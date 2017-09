PLENKOVIĆ RASPUŠTA ZAGREBAČKI HDZ: U bitku za čelno mjesto ide jedan ginekolog, Šeksov nećak i jedan ministar

Kao što se i očekivalo, nakon potopa na lokalnim izborima, zagrebački HDZ se raspušta, a u utrci za šefa ogranka osim do sada spominjanih Mislava Hermana te Karla Resslera mogao bi biti i jedan ministar.

Nakon debakla u prvom krugu lokalnih izbora u Zagrebu, gradski odbor zagrebačkog HDZ-a će se raspustiti. Kako T-portal piše, to je već gotova stvar; Plenković samo čeka da njegovu odluku potvrdi Predsjedništvo stranke. Mnogi u stranci to očekuju već idući tjedan, odmah nakon drugog kruga izbora. Takvim rješenjem Plenković bi odgovornost za loš rezultat u glavnom gradu prebacio na gradski ogranak stranke.

Ginekolog ili Šeksov posinak

Unutar šest mjeseci nakon toga održali bi se novi unutarstranački izbori, a do tada bi gradskih ogrankom stranke upravljao povjerenik. Nagađa se kako bi to mogao biti Mislav Herman, mladi ginekolog koji vodi Područni odbor HDZ-a Gornji grad – Medveščak. Kao drugi mogući izbor za povjerenika koji će preuzeti zagrebački HDZ do novih unutarstranačkih izbora spominje se i Plenkovićev savjetnik Karlo Ressler.



Glavni Hermanov adut je to što je lista za vijeće gradske četvrti Gornji grad – Medveščak koji je on nosio jedna od svega dvije u koje je pobijedio HDZ (pobijedili su još jedino u Maksimiru).

Drugi kandidat je Ressler. U vrijeme dok je Plenković bio zastupnik u Europskom parlamentu Ressler je bio angažiran u njegovom uredu kao asistent. Činjenica da je posinak Vladimira Šeksa Ressleru zasad u ‘Plenkovićevu HDZ-u’ još ide na ruku.

Ipak, mnogi misle da su obojica preneiskusni;

“Mislim da bi bilo najpametnije da za povjerenika bude imenovan neki puno iskusniji HDZ-ovac koji se potom neće kandidirati za šefa zagrebačke organizacije, nego samo pripremiti stranku za te izbore. Treba nam iskusan čovjek, jer bit će to teška borba.

Bit će puno kandidata za novog šefa zagrebačkog HDZ-a zato što se niti jedna struja ne misli olako predati. Začudio bih se ako struja zamjenika predsjednika HDZ-a Milijana Brkića neće isturiti svog kandidata, mogli bi i Karamarkovi imati kandidata, a sigurno je da će Plenković imati svog favorita…’, objašnjava za T-portal izvor blizak Plenkoviću.

Čeka se što će napraviti Brkić

Kao mogući kandidat za novog šefa zagrebačkog HDZ-a u medijima se spominje i ministar državne imovine Goran Marić, eksponent desne struje u stranci. Baš kao i Marić, zasad službene izjave ne daje ni aktualni šef zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić.

Jasno je da on neće tako lako otići, a pitanje je i kako će se postaviti zamjenik šefa HDZ-a Milijan Brkić, koji je i doveo Mikulića za šefa zagrebačke organizacije.

“Vjerojatno će Milkulić na koncu prihvatiti realnost, maknuti se iz vodstva zagrebačke organizacije, a zauzvrat biti nagrađen nekom funkcijom u državnoj ili gradskoj upravi, odnosno tvrtki” kaže HDZ-ovac za T portal..

Također, čeka se drugi krug jer bi i Drago Prgomet možda pokušao doći na čelo zagrebačkog HDZ-a.

Ako nakon drugog kruga pobijedi Milan Bandić, HDZ će ga vjerojatno podržati uz uvjet da dobiju mjesto predsjednika Skupštine, za Prgometa.