PLENKOVIĆ SE RASPRIČAO O POKRETANJU ISTINSKIH PROMJENA: ‘Ovo je prva godina bez izbora, to moramo iskoristiti’

Predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u petak navečer kako se iduća godina mora iskoristiti za pokretanje istinskih promjena u sektorima važnim za budućnost zemlje te brže provođenje reformi kako bi uhvatili korak sa zemljama koje su Hrvatskoj slične, a koje su brže rasle, brže se oporavljale i brže provodile reforme.

“Godina koja je pred nama prva je u ovom desetljeću u kojoj nemamo izbora niti referenduma i koju, kao stranka na vlasti, moramo iskoristiti za pokretanje istinskih promjena u svim sektorima koji su važni za budućnost zemlje (obrazovanje, pravosuđe, uprava, mirovinski i zdravstveni sustav). To mora biti glavni i temeljni cilj”, istaknuo je Plenković na obilježavanju 28. obljetnice osnutka HDZ-a Grada Zagreba.

Plenković je rekao i da to vrijeme žele iskoristiti i za hvatanje koraka s sličnim zemljama koje su od 2009. do danas brže rasle od Hrvatske, brže se oporavljale i brže provodile reforme. “Da bismo dugoročno omogućili hrvatskim ljudima standard života naših susjeda, članica EU, moramo biti brži nego do sada – i to u reformskim procesima. To je temeljna zadaća HDZ-a u 2018. godini”, poručio je.



Vezano uz stranku, Plenković je rekao kako su sada u razdoblju kvalitetne konsolidacije te u idućoj godini više neće imati nikakvih financijskih dugovanja. Stoga imaju prostora da, racionalnim poslovanjem, pripreme stranku za velike izazove kada za to dođe vrijeme. Također, dodao je, krenuli su u izradu novog Statuta, kako bi ga modernizirali te programski i politički učinili primjerenim modernoj stranci desnog centra.

Na obilježavanju te obljetnice – uz mnoge čelnike stranke, osnivače, saborske zastupnike i ministre te članove stranke, bili su zamjenik predsjednika HDZ-a i potpredsjednik Hrvatskog sabora Milijan Brkić, glavni tajnik HDZ-a i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, potpredsjednik Hrvatskog sabora Željko Reiner, međunarodni tajnik HDZ-a i predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku Miro Kovač te predsjednik zagrebačkog HDZ-a i zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić.

Jandroković: HDZ je u Hrvatskoj dužan čuvati političku stabilnost

Upozorivši na složene međunarodne okolnosti u kojima više ne postoji sigurnost i predvidljivost, Jandroković je poručio kako je, zbog sadašnjih i budućih izazova, HDZ dužan u zemlji čuvati političku stabilnost. “Nema druge političke snage, osim HDZ-a, koja to u Hrvatskoj može učiniti”, istaknuo je.

Na političkoj sceni “imamo potpuno razbijeni SDP predvođen zbunjenim predsjednikom Bernardićem koji ne zna uopće što činiti”, bivše partnere iz Mosta predvođene “srditim Božom Petrovom” kojem stalno nešto nije po volji a u stvari ni sam ne zna što hoće, HSS koji gubi svoj svjetonazorski temelj i odlazi prema lijevo te Živi zid i druge antisistemske stranke, rekao je.

“Nema objektivno trenutno u Hrvatskoj političke opcije koja bi mogla zamijeniti HDZ. Sve ostalo, kada bi se sada dogodilo nešto nepredviđeno, bio bi politički kaos. Tu je, zbog zahtjevnosti situacije, naša odgovornost jednaka onoj koju smo imali u 90-tim godinama”, naglasio je Jandroković.

Mikulić: Zagreb moramo vratiti u HDZ-ove plave boje

Navevši kako zagrebački HDZ ne može u potpunosti biti zadovoljan rezultatom ovogodišnjih lokalnih izbora, Mikulić je rekao da već sada moraju razmišljati o idućim lokalnim izborima 2021. godine. Istaknuo je da Zagreb moraju vratiti u HDZ-ove plave boje jer to “gradu nakon toliko godina i duguju”.

Mikulić je kazao i da HDZ u Zagrebu, drugi put u dvije godine, ima predsjednika Gradske skupštine, dio je pozicije i daje mnoge amandmane i prijedloge za bolji život građana. Najavio je da će u idućoj godini dati amandmane u vrijednosti od 98 milijuna kuna.