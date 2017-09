PLENKOVIĆ ODGOVORIO NA TODORIĆEVE OPTUŽBE: ‘Ne bi bilo dobro da dođe do kolektivne amnezije’

Hrvatski premijer Andrej Plenković komentirao je u petak u Tallinnu najnovije optužbe vlasnika Agrokora Ivice Todorića, kazavši da ne bilo dobro da dođe “do kolektivne amnezije” o realnosti koja je bila prije šest mjeseci.

“Nema nikakva govora o pritisku Vlade. Zakon o Agrokoru je prije svega napravljen da se mogao aktivirati jedino uz privolu uprave, ne samo Vlade i ne bi bilo dobro da sada dođe do neke kolektivne amnezije, da se u roku od šest mjeseci zaboravi realnost u kojoj je kompanija u tom trenutku bila, da se zaboravi ono što je najvažnije zbog čega je donesen zakon za kompanije od sistemskog značaja i posljedice domino efekta koje je to moglo imati na hrvatsko gospodarstvo”, rekao je Plenković u Tallinnu gdje sudjeluje na samitu čelnika Europske unije.

Plenković: ‘Odabrali smo scenarij koji je jedini bio ispravan’

“Mi smo tu mirni i radimo ono što smatramo da je dobro. Ja sam na sjednici Vlade rekao koji su sve scenariji bili na stolu, odabrali smo ovaj scenarij koji je po meni jedini bio ispravan. Činjenica je da kompanija funkcionira, da je turistička sezona bila odlična, da su radna mjesta sačuvana, da su isplaćeni OPG-ovi, isplaćuju se dobavljači i to mi daje za pravo reći da je ono što smo napravili bilo dobro. Ono što je ključno jest da se taj proces nastavi, da dovede do nagodbe, to je ono što mene zanima kao predsjednika Vlade koji odgovara za ukupno funkcioniranje Hrvatske i hrvatskog gospodarstva”, rekao je Plenković.

Na upit koji su Todorićevi motivi za te napade, Plenković je odgovorio da ne vidi što se to promijenilo od početka travnja do prije nekoliko dana. “Ako je postojao neki problem on se mogao anticipirati i prije šest, osam, 12 ili 16 tjedana”, rekao je.



Todorić optužio Vladu da je imala pripremljeni manevar

U novom je postu na svojoj internetskoj stranici bivši čelnik Agrokora Ivica Todorić u petak optužio Vladu da je početkom ove godine odlučila steći kontrolu nad Agrokorom kroz pripremljen manevar, širenjem dezinformacija i glasina, zbog čega je kompanija izgubila značajan dio svoje vrijednosti.

TODORIĆ RANO JUTROS NA BLOGU: ‘Što se događa kad država napadne poduzetnika?’

“Kroz izravnu političku intervenciju Agrokor je kritično destabiliziran na početku 2017. godine. To je ključni poslovni događaj i ključno vrijeme u kojem će se analiziranjem rasvijetliti što se s Agrokorom dogodilo i tko je za to stvarni krivac”, kaže Todorić.

Kaže i da svaka uzbunjujuća, naročito ako je dezinformirajuća, netočna i tendenciozna, izjava Vladinih dužnosnika uvelike utječe na burze, investitore i dobavljače.