PLENKOVIĆ: ‘Učinit ćemo sve da pobijedimo u Splitu… Prgomet? Žao mi je što birači nisu prepoznali njegove kvalitete’

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković obratio se okupljenima u stožeru stranke.

Plenković je čestitao svim građanima koji su danas sudjelovali na lokalnim izborima.

‘Participacija je bila slična onoj 2013. godine. HDZ je izrazito zadovoljan ukupnim rezultatima lokalnih izbora. HDZ vodi u 12 županija. U nekima je utakmica već zaključena, u ostalima sam siguran da ćemo ostvariti pobjedu u drugom krugu. U odnosu na izbore iz 2013. godine kada smo u prvom krugu dobili 25 gradova, ovaj put je to 37 gradova’, kaže Plenković popraćen pljeskom i dodaje da će se u iduća dva tjedna angažirati kako bi HDZ ostvario još bolji rezultat nego u prvom krugu.

Istaknuo je da su ovi dobri rezultati za HDZ očekivani.



‘U Splitu ćemo učiniti sve da pobijedimo. To je za nas iznimno važno’, kaže Plenković, a kada je riječ o Rijeci, smatra to solidnim iskorakom i vrlo dobrim rezultatom, a kada je riječ o Zagrebu, zahvalio je Dragi Prgometu na dobroj kampanji i rekao da mu je žao što birači nisu prepoznali njegove kvalitete.

‘Siguran sam da bi on pridonio razvoju grada. Žao mi je da je u neskladu postotak glasova koje je dobio Drago u odnosu na glasove koje smo dobili za Gradsku skupštinu, no ovo je politička utakmica. U ovim okolnostima smatram da su rezultati pobjednički, realni. Bio bih zadovoljniji da smo napravili još malo iskorak u Zagrebu i Rijeci, no zadovoljan sam’, kaže Plenković.

‘Od sutra nastavljamo pripreme za drugi krug izbora, nastavljamo s politikom na nacionalnoj razini… Tu smo da rješavamo probleme kao što je to bilo i do sada i vjerujem da ćemo i dalje imati snažnu podršku’, rekao je šef HDZ-a.