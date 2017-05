PLENKOVIĆ POSLAO OŠTRU PORUKU HASANBEGOVIĆU: ‘Ako to napravi, snosit će posljedice…’

Premijer Andrej Plenković je u intervjuu za RTL Danas izjavio kako od svih članova HDZ-a, pa tako i od Zlatka Hasanbegovića, očekuje da u Zagrebu čvrsto podupru Dragu Prgometa.

Kada je riječ o lokalnim izborima i Dragi Prgometu, koji je kandidat HDZ-a za zagrebačkog gradonačelnika, dok Bruna Esih ide u utrku kao nezavisna kandidatkinja, Plenković je komentirao i podršku potpredsjednika HDZ-a Zlatka Hasanbegovića upravo Bruni Esih, a ne Prgometu.

‘Očekujem da svi HDZ-ovci podupru Prgometa’

Podsjetimo, nezavisna saborska zastupnica izabrana s liste HDZ-a Bruna Esih odlučila ući u utrku za gradonačelnicu Zagreba rekavši da očekuje podršku HDZ-ovih birača, iako ta stranka ima svog kandidata, Dragu Prgometa. Esih je od početka isticala kako se ona i Hasanbegović uvijek međusobno podržavaju pa i u ovom slučaju očekuje njegovu podršku. Hasanbegović je od početka bio uz nju. U petak je izjavio da mu je žao što Esih nije HDZ-ova kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu, ali da on osobno u njezinoj kampanji neće sudjelovati.

“Bruni Esih nije potrebna pomoć, ona je autentični kandidat. Ima program i stajališta. Ja ni na koji način ne sudjelujem na lokalnim izborima u Zagrebu”, poručio je Hasanbegović, koji je inače njezin blizak suradnik.

Plenković je istaknuo kako je Prgomet ‘iskusan političar, autentični pravi HDZ-ovac, hrvatski branitelj, liječnik, čovjek koji ima veliku potporu i veliko iskustvo’, a najavio je i sankcije protiv onih koji budu radili protiv HDZ-ovog kandidata.

‘Ono što očekujem od Hasanbegovića i svih članova HDZ-a u Zagrebu da čvrsto, angažirano podupru Dragu Prgometa kao našeg legitimnog i kvalitetnog kandidata koji će u Zagrebu i za sebe i za HDZ ostvariti sjajan rezultat. Druge kandidature me ne zanimaju. Oni koji budu radili protiv našeg kandidata će snositi posljedice’, kaže Plenković.

Hoće li te sankcije značiti i isključenje iz stranke, Plenković će tek vidjeti. Istaknuo je kako neće tolerirati nikoga da se poziva na birače HDZ-a, a da pritom nije član HDZ-a te da politiku i retoriku koja ne pripada HDZ-u, ponekad i na opskurne načine nastoji predstaviti kao politiku HDZ-a.

Za budućnost EU najvažnija je sigurnost

Plenković se upravo vratio iz Rima, gdje je prisustvovao summitu povodom 60. obljetnice Europske unije. Istaknuo je kako je za budućnost Europske unije najvažnija sigurnost, potpora državama članicama, gospodarski razvoj, socijalna Europa i jasan položaj EU na globalnoj razini.

Kada je riječ o migrantskoj krizi, Plenković kaže da je ove godine zapadnobalkanska ruta zatvorena te na njoj sada ima 98 posto manje ljudi nego 2016. godine. Plenković dodaje da je načelo supsidijarnosti izuzetno važno za EU, kao i uloga nacionalnih parlamentata i veća senzibiliziranost država članica za europske politike i zajedničko djelovanje.

‘Cilj nam je osigurati kvalitetno restrukturiranje Agrokora’

Osvrnuo se Plenković i na zakon za pomoć sistemski važni kompanijama o kojem je jučer pričala ministrica gospodarstva Martina Dalić. Upitan za Agrokor, Plenković kaže da ta kompanija u Hrvatskoj i susjedstvu ima 60 tisuća zaposlenika te je zbog toga izrazito važna za hrvatsko gospodarstvo i financijski sustav.

‘Ono što želimo, kao odgovorna vlada, pripremiti se za odgovarajući zakonodavni i institucionalni okvir u slučaju da određeni aktivizam od strane države bude potreban. U ovom trenutku, naš je cilj da kompanija i vlasnik, ukoliko su u mogućnosti, prije svega osiguraju vlastitu likvidnost, plan restrukturiranja i u konačnici dugoročnu održivost koncerna. Mi kao odgovorna Vlada, poštujući prakse drugih članica, gledamo na koji način možemo pomoći konsolidaciji hrvatskog financijskoga i gospodarskog sustava u nekom scenariju koji bi bio drugačiji od ovoga što sam malo prije rekao’, rekao je Plenković za RTL Danas.

Na pitanje o tome je li izgledan raspad Agrokora i mrvljenje na manje jedinice, Plenković kaže da to trenutno nitko ne može znati te da je cilj Vlade osigurati kvalitetno restrukturiranje, kako bi u konačnici pomogli sigurnosti zaposlenika, dobavljača, vjerovnika i same kompanije. Ivica Todorić, koji se do sada nije oglasio, ima najveću odgovornost za budućnost Agrokora, kaže Plenković i dodaje da vjeruje da Todorić radi u najboljem interesu.

Plenković dodaje i kako je Most upoznat sa svim aktivnostima koje se provode po pitanju Agrokora, s obzirom na ironične komentare ministrice Dalić na ‘in and out’ modelu kojeg je jučer spomenuo čelnik Mosta.