PLENKOVIĆ: ‘Ne prihvaćam ostavku ministra Krstičevića! Predsjednica je rekla da se kasnilo sa vojskom? Ne znam kako je to zaključila’

Nakon ostavke ministra obrane, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković održao je konferenciju za medije. Prvo što je rekao je da ne prihvaća ostavku ministra.

“Nekoliko riječi u vezi napisa u medijima. Kao predsjednik Vlade ne prihvaćam ostavku potpredsjednika Vlade i ministra obrane Damira Krstičevića” odmah na početku tiskovne konferencije rekao je premijer. Istaknuo je kako je održao krizni stožer te nabrojao tko je sve na njemu sudjelovao te da je pratio situciju od samog početka.

“Riječ je o jednom od 14 požara koji su bili aktivni u posljednjih nekoiliko dana” istaknuo je te se osvrnuo na “zlonamjerne komentare” zbog njegove ocjene kako je požar interesantan: ” Medijski je zanimljiv jer je rijetkost da požar dođe do grada Splita”.

Ni jedan strateški objekt nije bio ugrožen

Nastavio je nabrajati opožarenu štetu te istaknuo da, usprkos velikoj tragediji ni jedan strateški objekt nije bio ugrožen. “Želim zahvaliti vatrogascima. Materijalne štete su velike, desetak objekata je nagoreno. Izgorjelo je puno šume i maslinika. Ono što je važno je da nijedan objekt od strateškog značaja nije ugrožen. ”

Osvrnuo se i na izjavu predsjednice kako je vojska morala biti ranije pozvana. Objasnio je kako vojska može pomoći u gašenju tek kada ju se pozove.

“Materijalne štete su velike i puni smo empatije prema onima čije su kuće bile ugrožene. Važno je da niti jedan objekt od strateškog značaja nije bio ugrožen – ni škole ni crkve. Sve su to vatrogasci obranili. Kada je riječ o angažanu vojske tu želim komentirati opasku predsjednice. Kazala je da je vojska mogla biti na požarištu ranije. Prvo vojska i snage dolaze tek na temelju poziva i dogovora s DUZS-om u okviru čijeg djelovanja su i vatrogasci. Ministar obrane je tijekom svog mudrog postupanja predvidio mogućnost širenja požara i angažirani su pripadnici vojske da dođu u Split iz Gospića kako bi branili raketnu bazu u Žrnovnici što su i učinili. U dogovoru čelnika DUZS-a donesena je odluka o angažmanu vojnika. Na požarištu je 438 pripadnika oružanih snaga, neki su pričuvi, a neki saniraju požarište. Angažman je slijedio u okviru zakona i u mjeri da pruže pomoć vatrogascima koji su glavni u gašenju požara. Angažirani su kanaderi i air tracotri. Još jednom želim zahvaliti pilotima vojske koji pomažu kopnenim snagama u gašenju požara. Sav angažman vojske je bio pravodoban koristan i učinkovit. Ja im zahvaljujem i na liderstvu koje je s ministrom unutarnjih poslova pokazao potpredsjednik Vlade i ministar obrane Krstičević. Želim zahvaliti županu i gradonačelniku na suradnji sa službama koje gase ppožare” ponovio je premijer.

Suradnja vatrogasnih postrojbi dobra

Odbacio je optužbe kako su vatrogasci iz ostatka Hrvatske prekasno upućeni u Split. Premijer tvrdi da je suradnja vatrogasnih postrojbi sasvim dobra.

“Prije izbijanja požara, već je bio požar u Šestanovcu. i tamo su bili vatrogasci iz drugih županija. Suradnja između jedinica vatrogastva je predvidljiva postoji način djelovanja. Imamo 65 tisuća vatraogasaca koju su spremni gasiti požare. Na poziv su došli tijekom noći iz Zagreba, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, iz Dubrovačko-neretvanske i Primorsko-goranske županije. Ta suradnja postoji i kontinuirana je. Mnoga vatrogasna društva iz unutrašnjosti su ovako angažirana i proteklih godina. Stacionirana su u Dalmaciji i neka vozila” nabrojio je Plenković zahvaljujući se još jednom vatrogascima: “Imaju veliko srce, a ujedno su ostvarili rezultate. Jučer je situacija bila takva da kanaderi nisu mogli letjeti zbog vjetra”.

Napao predsjednicu

Na pitanje novinara otkuda predsjednici ocjena da je prekasno poslana vojska, odgovorio je “to morate pitati nju”.

“Predsjednica i ja se nismo čuli. Ja sam bio u avionu i tada sam primio vijest o ostavci ministra Krstičevića. Nije mi jasno na temelju kojih je informacija predsjednica donijela ovakav zaključak. Ja sam bio u avionu kad sam čuo ovu vijest. Ministar obrane je anticipirao ovu odluku tijekom dana. Ja nijednom tijekom sastanka kriznog ni od koga nisam čuo da se kasnilo u tom pogledu. Tu možemo jedino pohvaliti preventivni angažman ministra koji ima istančan instinkt ratnog zapovjednika. Ne znam odakle njoj takve informacija”.

Ponovo je ustvrdio kako sustav funkcionira.

“Na stožeru su svi izvijestili da se požar u sat vremena proširio za 6-7 kilometara i da su na 6-7 mjesta istodobno buknuli te tako velikom brzinom krenuo niz Mosor. Prema infrormacijama dr. Jukića on je kazao da je samo 16 ljudi je u zadnja dva dana zatražilo liječničku pomoć i to zbog dima. Bez većih posljedica za zdravlje ljudi u Splitu je sve prošlo. Jedna je osoba je nažalost preminula, ali od srčanih problema. Nisu izgorjele niti ključne ustanove. Sve što je bilo bitno je zaštićeno. Neka obrasla područja nisu bila dostupna da ih se štiti kopnenim snagama. Naravno da ljudi mogu biti nezadovoljni jer im je vatra došla do kuća. Mnogi su sami branili kuće, ali nije bilo realno očekivati da postrojbe budu kraj svake kuće”, rekao je Plenković.

Pohvalio Krstićevića

Nastavio je hvaliti ministra koji je ponudio ostavku.

“Čuli smo se kratko, ja i Krstičević. Rekao sam mu da se smiri. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane ima još jako puno za dati Hrvatskoj, a osobito ministarstvu obrane” zaključio je Plenković.

I predsjednica ublažila retoriku

Ministar obrane Krstičević podnio je ostavku, nedugo nakon što je predsjednica Republike i vrhovna zapovjednica Oružanih snaga Kolinda Grabar-Kitarović ranije danas izjavila da je Hrvatska vojska mogla ranije pomoći u gašenju katastrofalnog požara kod Splita i da treba provesti istragu o tome kako je požar izbio i proširio se.

Nakon što je objavljeno kako je ministar dao ostavku, predsjednica rekla je kako ju ne prihvaća, iako prema ustavu ministar ostavku podnosi predsjedniku vlade.

“Jako sam iznenađena da je ministar Krstičević ponudio ostavku, ona je apsolutno neprihvatljiva. On je odličan ministar i jako dobro radi svoj posao te ne snosi odgovornost za to što se dogodilo. Vojska ne može sama izaći na teren već mora biti pozvana. I u ovoj situaciji odgovornost imaju oni koji su na terenu krivo procijenili situaciju i prekasno pozvali u pomoć vojsku. Iako su znali da im je ona cijelo vrijeme na raspolaganju. Vojska je u konačnici odradila jako dobar posao” izjavila je predsjednica za Jutarnji.

