PLENKOVIĆ ODGOVORIO VUČIĆU: ‘Mogu pojasniti sve što se tiče ratne odštete onima koji toga nisu svjesni’

Na početku sjednice Vlade uvodno se obratio premijer Andrej Plenković, koji je najprije rekao da je zadovoljan zimskim prognozama Europske komisije, koja je zadržala pozitivne projekcije za Hrvatsku. Kada je riječ o javnom dugu, učinjena je korekcija na bolje, a procjena BDP-a je i dalje iznad razine procjena za prosjek EU-a, a projekcije Komisije poklapaju se s onim Vladinima.

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade je među ostalim Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o najmu stanova koji je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja.





Pravično rješavanje problema starog 20 godina

Njime se, ističu u Ministarstvu, problem star 20 godina rješava pravično, postižući ravnotežu između suprotstavljenih interesa najmodavaca i najmoprimaca, te se ispunjavaju obveze iz spora pred Europskim sudom za ljudska prava. “Vlasnici stanova (najmodavci) dobivaju točan dan kada mogu u potpunosti slobodno raspolagati svojom nekretninom, a do tada im se postupno povećava zaštićena najamnina, smanjujući jaz u odnosu na tržišnu. Zaštićeni podstanari pet godina zadržavaju status zaštićenog najmoprimca i nakon toga, još pet godina dobivaju državnu subvenciju pri plaćanju tržišne najamnine”, ističu u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Zadovoljan zimskim prognozama Europske komisije

‘To je veliko ohrabrenje za sva postignuća koja smo napravili na području ekonomske i fiskalne politike. Svjetsko gospodarstvo raste, europsko raste, a raste i hrvatsko’, rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na govor o budućnosti Europe na sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu, rekavši da su ga mnogi ocijenili jako dobrim.

‘Poruka je da Hrvatska želi biti aktivni graditelj europskog projekta članstvom u eurozoni i Schengenu. Čuli ste i predsjednika Junckera o Pelješkom mostu koji je iskazao veliku potporu Europske komisije tom projektu. Taj posjet u cjelini možemo ocijeniti vrlo dobrim’, kaže Plenković.

Rekao je da je u Strasbourgu razgovarao i s povjerenikom Jyrkijem Katainenom koji se bavi istraživačko-obrambenom dimenzijom na razini EU-a. Plenković nakon tog razgovora smatra da ima prostora za konkretne projekte i brojne predstavnike naše obrambene industrije.

‘Možemo o ratnoj šteti razgovarati i pojasniti je onima koji toga nisu svjesni’

Osvrnuo se i na dolazak predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića, u službeni posjet Hrvatskoj. Rekao je da Vlada želi da taj posjet bude što sadržajniji i konkretniji.

‘Želimo se dotaknuti pitanja manjina. Tu je posebno pitanje nestalih, pravosudne suradnje, pitanje granice i povrata imovine. Vidim da ima nekih dvojbi i oko pitanja ratnih šteta. Treba podsjetiti na sporazum o normalizaciji i obvezama, potpisan 1996. godine u Beogradu i članak 7. Prema njemu, dogovor o nadoknadi štete trebalo je postići do šest mjeseci nakon potpisivanja. Do toga nikad nije došlo, razgovori su trajali, ali su prekinuti. Možemo i o tome razgovarati i pojasniti onima koji nisu toga svjesni’, rekao je premijer i dodao da se danas sastaje bilateralna komisija koja se bavi otvorenim pitanjima između Hrvatske i Srbije, a to su nestali, pravosudna suradnja, granice, povrat imovine i ratne štete.

VUČIĆ ZAPRIJETIO PLENKOVIĆU: ‘Da sam na njegovu mjestu, šutio bih. Hrvatska može puno izgubiti’

Vučić je jučer izjavio na tiskovnoj konferenciji s povjerenikom EU-a za proširenje i susjedsku politiku, Johannesom Hahnom, kako je “iznenađen i zaprepašten” izjavom hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da prilikom najavljenog posjeta Zagrebu treba razgovarati i o ratnoj odšteti.

“Što se tiče ratne odštete, bio sam iznenađen i zaprepašten temom koju je Plenković pokrenuo. Sve što mogu reći je – da sam na njegovu mjestu, to pitanje ne bih pokretao. Bojim se da Hrvatska ne samo da ne može dobiti ništa, već može mnogo izgubiti. To bih mogao potkrijepiti tisućama svakovrsnih i teških argumenata”, rekao je Vučić novinarima.

Premijer ostaje pri ocjenama oko Agrokora koje je dao ranije ovoga tjedna

Osvrnuvši se na Agrokor, premijer je rekao da ostaje pri svojim ocjenama koje je dao na konferenciji u Strasbourgu te istaknuo da službe u Vladi pregledavaju dokumentaciju.”Kada taj proces bude dovršen, odlučivat ćemo o eventualnim daljnjim postupcima”, poručio je između ostaloga Plenković. Premijer Andrej Plenković u utorak je izjavio da nije znao kolike su naknade savjetnicima u procesu restrukturiranja koncerna Agrokor, načelno ne podržava njihovu visinu, a svoj sud o cijelom slučaju dat će kada se prouči izvješće koje je dostavio izvanredni povjerenik Ante Ramljak.

U izjavi novinarima nakon plenarne sjednice Europskog parlamenta istaknuo je i da je Vlada u pogledu cijelog slučaja Agrokor napravila jedini mogući ispravan i ključan potez – donošenje zakona.