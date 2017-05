PLENKOVIĆ O STIEROVOJ IZJAVI: ‘Davor je moj prijatelj, razlaz je nastao zbog Mosta’

Predsjednik Vlade i šef HDZ-a Andrej Plenković u HRT-ovoj emisiji ‘A sada Vlada’ osvrnuo se na lokalne izbore, novu krizu u Vladi i preslagivanje te njegove nedave odluke.

Kada je riječ o lokalnim izborima, Plenković kaže da je siguran kako će HDZ na njima uvjerljivo pobijediti i dobiti najveći broj župana. Uvjeren je i u uspjeh Drage Prgometa u Zagrebu.

‘Za razlaz je odgovoran Most a u HDZ-u se vodi dijalog’

Plenković se osvrnuo i na mogućnost prijevremenih parlamentarnih izbora te da izjavu glavnog tajnika HDZ-a Davora Ive Stiera koji je rekao da mu je žao zbog raspada koalicije s Mostom te da je odmah trebalo ići na nove izbore, a ne pokušavati preslagivanje Vlade. Ističe da je u politici potrebno donošenje odgovornih odluka.



‘Davor je moj prijatelj, zajedno smo se vratili iz Bruxellesa, HDZ je demokratska stranka, volimo dijalog. Razlaz je nastao zbog odluke Mosta. Za razlaz je odgovoran onaj partner koji je digao ruku protiv kolege s kojim sjedi u Vladi 16 mjeseci. Dulje su bili Orepić, Šprlje i Dobrović u Vladi s Marićem, nego ja s njima. Ovdje je Most odlučio ići sa SDP-om prije nego što je Marić imao šanse govoriti. Stier kaže da je jako dugo radio ovu koaliciju, ali ne više od mene. U politici možeš imati osobni stav, može ti biti žao, ali morate donositi odgovorne odluke’, kaže predsjednik Vlade i dodaje da mu zbog odluke o smjeni ministara, kao ni one o preslagivanju, nije nimalo žao.

‘Ne žalim zbog svojih odluka, bio bih loš premijer da sam napravio bilo što drugo’

‘Da sam napravio bilo što drugo, ja bih bio loš premijer. Ne može se rušiti ministar koji odlično radi svoj posao i ima izvrsne rezultate na temelju nekih a priori teza oporbe’, rekao je Plenković i dodao da će predložiti nove ministre koji će zamijeniti one Mostove na prvoj sjednici Sabora nakon stanke za lokalne izbore. Ako ga Sabor ne podrži, Plenković kaže da će onda doći do novih izbora na kojima će, kaže, HDZ dobiti još više mandata nego na izborima koji su se održali u rujnu.

‘Vlada može funkcionirati s manje ministara i ministarstava, Mađarska je primjer za to, imaju 8 ministarstava i više državnih tajnika. Kad je manje ljudi, možete se brže dogovarati, no pustit ćemo to još, u ovom trenutku na stolu je samo popunjavanje ministarskih mjesta’, rekao je Plenković za HRT.

Poziv na veliku koaliciju s SDP-om ne doživljava kao nešto ozbiljno.