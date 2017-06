PLENKOVIĆ TRAŽI NOVU SABORSKU VEĆINU: Čak i ako pridobije 5 HNS-ovaca i Hrelju ima još jedan veliki problem

Još se ne zna hoće li HNS ili dio te stranke odnosno njenih zastupnika u Hrvatskom saboru podržati Vladu premijera Andreja Plenkovića kojemu je za kakvu-takvu stabilnu većinu potrebno više od 76 zastupničkih ruku.

Uz pet HNS-ovih zastupnika koji bi se priklonili preslagivanju saborske većine te Silvana Hrelju iz HSU-a, zastupnike nacionalnih manjina, bandićevce i čačićevce, Plenković bi mogao doći do željene većine od 78 ili 79 zastupnika, ali pod jednim važnim uvjetom. Za formiranje nove većine Plenkoviću ni jedan hadezeovac ne smije otkazati poslušnost, pišu 24 sata.

Kako će reagirati HDZ-ovo desno krilo u Saboru?

To će, međutim, biti teško postići jer pitanje je kako bi na formiranje većine s HNS-om, pa i SDSS-om reagirali Stevo Culej, Ivan Kirin i drugi pripadnici desnog krila stranke. Budući da je Plenković proglašen suverenim pobjednikom lokalnih izbora – da je HDZ pobijedio u Splitu, Dubrovniku, Osječko-baranjskoj županiji i drugdje gdje do sada nije imao vlast, malo je vjerojatno da će sada i tijekom ljeta doći do nekakve pobune u stranci. No, pitanje je što donosi jesen.



Plenković, kako pišu 24 sata, vjerojatno neće moći više računati na glas Tomislava Sauche, no prema nekim još nepotvrđenim pričama, HDZ pregovara čak i s nekim zastupnicima, odnosno zastupnicama iz SDP-a, kojima bi izvanredni izbori značili političku smrt.

Pusić i Mrak Taritaš odlučno protiv suradnje s HDZ-om

HSU-ovac Hrelja ranije je rekao da bi bio uz Vladu ako Plenković skupi 80 ruku, vjrojatno stoga jer ne želi da njegov glas bude onaj koji će nositi prevagu. Navodno se i u HNS-u razmatra ideja o manjinskoj vladi i podršci Plenkoviću bez preuzimanja ministarstava.

“Mi smo ionako ranjeni i novi izbori bi nas ubili, jednako kao što bi nas ubila i koalicija s HDZ-om. No zato baš ako moramo birati, možda manjinska Vlada ne bi bila najgora ideja jer bi ostavila mogućnost da onaj koji dođe nakon Vrdoljaka može dizati stranku na terenu”, kazao je za 24 sata jedan neimenovani član predsjedništva HNS-a koji drži da ta ideja možda možea spriječiti raskol u stranci.

Isti kaže kako bi volio da odluka u stranci, kakva god bila, bude donesena jednoglasno. No, pitanje je kako će za takvu odluku pridobiti Vesnu Pusić i Anku Mrak Taritaš koje su se već kategoruički izjasnile protiv ikakve suradnje s HDZ-om.

