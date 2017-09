PLENKOVIĆ O RAZGOVORU S CERAROM: ‘Ne treba nam posrednik, Miro i ja nemamo problema u razumijevanju’

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u petak u Tallinnu da mu za razgovore sa slovenskim kolegom Mirom Cerarom ne treba posrednik, da se odlično razumiju i da neće biti nikakva zaoštravanja odnosa između dviju zemalja zbog granice jer nema nikakvih razloga za to.

Plenković u Tallinnu sudjeluje na summitu čelnika EU-a, što je prigoda za cijeli niz bilateralnih susreta, između ostalih i sa Cerarom.

CERAR RAZGOVARAO S MERKEL, ALI I NAPAO SVOGA MINISTRA: ‘Erjavčeve izjave više koriste Hrvatskoj nego Sloveniji’

Na pitanje novinara treba li im posrednik, Plenković je odgovorio da “Miro i on nemaju nikakvih problema u razumijevanju, ni na slovenskom ni na hrvatskom”.



“Nismo u fazi posrednika, mislim da možemo razgovarati vrlo otvoreno, vrlo jasno razumjeti poziciju i jedne i druge zemlje i u cijelosti se razumijemo. Na kraju će se opet sve svesti na dijalog. Ako smo sad obje članice i EU-a i NATO-a sigurno nećemo ići u zaoštravanje odnosa, nema nikakvog razloga za to, nego treba pokušati riješiti taj problem proistekao iz raspada bivše Jugoslavije”, rekao je Plenković.

I Plenković i Cerar imali su odvojene sastanke s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, kojoj su izložili svoja stajališta oko rješavanja pitanja granica. “Nismo mi sad došli kancelarki na ispovijed, ni on, ni ja. Moramo biti sasvim jasni – to je pitanje koje opterećuje inače po meni izvrsne odnose između Hrvatske i Slovenije i imat ćemo ih i dalje. Bitno je da mi krenemo u rješavanje problema, a to se može jedino dijalogom na temelju pravila međunarodnog prava. Dobra volja i otvorenost s hrvatske strane postoji, a Miro i ja ćemo još ovoga popodneva razgovarati”, rekao je Plenković.

Plenković i Cerar susreli su se prvi put nakon sastanka prije desetak dana u New Yorku, kada je Cerar otkazao već dogovoreni dolazak u Zagreb zbog Plenkovićeva govora na Općoj skupštini UN-a. “Ja stvarno jako pazim što govorim i moram priznati ako pažljivo pročitate govor da malo tko može vidjeti neku oštrinu, nešto novo u odnosu na jasnu, čvrsto definiranu poziciju ne samo moje vlade, nego zadnje dvije vlade i saziva Sabora, predsjednice. Svi smo na istoj crti. Što se tiče odnosa s Cerarom, on je vrlo dobar, prijateljski i neposredan”, rekao je Plenković.