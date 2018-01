PLENKOVIĆ O POVEĆANJU REJTINGA: ‘To je lijepa vijest koja ohrabruje. Vlada nastavlja s reformama’

‘Lijepa vijest. Dakle BB+. Sad smo samo na onoj stepenici nakon koje slijedi investicijski rejting – dio našega programa, dio ciljeva Vlade u ekonomskom planu, na planu fiskalne konsolidacije.’

Premijer Andrej Plenković u petak je Fitchovo podizanje kreditnog rejtinga Hrvatske za jedan stupanj, što je prvo povećanje rejtinga zemlje od 2004. godine, nazvao lijepom viješću, koja ohrabruje Vladu da nastavi s procesom reformi.

OVO SE HRVATSKOJ NIJE DOGODILO ZADNJIH 14 GODINA: Fitch nam je povećao kreditni rejtnig na BB+

Plenković: ‘Lijepa vijest’

Rejting agencija Fitch u petak je podigla rejting Hrvatske s ‘BB’ na ‘BB+’ uz stabilne izglede, zahvaljujući stabilnom rastu gospodarstva, rekordnoj turističkoj sezoni i poboljšanju javnih financija, a to je prvo povećanje kreditnog rejtinga Hrvatske od 2004. godine. “Lijepa vijest. Dakle BB+. Sad smo samo na onoj stepenici nakon koje slijedi investicijski rejting – dio našega programa, dio ciljeva Vlade u ekonomskom planu, na planu fiskalne konsolidacije”, kazao je Plenković u Splitu nakon utakmice između Hrvatske i Srbije na Europskom rukometnom prvenstvu.



Spomenuo je vrlo dobre rezultate turističke sezone, vrlo mudru, odgovornu politiku javnih financija, pozitivne pokazatelje, efekte poreze reforme koji su doveli ne samo do toga da veliki dio ljudi ima veće plaće, nego i do veće potrošnje, što se osobito vidjelo tijekom prosinca. “Svi ti rezultati, kontroliranje krize u najvećoj kompaniji na način na koji smo to dosad napravili, očito i kod ključnih svjetskih rejting agencija dovodi do ovakvih pozitivnih ocjena. Mislim da u ovih prvih 10-ak dana nove godine, nakon suficita opće konsolidirane države, sada je i ova vijest ohrabrujuća za hrvatsko gospodarstvo i za nas u Vladi da nastavimo s procesom reforme”, istaknuo je Plenković.

Marić: Na putu prema investicijskom rejtingu

Ministar financija Zdravko Marić nazvao je sjajnom viješću Fitchovo podizanje rejtinga uz stabilne izglede. Istaknuo je da je Vlada na putu koji si je zacrtala, a to je čim prije vraćanje rejtinga u investicijski. “Prepoznati su i napori i rezultati gospodarstva, spomenuta je i dobra turistička sezona, meni je naravno posebno drag da su apostrofirali uspješnu poreznu reformu, situaciju u javnim fiancnijama koja je sigurno jako puno tome doprinijela”, izjavio je Marić novinarima. Kako je istaknuo, Vlada nastavlja sa svojim poslom, zna što joj je činiti, jer želi da se vrati investicijski rejting.

“Želimo da rejting ide još jednu stepenicu gore, da se vrati gdje mu je mjesto. Proteklih mjeseci govorio sam o situaciji na financijskim tržištima. Ona su ta koja sve te rezultate kalkuliraju u cijenu duga Hrvatske i mislim da ove sve uštede na kamatama koje smo ostvarili ove godine zapravo su rezultat i plod toga”, zaključio je ministar financija Marić. Od tri vodeće svjetske rejting agencije, sada Fitch drži hrvatski rejting jedan stupanj ispod investicijske razine, a S&P i Moody’s dva stupnja ispod. Pritom Moody’s izglede drži stabilnima, a S&P pozitivnima, što znači da je potreban samo jedan korak prema povećanju i samog rejtinga.

Fitch: Agrokor nije utjecao na ovo

Fitch u izvješću u petak ističe da je gospodarski rast ostao u 2017. na razini od 3 posto jer je Hrvatska imala koristi od snažnog cikličkog položaja, povećanja isplata sredstava iz EU fondova, snažnog turizma i poreznih reformi. Rast bi trebao ostati oko ove razine tijekom idućeg razdoblja uslijed solidne dinamike tržišta rada i povećanja isplata sredstava iz EU fondova. Financijski problemi u Agrokoru nisu imali značajan makroekonomski utjecaj, poručio je Fitch koji očekuje da restrukturiranje tog koncerna neće izazvati veće poremećaje u gospodarstvu i financijskom sektoru, ali poručuje da izazovi ostaju.

Analitičari Fitcha ističu i pozitivan utjecaj još jedne rekordne turističke sezone, kao i to da su fiskalni rezultati zemlje nadmašili očekivanja već drugu godinu zaredom, pri čemu je u 2017. ostvaren višak opće države, prvi po ESA2010 metodologiji. Fitch navodi, također, da su primarni viškovi i rast gospodarstva doveli do smanjenja udjela javnog duga na kraju prošle godine na otprilike 78 posto BDP-a. Na kraju 2016. javni dug iznosio je 83,7 posto.