PLENKOVIĆ RAZGOVARAO S ORBANOM: ‘Nastavit ćemo razgoore o otkupu INA-e’

Hrvatska s Mađarskom želi imati kvalitetne, dobrosusjedske odnose i važno je da ti odnosi ne budu opterećeni situacijom oko Ine i MOL-a i obje su strane iskazale spremnost riješiti to pitanje, izjavio je u petak premijer Andrej Plenković nakon razgovora s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom na rubu summita EU-a u Valletti.

“Stav moje vlade je da želimo imati kvalitetne, dobre političke, dobrosusjedske odnose s Mađarskom i ne želimo da situacija s Inom i MOL-om opterećuje naše odnose”, rekao je Plenković.

“Kolega Orban i ja razgovaramo uvijek na marginama summita EU-a, pripadamo istoj političkoj obitelji, Europskoj pučkoj stranci. Mađarska je nama u bitnim trenutcima početkom 90-tih davala snažnu potporu, s njom praktički nemamo rezidualnih pitanja vezanih uz raspad bivše Jugoslavije”, rekao je Plenković, dodajući da Hrvatska s Mađarskom ima stabilne odnose bez otvorenih pitanja oko granica, zaštite manjina i da je važno da politički, gospodarski i trgovački odnosi ne budu opterećeni situacijom oko Ine i MOL-a.

“Još jednom smo iskazali spremnost da riješimo to pitanje, to je sasvim jasno potvrdila i mađarska strana, odnosno MOL da proda svoje dionice, a ja sam spomenuo da je Hrvatska donijela odluku o formiranju Savjeta za mogući otkup dionica. Prema tome, nastavit ćemo razgovore, za to su potrebni opsežni i kvalitetni input brojnih stručnjaka kako bismo dovelu tu priču do onoga što je cilj hrvatske vlade, to jest vertikalno integrirana kompanija koja Hrvatskoj osigurava rezerve nafte i plina, rafinerije koje dobro posluju, raširenu maloprodajnju mrežu, s jasnom vlasničkom strukturom u kojoj će uloga hrvatske države biti dominantna, a fokusirat ćemo se na njezino kvalitetno korporativno poslovanje”, rekao je Plenković.



Na pitanje hoće li Hrvatska tražiti neovisnu procjenu o vrijednosti MOL-ova udjela i ulaganja u Inu, Plenković je rekao da o tome ne želi spekulirati.

“Više puta sam rekao da sa kompanijama čije su dionice na burzi, ja kao predsjednik vlade ne želim spekulirati. To su vrlo osjetljiva pitanja, koja se vode u diskretnim, visokostručnim konzultacijama s odgovarajućim profesionalcima koji se time bave, ali vodit ćemo računa da se zaštite naši interesi i da se napravi realna procjena”, kaže Plenković.