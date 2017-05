PLENKOVIĆ ‘POLUDIO’ NA PITANJE NOVINARA: ‘Uhićenja u Agrokoru? Kako me to možete pitati?!’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u ponedjeljak je u Pazinu odgovarajući na pitanje novinara kazao kako vjeruje da će posjet izvanrednog povjerenika Agrokora Srbiji biti koristan kako bi ocijenio poslovanje kompanije.

“Izvanredni povjerenik ima svoje zadaće, on brine o svim kompanijama koje su u sustavu koncerna Agrokor. Dobro je da vidi kakva je situacija s onim kompanijama koje djeluju na području Srbije koje, koliko je meni poznato, funkcioniraju i posluju dobro,” kazao je premijer.

Na pitanje znači li to da su u Srbiji dobavljači i njihov tretman u boljem položaju nego u Hrvatskoj, ponovio je da je Vlada od 10. travnja učinila ono što je bitno, kompanija je dobila svježu likvidnost, generira nove prihode, isplaćuju se plaće, a novodostavljena roba u sustavu kompanije se plaća. “Kompanija radi dalje, a za restrukturiranje treba vremena od godinu dana,” rekao je Plenković.

Uhićenja u Agrokoru

Na upit, mogu li se uskoro očekivati uhićenja vodećih ljudi Agrokora, premijer je iznenađeno kazao: ‘Nemojte to mene pitati, kakvo je to pitanje? Kako to mene kao političara možete pitati. U informacijskom smo kaosu, ajmo malo podjela vlasti. Zna se što kako radi. Ja nemam utjecaja niti znam kako vam na ovo odgovoriti osim ovako’, kazao je premijer, prenosi N1.

Upitan kako komentira prozivke Bože Petrova zbog puštanja snimke razrješenja Mostovih minstara na HDZ-ovom skupu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Plenković je kazao: ”Nije me briga što je rekao. Ovo je kamapnja za lokalne izbore, a HDZ će uvjerljivo pobijediti u Dubrovačkoj-neretvanskoj županiji”, rekao je.

Iznimno zadovoljan radom Vlade

Upitan koliko je zadovoljan radom Vlade u novim okolnostima, premijer je rekao da je iznimno zadovoljan jer je na čelu Vlade koja “ima hrabrost i odvažnost, kvalitetne ljude te program koji realizira”. Osim toga, ova se Vlada uhvatila u koštac s najkrupnijim financijskim gospodarskim koje je Hrvatska ikada imala, naglasio je.

“Čvrsto držimo kormilo u ruci, upravljamo tim procesom i nastojat ćemo zaštititi ono što je nama najbitnije a to su radna mjesta, hrvatski financijski sustav, hrvatsku ekonomiju. Pritom smo u jeku tih zbivanja smanjili redove na granici,” kazao je. Hrvatska kao turistička zemlja želi fleksibilniji mehanizam, da se na granicama prijeđe sa sustavnih na ciljane kontrole, kazao je i dodao kako je to njegova zadaća i da na tome radi.

Ministar Barišić bavi se onim što je bitno i važno – budućnošću mladih i obrazovnim sustavom

“Nisam pratio te njegove izjave,” rekao je Plenković na traženje novinara da komenitra izjavu znanstvenika Ivice Đikića da plagiranje nije samo problem Hrvatske, ali da Hrvatska ima najveći postotak plagiranja kod javnih dužnosnika.

Ali, dodao je Plenković, važno je da način na koji on vodi Vladu slijedi te vrijednosti i standarde u skladu s europskim duhom.

“Ministar Barišic je dobio povjerenje u Hrvatskom saboru i normalno radi svoj posao. Bavi se onim sto je bitno, a to je budućnost mladih, znanost, odgoj i obrazovanje. Bavi se onim što je važno, a to je kako da obrazovni sustav prilagodimo potrebama tržišta rada i da stvorimo mlade ljude koji će kroz obrazovni sustav znati tko su i što su, kakav je identitet hrvatskog naroda te što je naša baština i naša povijest”, rekao je Plenković.

Razgovarao s upravom Zvačeva, traže se rješenja

Na pitanje novinara da komentira situaciju u Zvečevu i stav Uprave kako će Vlada pomoći ovoj tvrtki u restrukturiranju kroz projekt Slavonija, premijer Andrej Plenković kazao je kako je razgovarao s predsjednikom Uprave Zvečeva prije dva-tri mjeseca, a nadležna ministarstva, gospodarstva i financija, gledaju na koji način da nađu najbolja rješenja koja bi pomogla ovoj važnoj tvrtki u Požesko-slavonskoj županiji.

Plenković je u Pazinu danas kao predsjednik HDZ-a dao potporu kandidatkinji za istarsku županicu Moniki Udovičić.