PLENKOVIĆ O SPORNOJ IZJAVI MILIJANA BRKIĆA: Premijer pokušao opravdati kolegu, sami prosudite je li uspio

Premijer se osvrnuo na Brkićevu izjavu i djelomično za nju okrivio medije.

S obzirom da Plenkovićevu većinu u Saboru čine i zastupnici nacionalnih manjina, reakcije koje su uslijedile nakon Brkićeve izjave o Miloradu Pupovcu bile su očekivane.

‘Koliko ja znam Pupovac je podržavao sve hrvatske Vlade, on je član Sabora i kao takav podupire Vladu i većinu u Saboru. Ali on neće određivati sastav Vlade. Ovo je hrvatska država, u njoj, uz nacionalne manjine koje imaju sva prava, odlučuju Hrvatice i Hrvati jer je ovo naša zemlja, ne nečija tuđa. Otkud njemu pravo za takvo nešto’, izrekao je Brkić nakon što je Milorad Pupovac komentirao aktualnu političku situaciju rekavši kako postoji mogućnost da će doći do šire rekonstrukcije vlade.

Pupovac je uzvratio javnom šutnjom, a Brkićev šef, premijer Andrej Plenković, u intervjuu za Jutarnji pokušao je opravdati njegovu izjavu. Kazao je kako su

zastupnici nacionalnih manjina njihov pouzdan partner i dio parlamentarne većine od prvog dana odlukom Nacionalnog vijeća HDZ-a.

Kaže kako se to vidjelo i proteklih dana u Saboru kad su s njima razgovarali i pojasnili im situaciju nakon čega su ih oni, kaže Plenković, bezrezervno podržali.

‘Što se izjave zamjenika predsjednika HDZ-a, kolege Brkića, tiče, trebalo bi ipak malo pojasniti činjenice. Prvo, izjava koju je zastupnik Pupovac dao za jednu televiziju je netočno prenesena u većini hrvatskih medija. Izjava ne implicira da bi on određivao sastav buduće hrvatske Vlade. Milijan Brkić je odgovorio na interpretiranu i nepotpunu rekonstrukciju izjave Milorada Pupovca te nisam siguran da je u tom trenutku vidio izvorni tekst ili barem čuo što je točno rekao Pupovac. I onda je nespretno odgovorio na dio pitanja na način koji je neprimjeren prema manjinama – što zasigurno nije politika HDZ-a’, pojašnjava Plenković.