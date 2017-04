PLENKOVIĆ OŠTAR PREMA HDZ-OVCIMA: ‘Vrata su otvorena svakome tko na izborima misli podržavati nekoga izvan stranke’

Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković rekao je u utorak kako na lokalnim izborima očekuje punu potporu, maksimalnu lojalnost, kvalitetan agnažman i potporu HDZ-ovim kandidatima u svim županijama, gradovima i općinama istaknuvši kako su “vrata otvorena” onom tko misli podržavati nekog tko je van HDZ-a.

“Ono što je važno za njega (Hasanbegovića) i sve članove stranke je da očekujem punu potporu, maksimalnu lojalnost, kvalitetan agnažman i potporu HDZ-ovim kandidatima u svim županijama, gradovima i općinama. Onaj tko misli podržavati nekoga tko je van HDZ-a vrata su mu otvorena”, rekao je Plenković novinarima u Osijeku upitan kako komentira medijske napise o sukobu na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a vezane uz izbore za zagrebačkog gradonačelnika između njega, kandidata za zagrebačkog gradonačelnika Drage Prgometa i člana Predsjedništva Zlatka Hasanbegovića.

Problemi na granici

Upitan je li sve riješeno vezano uz probleme primjene strožih kontrola na graničnim prijelazima Hrvatske i Slovenije u skladu s izmjenama schengenskog zakonika, Plenković je poručio da je za Hrvatsku, kao turističku zemlju, neodrživ ovakav novi pistup sustavnih kontrola koji podrazumjeva po dva puta skeniranje svakog dokumenta i isprave svakog tko izlazi iz Slovenije i ulazi u Hrvatsku.

“Vrlo smo precizno to artikulirali Europskoj komisiji i našim partnerima. Uručena je notifikacija da se, temeljem odredbe same Uredbe, koja predviđa da ako dođe do većih teškoća u smislu prohodnosti prometa i čekanja pređe sa onoga što se naziva “sustavne kontrole” na “ciljane kontrole”, što podrazumijeva izvlačenje nekih vozila na koje policajci već imaju indikacije da trebaju temeljitu kontrolu”, rekao je.



Razgovarao s Cerarom

Smatra da bi se na taj način vratilo i na režim prije stupanja na snagu primjene strožih kontrola. Poručio je i da se Hrvatska sprema za Schengen i razumije prijetnje terorizma, ali kao turistička zemlja naći će rješenja da se promet normalizira. Naveo je i da su na tom tragu bili i njegovi razgovori s slovenskim premijerom Mirom Cerarom. “Osobito nam je to važno prije uskrsnih blagdana, a da ne govorimo o predstojećoj turističkoj sezoni”, istaknuo je Plenković.

Predsjednik Vlade u Osijeku je predsjedao 1. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem na kojoj je predstavljen Projekt Slavonija, Baranja i Srijem, aktivnosti resornih ministarstava i institucija na području pet slavonskih županija te Strateški razvojni projekti za te županije.