PLENKOVIĆ O PRESUDI SUDA EU: ‘To nije presuda protiv Hrvatske, nema straha da će se izbjeglice vratiti ovamo’

Na dnevnom redu sjednice Vlade su smjernice fiskalne i ekonomske politike za razdoblje 2018. – 2020., te, među ostalim, prijedlog izmjena godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za 2017. Ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić rekao je krajem prošlog tjedna da će Hrvatska za dvije tisuće dozvola povećati kvotu za uvoz radne snage u građevinarstvu za 2017.

Uoči sjednice Vlade s novinarima je razgovarao ministar zdravstva Milan Kujundžić. Upitan o tome da o povećanju osnovica za javne službe od 2 posto nema odluke, što znači da liječnicima neće biti povećana plaća.

‘Nezadovoljstvo je za razumjeti, ali mislim da će to ipak biti riješeno. Ne vjerujem da će biti štrajka, to će ipak biti riješeno’, rekao je Kujundžić i dodao da ne ide još na godišji odmor.

Plenković i Krstičević obišli bazu u Zemuniku

Premijer Andrej Plenković otvorio je sjednicu Vlade izražavanjem sućuti obitelji Hrvoja Šarinića, 4. predsjednika Vlade RH.



Osvrnuo se i na požare u Dalmaciji. Kaže da su ministar Damir Krstičević i on obišli zrakoplovnu bazu u Zemuniku i odali priznanje pilotima, tehničarima i pripadnicima HV-a zbog brzih intervencija u nizu požara koji su pogodili priobalje. Još jednom im se zahvalio.

Plenković se osvrnuo i na jučerašnju presudu Suda EU u predmetima koje su pokrenule Slovenija i Austrija.

Nakon analize slijedi očitovanje ministarstava i Vlade o presudi Suda EU

‘Nadležna ministarstva, MUP i MVP su dobila zadaću detaljno analizirati sadržaj tih presuda. Pogrešna je interpretacija kako su one donesene protiv RH. Radi se samo o očitovanju suda na inicijativu slovenskog i austrijskog pravosuđa. Želim reći da su u to vrijeme, od rujna 2015. do travnja 2016., u vrijeme masovnog izbjegličkog vala, na osnovi humanitarnih razloga mnoge države članice tada preuzele odgovornost za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu. I u ovoj presudi se to ističe. Takav je pristup bio dominantan prošle godine. Presude Suda EU ne mijenjaju dosadapnju praksu ni proceduru postupanja s migrantima. Ocijenjujemo da zbog proteka vremena od nezakonitih ulazaka migranata ne postoji bojazan da će se dogoditi vraćanje tih osoba na teritorij RH, a nakon temeljite analize će se očitovati nadležna ministarstva i Vlada’, kaže Plenković.

Sjednica Vlade nastavlja se prvom točkom dnevnog reda, ‘Smjernice fiskalne i ekonomske politike za razdoblje 2018. – 2020.’

‘Hrvatska nastavlja s ekonomskom politikom koju smo provodili prošle i ove godine. Dobro je u ovim smjernicama to da se u 2017. godini očekuje još manji proračunski deficit nego smo planirali, očekuje se 1,3 posto, a ne 1,6 kako se mislilo ranije’, rekao je predsjednik Vlade i dodao da će rast BDP-a biti 2,8 posto tijekom 2018. godine, što smatra dobrim.