PLENKOVIĆ: ‘Obrazovna reforma ide dalje, priče o netransparentnosti su ljetne teme’

Premijer Andrej Plenković je u Barbanu poručio da obrazovna reforma ide dalje, a za analizu Ministarstva obrazovanja o netranparentnostima u radnoj skupini za kurikularnu reformu, rekao da je to “ljetna tema koju će se brzo prebroditi”.

Za Vladu je najbitnije da obrazovna reforma ide dalje, a sve ostalo su ljetne teme koje će se jako brzo, kad se ponovo uhoda rad Vlade, prebroditi, izjavio je Plenković novinarima upitan za analizu prema kojoj je izbor Ekspertne radne skupine za kurikularnu reformu proveden netransparentno.

Potrvrdio je i da je bio upoznat s tom analizom Ministarstva obrazovanja.

“Bio sam upoznat da se nešto radi, da se analizira nešto. Ali, to je manje bitno, ono što je bitno je supstanca, a to je reforma, to je kvalitetno obrazovanje za naše mlade koji moraju biti konkuretniji na tržištu rada i to je najbitnije”, izjavio je Plenković u Barbanu, gdje je nazočio 42. trci na prstenac,



O Pelješkom mostu

Upitan za komunikaciju s vlastima u Bosni i Hercegovini vezano uz Pelješki most, ponovio je kako se o gradnji mosta razgovaralo na zajedničkoj sjednici Vlade RH i Vijeća ministara BiH u Sarajevu početkom srpnja te da su tehničke karakteristike mosta takve da omogućavaju neškodljiv prolaz svim vrstama plovila,

“Mislim da će sve to biti u redu, a ono što je nama važno je da su odobrena sredstva iz Europske unije, dakle 357 milijuna eura nepovratnih sredstava. Riječ je o najvećem pojedinačnom projektu te u konačnici očekujemo jedan uspjeh spajanja južne Dalmacije s ostatkom Hrvatske. To je za nas prioritet”, istaknuo je Plenković.

Osvrnuvši se na rekordnu turističku sezonu, čestitao je svim turističkim djelatnicima istaknuvši kako su rezultati sjajni – od Istre do Konavala.

‘Hrvatska diže kvalitetu’

“Mislim da se iznimno dobro radilo na kvalitetnoj pripremi. Bitno je da Hrvatska diže kvalitetu, diže ponudu, da dolaze gosti koji žele uživati u Hrvatskoj. Nije to samo broj noćenja i dolazaka, već i prihodi koji iz godine u godinu sve kvalitetniji pridonose udjelu hrvatskog turizma u ukupnom rastu gospodarstva i BDP-a”, istaknuo je premijer.

Ministar turizma Gari Cappelli također je izrazio zadovoljstvo turističkim rezultatima ustvrdivši kako i manifestacije poput Trke na prstenac u Barbanu pridonose razvoju turizma.

“To su dodatni sadržaji i programi, a gosti to sve više traže. Moje najave u veljači bile su da ćemo imati dvoznamenkasti porast. Sada vidimo da su procjene bile dobre jer temeljem analiza s tour operatorima vjerojatno ćemo doći do porasta od deset do dvanaest posto”, kazao je Cappelli.