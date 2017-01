PLENKOVIĆ O KOLINDINOM MISTERIOZNOM PUTU U SAD: ‘Siguran sam da će voditi važne i korisne razgovore’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se danas s hrvatskim europarlamentarcima koji su rekli kako više ne žele raditi u Bruxellesu kao kakvi freelanceri već da žele raditi u suradnji s Vladom, kako je zaključila, HDZ-ova Dubravka Šuica.

No, po mnogočemu su danas bile zanimljivije one unutarnje političke teme poput nezaobilazne privatizacije HEP-a, ali i predsjedničina misterioznog odlaska u Sjedinjene Američke Države. ‘Prepustio bih Uredu predsjednice da komentira te teme. No, siguran sam da će za vrijeme posjeta voditi za Hrvatsku važne i korisne razgovore’, rekao je Plenković.

A što se HEP-a tiče, Plenković tvrdi kako je stav Vlade jedinstven. ‘Po nama je prodaja 25 posto dionica HEP-a najprimjereniji model kako bismo otkupili dionice Ine. To je način kako će Hrvatska imati kontrolu nad dvjema ključnim kompanijama i tako priskrbiti sredstva za otkup bez stvaranja novog javnog duga’, rekao je Plenković i dodao kako se s partnerima nisu vodili razgovori o dodjeli određenog postotka dionica Fondu hrvatskh branitelja.



Upitan je bio i o odlasku bivšeg premijera Tihomira Oreškovića u Nizozemsku zajedno s osiguranjem koje je u državnom proračunu.

‘Uredba postoji već dulje. Tu vrstu zaštite ima relativno uži krug osoba nakon prestanka obnašanja mandata. Bivši dužnosnik uvijek se vlastitom odlukom može odreći te zaštite. Vidjet ću što je najprimjerenije’, rekao je Plenković.

