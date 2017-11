PLENKOVIĆ SE NARUGAO MOSTOVCIMA: ‘Grmojina presica? Baš sam, onako, pod dojmom. Ne znam što ću. Treperim…’

Premijer Andrej Plenković u petak je s ironijom prokomentirao prozivke Mosta da je HDZ već 1990-ih bio upoznat s kreditnim malverzacijama Agrokora, kazavši kako su održali “fascinantnu i dojmljivu” konferenciju za novinare od koje treperi i ocijenivši kako i Most, kao i SDP, želi ušićariti političke poene na temi Agrokora za koju, ističe, njegova Vlada nije ni najmanje odgovorna.

“Da kažem tresla se brda, rodio se miš, bio bi kompliment za ovu fascinantnu press konferenciju u 9 ujutro. Baš sam, onako, pod dojmom. Ne znam što ću. Treperim”, ironičan je bio Plenković odgovarajući na novinarska pitanja nakon svečane sjednice zagrebačkog Sveučilišta

Novinare je zanimao njegov komentar na tvrdnje političkog tajnika Mosta Nikole Grmoje da je Vladimir Šeks još 1990-ih, kao potpredsjednik Vlade za unutarnje poslove, bio upoznat s kreditnim malverzacijama Agrokora i Zagrebačke banke, što je argumentirao kopijama izvješća financijske policije iz 1994. adresirano na Šeksa.



‘I Most, kao i SDP, pabirči’

Plenković kaže kako se ne radi ni o kakvom spektakularnom dokumentu koji je, kaže, vidio samo brzinski, “ukoso”. “Ispada da je riječ o dokumentu javno objavljenom, navodno čak i u jednom od tjednika, dakle ništa spektakularno. Dokument iz kojeg mi se kontekstualno čini, ali ne mogu to sa sigurnošću tvrditi, koji je napravljen na inzistiranje i traženje tadašnjeg potpredsjednika Vlade kojeg je on, po mom dubokom uvjerenju, proslijedio nadležnim institucijama”, kazao je premijer ocijenivši kako i Most, kao i SDP, “pabirči”, želeći ušićariti političke poene na temi Agrokora.

Odbacio je komentare da HDZ opstruira rad saborskog povjerenstva za Agrokor, s obzirom na to da na popisu pozvanih na svjedočenje nema ni njega, ni Šeksa, niti Ivice Todorića, a u svome odgovoru na to novinarsko pitanje “vraća film” kako bi pojasnio kada, u kojim okolnostima i zašto je pokrenuto Povjerenstvo.

Opet se obrušio na Bernardićevo zelje

Ističe da je referentni okvir za rad Povjerenstva napisao SDP početkom travnja ove godine te navodi da su se tada čelnici SDP-a slikali sa zeljem, čokoladom i bili “izrazito kreativni u rješavanju najkrupnije gospodarske krize i prijetnje financijskog tsunamija”. “Njihova konstruktivnost i kreativnost doseže nezapamćene razmjere u hrvatskoj politici i sceni uopće”, dodaje.

Za razliku od njih, ističe Plenković, Vlada je preuzela odgovornost, donijela poseban zakon za trgovačka društva od sistemskog značaja te spriječila da tako veliki koncern kao Agrokor uđe u okvir stečajnog zakonodavstva, troškove za državni proračun zbog osiguravanja minimalne plaće i domino efekt niza stečajeva koji bi pogodili male dobavljače, odnosno “kompletni kaos koji bi uništio turističku sezonu”.

“Ne smijemo to smetnuti s uma. I zato sam rekao neki dan da se oporba danas u svojstvu glasnogovornika Todorića ponaša kao da hrvatska javnost ima kolektivnu amneziju”, naglašava premijer.

Koriste Agrokor za promociju stranke

Saborsko povjerenstvo, dodaje, “ide upravo onako kako su kolege i gospoda iz SDP-a zamislile. Točka 1 – kako je nastao koncern?”

“Ne radi se ni o kakvom sprječavanju normalnog rada Povjerenstva nego upravo obrnuto, kao i do sada u svim drugim povjerenstvima, ide se jedan po jedan. A to što gospoda iz SDP-a hoće hrvatskoj javnosti prodati vrlo jednostavan znak jednakosti – ‘gospodin Todorić, Agrokor = HDZ’, to je njihov cilj… to je jedini okvir koji žele da mediji prenose”, ustvrdio je.

SDP pritom proziva da temu Agrokora koristi za promociju stranke. “Ja koji nemam apsolutno, ni kao predsjednik HDZ-a ni Vlade, bilo što u svome džepu, dolazim kompletno čist, nekorumpiran, otvoren – tu sam da promijenim Hrvatsku na bolje – neću dopustiti da netko igra svoju mikro političku utakmicu da bi promovirao jednu stranku u kojoj se nalaze loši gubitnici i kao loši gubitnici sada pokušavaju nešto poena ušićariti na temi za koju moja Vlada nije odgovorna ni najmanje”, poručio je.

Pritom proziva i Most te kaže da “pabirče” i opisuje ih kako “jedan veliki lijevak u koji možete ubaciti što hoćete”.

“Njihovi filteri su takvi da će to već sutra, ako ne i isti dan, postati javno obznanjena politika jedne tako kreativne populističke grupice kao što je Most”, kazao je te dodao da je to što rade varijanta onoga što govori SDP.

“To je varijanta, veliki lonac, guglanje, čitanje dokumenta, pabirčenje nečega iz početka 1990-ih”, dodaje.

Rasprava o opozivu Vlade pokazat će jad i nemoć oporbe

Osvrnuo se i na to što je saborska oporba unutar manje od godinu dana pokrenula četvrtu inicijativu za opozivom – troje ministara te sada Vlade – i rekao da se veseli raspravi u Saboru kako bi se ta tema “maknula s dnevnoga reda”.

“Što mislite kakvi su efekti toga na sagledavanje kamatnih stopa na državne obveznice. Što mislite kako gledaju financijska tržišta, njihovi analitičari? Je li to dobro? Znači, da li ovi loši gubitnici, koji će dugo ostati u oporbi i nemaju ideje, rješenja prijedloga, žele društvu i državi dobro? To je ključna stvar. Poanta je stabilnost hrvatskih institucija, ekonomije, financijskog sustava i općeg interesa hrvatskih građana. Time se ja vodim svaki dan, i na čemu radim, a ovo što radi ova skupina ljudi, u biti svega nekoliko njihovih glasnih članova, je poprilično jadno. I to ćete vidjeti kad ta tema dođe na Sabor, koliki je taj jad i nemoć”, dodaje.

Na novinarsko pitanje kazao je i da hrvatske institucije rade sve zakonom predviđene aktivnosti kako bi doznale gdje je Ivica Todorić. “Koliko mi je poznato, sve što je trebalo poduzeti od strane nadležnih, a to su prije svega DORH i policija, u međunarodnoj suradnji, je u tijeku”, rekao je.