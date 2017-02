PLENKOVIĆ SE HVALI: ‘Za rast BDP-a je zaslužna moja Vlada, a HNS mora riješiti probleme’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković ocijenio je u utorak kako je za rast BDP-a u četvrtom lanjskom tromjesečju za 3,4 posto zaslužna Vlada jer se bavi bitnim stvarima i poduzima ono što ljudi očekuju – gospodarskim rastom.

“Rast BDP-a u zadnjem kvartalu prošle godine, mogu slobodno reći u mandatu moje Vlade, bit će veći nego što je bio u bilo kojem kvartalu prije, u proteklih devet godina. Ova Vlada se bavi bitnim, onime što ljudi očekuju – gospodarskim rastom i razvojem i sve pretpostavke koje mi možemo učiniti s naše strane idu u tom smjeru”, rekao je Plenković koji je sudjelovao nna konferenciji “Demografija – refleksije na mirovinski sustav”.

A KADA ĆE TO OSJETITI GRAĐANI? Rast BDP-a ubrzao iznad 3 posto prvi put od 2008.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je u utorak prvu procjenu prema kojoj je bruto domaći proizvod (BDP) u proteklom kvartalu porastao 3,4 posto u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Radi se o najbržem rastu u gotovo devet godina.



Plenković je dodao da i porezna reforma i proračun i rasterećenje gospodarstva, transparentnost javnih nabava, svi zakonski prijedlozi idu za tim da Vlada radi ono što joj je posao – stvori kvalitetan okvir za one koji imaju poduzetni duh, plan, program, spremni su izaći na tržište, generirati nova radna mjesta, vrijednost i pridonijeti BDP-u i kvaliteti života svih hrvatskih ljudi.

“Na tom tragu ćemo ustrajati unatoč nizu drugih sitnih tema koje se naizgled čine strašno važne”, poručio je predsjednik Vlade.

Vezano za listu poslodavaca prema kojoj plaće u Hrvatskoj ne isplaćuju ukupno 3423 poslodavca, koji zapošljavaju 10.670 radnika, Plenković je rekao da je to jedan od temeljnih problema koji postoji u odnosu radnika i poslodavaca te da će Vlada svim mjerama koje čini u u pogledu gospodarske i fiskalne politike u smislu kontrola i inspekcija koje postoje, nastojati takvu pojavu suzbiti gdje god je to moguće.

Nije htio komentirati HNS

Mostov ultimatum da vodstvo HNS-a mora otići komentirao je riječima da sport treba dati sportašima.

Koliko ja znam ne bira Vlada, Sabor ili političke stranke vodstva sportskih saveza. Prema tome, to su stvari koje oni koji su izabrani u HNS moraju sami rješavati. Sport treba dati sportašima”, poručio je Plenković.

S obzirom da popodne prima predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Davora Šukera i vodstvo HNS-a, predsjednik Vlade rekao je da je taj sastanak organiziran neovisno o kolu koje se igralo u nedjelju i utakmici Cibalija -Dinamo koja je zbog dvojbenog jedanaesterca za Dinamo izazvala brojne kritike zbog sumnje da je sudac poklonio pobjedu zagrebačkom klubu.

“Dogovorili smo to prije. Riječ je o kontinuitetu dijaloga. Zanima me kvalitetan nogomet i sport, sigurnost onih koji dolaze na sportska borilišta i nogometne stadione da uživaju u sportu. Za nekoliko tjedana je velika kvalifikacijska utakmica u Hrvatskoj i razgovarat ćemo o pripremama za tu utakmicu i sigurnosnim aspektima. Sa mnom će biti ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić i to je bila osnovna intencija susreta i nije imala veze sa zbivanjima u nedjelju”, rekao je.

Janica radi na reviziji zakona

Kazao je da će planom normativnih aktivnosti za treći ili četvrti kvartal ove godine biti predložena revizija zakona i da državna tajnica Janica Kostelić sa suradnicima radi na rješenjima.

Najavio je da će se u sljedećim mjesecima osnovati vijeće za demografsku revitalizaciju. “Ministarstvo demografije priprema dokument kojim želimo trajnim pridavanjem pozornosti ovoj temi osigurati da se kombinacijom mjera koje se odnose i na demografsku, gospodarsku i fiskalnu politiku, te stambenog zbrinjavanja, objedine napore koji bi stvorili preduvjete da se mladi odlučuju na zasnivanje obitelji i djecu. To će biti u sljedećim mjesecima”, kazao je.