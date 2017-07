PLENKOVIĆ O INCIDENTIMA U PIRANSKOM ZALJEVU: ‘To je tradicionalna metodologija’

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je u Požegi izjavio da se otvorena granična pitanja sa Slovenijom moraju nastaviti rješavati dijalogom, a manje incidente u Savudrijskoj vali nakon arbitražne odluke nazvao je “tradicionalnom metodologijom”.

“Ako dođe do određenih povreda u Piranskom zaljevu odnosno Savudrijskoj vali, ili na bilo koji drugi način, već je to tradicionalna metodologija proteklih godina gdje Hrvatska dostavi prosvjednu notu Sloveniji, ponekad Slovenija dostavi prosvjednu notu Hrvatskoj. Ali, moja je glavna poruka da kroz dijalog moramo nastaviti rješavati otvoreno granično pitanje sa Slovenijom”. kazao je Plenković u izjavi nakon sastanka s predstavnicima Zajednica županija, Udruge gradova i Udruge općina na novinarsko pitanje o nedavnim manjim incidentima na moru koji su uslijedili nakon odluke Arbitražnoga suda.

“Upravo na tragu, na platformi jednoglasne odluke Hrvatskog sabora iz ljeta 2015. godine želimo razvijati dobre kvalitetne i iskrene odnose sa Slovenijom koja je nama susjedna i prijateljska zemlja”, rekao je Plenković i ponovio da će se sa slovenskim kolegom Mirom Cerarom sastati 12. srpnja u Ljubljani.

U pogledu Ovršnoga zakona, koji je u saborskoj proceduri, a Vlada ga je ondje uputila na samom početku svoga rada, još kada je partner HDZ-u bio Most, naveo je da će najvjerojatnije već u četvrtak na dnevnome redu sjednice Vlade biti prijedlog određenih izmjena kako bi se i one mogle raspraviti u parlamentu još tijekom njegovog ljetnog zasjedanja.

“Vlada će temeljem analize još dodatnih informacija koje smo prikupili i same prakse primjene Ovršnoga zakona predložiti određene izmjene. One će vrlo vjerojatno biti na Vladi već ovaj četvrtak tako da se omogući, ako bude realno, da one budu usvojene do kraja zasjedanja Sabora, odnosno 15. srpnja”, rekao je.