskoj radioteleviziji u povodu godine dana otkako obnaša dužnost predsjednika Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), a objavljen je u Središnjem dnevniku HRT-a.

“Činimo sve da bismo ispunili program HDZ-a”

“Pokazali smo da je HDZ dominantna politička snaga u Hrvatskoj, naravno bio je ključan rezultat na parlamentarnim izborima 11. rujna prošle godine, formirali smo vlast, preuzeli odgovornost za zemlju , a dva kruga lokalnih izbor potvrdilisu tu snagu HDZ-a – 13 županija, 62 grada, više od 200 općina, brojni vijećnici”, ustvrdio je.

Ocijenio je kako se čini sve da bi se ispunio program HDZ-a te da je HDZ pozicioniran točno onako na desnom centru, gdje su baš temeljne vrijednosti koje dijelimo – koje su i domoljubne i državotvorne, te poštivanje ljudskih prava, slobodno tržište, funkcioniranje pravne države, sve što je dio platforme koju imamo na razini Europske pučke stranke, te ocijenio kako je time vrlo zadovoljan.



Na pitanje o tome podupire li većina članova HDZ-a koaliciju s Hrvatskom narodnom strankom (HNS), Plenković je najprije spomenuo da je HDZ u proteklih godinu dana uspio srediti stranačke financije, riješiti brojne obveze naslijeđene prije godinu dana i urediti poslovanje na svim razinama.

“Većina čelnika HDZ-a bila je za suradnju s HNS-om”

Što se pak tiče iskoraka prema HNS-u, Plenković je rekao kako je suradnja pučana i liberala prirodna, iako to možda za Hrvatsku djeluje kao neki veliki iskorak on to nije ako, rekao je “pitate naše prijatelje u Murskom Središču to je normalna i prirodna suradnja”. Podsjetio je kako je i većina stranačkih čelnika bila, ne samo za ovakvu suradnju, nego i zadovoljna načinom na koji je ona dogovorena.

Ustvrdio je kako je zadovoljan spomenutom suradnjom te istaknuo kako će ona pridonijeti jednoj od njegovih temeljnih ambicija – a to je relaksirati odnose na hrvatskoj političkoj sceni. Istaknuo je i vrlo čvrstu potporu zastupnika nacionalnih manjina i nekoliko drugih stranaka u Hrvatskom saboru koja omogućuje HDZ-u da, kako je rekao, “možda u ovom trenutku s nešto manje brojčane snage zastupnika u Hrvatskom saboru, ima funkcionalnu i stabilnu vlast koja će nam, uvjerena sam, omogućiti kvalitetan rad i poduzimanje reformi u sljedeće tri godine”.

Podsjetio je kako je njegova procjena bila da bi treći izlazak na parlamentarne izbore u dvije godine pokazao ili da nam izborni sustav nije dovoljno kvalitetan ili da stranke koje od birača dobivaju odgovornost nisu u stanju urediti odnose u ovakvom sustavu gdje je vrlo teško da netko dobije 50 posto plus jedna glas birača koji se onda mogu pretočiti u zastupničke mandate.

Rasvijetliti okolnosti vezane uz krizu Agrokora

“Izrazito mi je žao da je SDP kao glavna oporbena stranka bio u situaciji da uvjetuje glasovanje o tri ustavna sudca nakon provedenoga natječaja, provedenih intervjua s kandidatima na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, mislim da to nije dobro vezati izbor ustavnih sudaca s oporbenom inicijativom još iz travnja ove godine o osnivanju istražnog povjerenstva o Agrokoru, ne vidim tu nikakvu korelaciju”, rekao je,

Istaknuo je da je važno da oporba i hrvatska javnost znaju da, što se tiče njega kao predsjednika Vlade i HDZ-a, kako ne postoji nikakav problem da se rasvijetle sve okolnosti vezane za nastanak, poslovanje i krizu Agrokora kojom, rekao je, upravljamo u proteklih nekoliko mjeseci. Ali, objasnio je premijer, “tu postoje dvije dimenzije – jedna je pravosudnoga karaktera i za to su nadležni DORH i policija i oni koji su u fazi provođenja nekih predistražnih radnji”, a u to se, ustvrdio je, “ne želimo miješati”.

“Važno nam je bilo da se ne dogodi taj prijeteći tzunami na hrvatsko gospodarstvo i financijski sustav i u ovome trenutku smo se saživjeli s ozračjem da je sve normalno i da stvari funkcioniraju, a to je bilo jedino moguće zbog zakona koji je donesen na našu inicijativu”, rekao je.

“Moguća je korekcija cijene električne energije”

“Što se pak tiče procesa izvanredne uprave u Agrokoru uz međunarodne izrazito priznate konzultante, najsnažnije revizorske kuće i rad izvanredne uprave,očekujemo kvalitetno poslovno i financijsko restrukturiranje kompanije Agrokor koje će omogućiti održivost svih društva u okviru Agrokora koje mogu generirati i prihod, daje se razvijati i zadržati radna mjesta”, istaknuo je. Kakva će pak biti vlasnička struktura u budućnosti to je, smatra Plenković, manje bitno, te dodao kako bi možda bilo manje problema da nije bilo tako velikog okrupnjavana.

Premijer je najavio da će u četvrtak na sjednici Vlade biti izvješće o radu prvih 100 dana izvanredne uprave Agrokora s kojim će, istaknuo je, naravno biti upoznata i hrvatska javnost. Podsjetio je, kako su u konačnici izvješća izvanrednoga povjerenika za Agrokor na web stranicama Ministarstva gospodarstava za svaki od tri mjesec koji su iza nas.

Na pitanje hoće li biti povećanja cijene električne energije, premijer je odgovorio kako mu se “čini mi se da smo sada došli u situaciju da će, nakon jedne temeljite analize, biti vrlo teško ostati pri sadašnjim naknadama za obnovljive izvore energije”, rekao je Plenković. Najavio je da će se o tomu razgovarati sljedećih dana te da je moguće da ovaj ili idući tjedna dođe do određenih korekcija te naknade koje bi za jedan mali iznos eventualno povećale ukupni iznos cijene struje.

