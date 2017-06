PLENKOVIĆ O OVLASTIMA NOVE MINISTRICE: ‘Nije ministarstvo znanosti nekakav institut u kojem će netko raditi što hoće’

Hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a, Andrej Plenković gostovao je u emisiji RTL Danas gdje se osvrnuo na ostavku ministra vanjskih poslova Davora Ive Stiera, nove ministre, kurikularnu reformu i brojne druge aktualne teme.

Komentirajući, za javnost iznenadnu, ostavku ministra vanjskih poslova, Davora Ive Stiera, premijer i predsjednik HDZ-a, Andrej Plenković kazao je kako ga takva odluka nije iznenadila s obzirom na to da su, kako je kazao, već dulje vremena razgovarali te je primjetio svojevrsnu distancu koja se stvorila kod kolege Stiera nakon 27. travnja, odnosno nakon prekida suradnje HDZ-a i Mosta.

‘Nakon 27. travnja, on nije nastupao ni javno ni politički i nije bio involiran u ove razgovore. Dao je do znanja da procesi idu u ovom smjeru. Svatko je gospodar svojih odabira pa tako i kolega Stier. Ono što po mišljenju može biti iznenađenje široj javnosti jest da je Stier 2013. kada su došli u Europski parlamet, zajedno s kolegom Piculom, radio na zajedničkom amandmanu za rezoluciju oko Bosne i Hercegovine te se stvorila jedna lijepa tema te je dobio i nagradu predsjednika Josipovića. Ne vidim ništa sporno ni strateški ni u ideološkom smislu vezano uz malu participaciju s HNS-om u Vladi s kolegom Štromarom da doživimo na dramatičan način’, poručio je Plenković.

Odlazak Stiera iz Vlade

Dodao je kako Stierova odluka nema veze s novonastalom situacijom u Vladi i suradnju s HNS-om, već kako je on sam izrazio želju da se vrati u Sabor i posveti angažmanu kao saborski zastupnik, nešto što je drugačije od onog što je bio u Vladi. ‘Sve je to legitimno i njegov odabir’, kazao je Plenković.

Na pitanje kako može ostati na funkciji političkog tajnika HDZ-a ako je otišao iz Vlade, Plenković je kazao kako o tome sa Stierom još nije razgovarao.

‘Stier je saborski zastupnik, znam ga 20-ak godina i može dati veliki doprinos HDZ-u. Pustimo malo da se stvari slegnu.Ovo je njegov jučerašnji odabir. A mi ćemo prvo imenivato novu ministricu Mariju Pejčinović Burić, a onda ćemo rješavati interne stranačke stvari. Ona će biti i potpredsednica Vlade. Stier je bio zadužen za koordinaciju za vanjske europske poslove i ljudska prava, a istu tu kordinaciju vodit će Burić. Štromar će biti zadužen za sektorsku politiku, a pravosuđe i uprava bit će u nadležnosti potpredsjednice Vlade Martine Dalić‘, rekao je.

O koaliciji s HNS-om

U intervjuu se osvrnuo i na kritike na račun koalicije s HNS-om te je rekao kako je proteklih dana čuo ‘strašno puno čudnovatih teza od komentatora, od političara’.

‘Dopustite mi da to objasnim hrvatskoj javnosti jer mislim da je to potrebno u ovoj šumi dezinformacija i manipulacija. Treba reći istinu. Hrvatski izborni sutav je takav da biramo 140 ljudi u Hrvatski sabor u deset izbornih jedinica, razmjernim sustavom plus osam zastupnika manjina i troje Hrvata van Hrvatske. U takvom sustavu gotovo je matematički nemoguće, ne znam što bi se to trebalo dobiti da netko dobije 76 mandata i apsolutnu većinu’.

‘Svaki izborni rezultat, svaka pobjeda, kao naša 11. rujna je relativna. Ona pretpostavlja razgovore nakon izbora. Evo vam primjer: ljudi koji su glasali za HDZ su, vjerujem, mislili da će Andrej Plenković biti premijer. Oni koji su glasali za koaliciju koju je predvodio SDP su mislili da će to biti Zoran Milanović. Onaj koji je glasao za Most možda je htio da to bude Božo Petrov. Dakle da li je Božo Petrov iznevjerio svoje birače ako je s 13 mandata, nakon 11. rujna, u otvorenim transparntnim pregovorima odlučio ići s HDZ-om i napraviti koaliciju? Pretpostavljm da nije’.

‘Kada je Most odlučio pomoći SDP-u da sruši vlastitog kolegu i ministra financija onda je ta suradnja gotova. Istodobno, ljudi koji su izabrani na listi Kukuriku koalicije ili nekoliko stranaka, kad su izgubili izbore oni su svi oformili svoje klubove u saboru. Oni nisu vezani predizbornom koalicijom za svoje političke odluke nakon toga. Tu nema nikakve prevare, postoje politički dogovori. Meni je bitno da Hrvatska kao zrela demokracija ne može ići u dvije i pol godine tri puta na parlamentarne izbore’.

Izbjegavanje izbora

Upitan zašto je izbjegnuo izbore s obzirom da ankete ne predviđaju sjajan rezultat za HDZ, Plenković je kazao kako ‘nije Vlada tu da bi svako malo odlučivala da ponovno idemo na izbore’. Dodao je kako Vlada ima političku odgovornost za stabilnost zemlje te kako je upravo ta odgovornost ono po čemu se ova Vlada razlikuje od drugih.

‘Ajmo sad malo brojati. HDZ ima predsjednicu države, ima predsjednika vlade, ima predsjednika Hrvatskog sabora, ima 13 županija, ima 62 grada, 204 općine, između ostaloga sada i gradonačelnika Splita. 5 od 10 najvećih gradova ako ne računamo Zagreb. Nepodnošljiva lakoća zazivanja izbora u javnom prostoru dolazi od ljudi koji niti su politički akteri, niti znaju što su izbori, niti ih je briga koliko oni koštaju niti kakve reperskusije izbori imaju na kreditni rejting zemlje, na rješavanje, recimo, krize u Agrokoru, na rješavanje pitanja na granicama, na turističku sezonu’, rekao je.

Ima li 76 ruku?

Plenković je na pitanje ima li 76 ruku u Hrvatskom saboru kazao kako su svi koji žele poduprijeti stabilnost, gospodarski rast, društvenu solidarnost, pravnu sigurnost, povoljnu klimu u društvu te se žele priključiti parlamentarnoj većini – dobrodošli. Poručio je kako će Vlada biti otvorena za sve razgovore.

‘Vi ste maloprije spominjali prevaru birača. Pa da li je veća prevara birača, ako netko, tko dobije povjerenje HDZ-ovog predsjedništva, Nacionalnog vijeća, dođe na listu HDZ-a i ima praktički sada još višu HDZ-ovu Vladu za podržat nego u listopadu, recimo glasa protiv kao što je glasao gospodin Hasanbegović i gospođa Esih. Oprostite, ako nekome poklonite šansu da vam bude na listi kao nestranačka osboa imate minmum moralne obveze. Ako želite imati svoju stranku, dobili ste mandat u gradskoj skupštini, pa pustite onda ovaj mandat’, rekao je.

U intervjuu je otkrio kako sa Štromarom još nije razgovarao o ploči u Jasenovcu. Dodao je kako se o toj temi razgovara već jako dugo te kako Ministarstvo uprave ima nalog da ispita sve pravne mogućnosti kako riješiti taj problem, kao i Vijeće koje je Vlada osnovala, a čija je zadaća raspravljati i raditi preporuke.

‘Imamo različitu upravnu praksu, različitu sudsku praksu. Cilj je ujedanačiti to i jasno definirati hrvatskim zakonom, postići politički konsenzus. Mislim da gospodin Štromar ima puno razumjevanja za takav pristupak. To sigurno nije tema ovoga tjedna. Čovjek će sutra prvi put doći na uži kabinet, na Vladu, ima puno drugih zadaća’, rekao je Plenković.

Kurikularna reforma

‘Temu obrazovne reforme, pa i kurikuralnu reformu, ja ne želim gledati prosvjede o toj temi u Republici Hrvatskoj ni u jedno mgradu, ni u Zagrebu ni u manjim gradovima. Mislim da je ta tema toliko ispolitizirana, izmanipulirana do mjere da je nevjerojatna. Vi kad biste pitali ljude da o tome govore tko je od njih pročitao strategiju odgoja obrazovanja i znanosti koju je donio Sabor, tko je od njih pročitao bilo koji dokument koji se odnosi na drugih 20 skupna, ne samo ekspertnu radnu skupinu koju je nekada vodio gospodin Jokić kad se osamo on javio na poziv, ne na natječaj. Ministar Barišić i stručno povjerenstvo koje sam ja oformio koje ima 11 članova u kojem su i ljudi iz akademske zajednice naravno svi, iz HDz-a, SDP-a, Mosta, HNS-a, nesuđeni kandidat, čitam po medijima, gospodin Lučin je također u toj skupini, iz SDSS-a. sasvim pluralističan koncept. Da li se vi sjećate ikoga tko je bio osim profesora Budaka u onoj prijašnjoj komisiji. Ne znate vi, ne zna nitko. Zato što smo to digli na jednu razinu konsenzusa. Moj je pristup konsenzus, gospođa Divjak koja je nova minsitrica’, poručio je Plenković.

Na pitanje hoće li nova ministrica imati odriješene ruke, Plenković je odgovovorio da u Vladi nitko nema odriješene ruke, da u Vladi postoji kapetan broda, predsjednik Vlade, da postoji politički legitimitet te kako postoji politički dogovor partnera koji u toj vladi sudjeluju.

‘Nije ministarstvo znanosti nekakav institut u kojem će netko dobiti odirješne ruke i raditi što hoće. Toga nema nigdje ni u jednoj vladi ni u jednoj zemlji pa neće biti u Hrvatskoj. gospođa Divjak je bila prorektor zagrebačkog sveučilišta. Profesorica je, matematičar je, razumje se u temu ima veliku odgovornost i ima ključnu zadaću da u svojim aktivnostima i u konačnom rezultatu dovede do kompromisnog rješenja koji će opomiriti ideološki naelektritzirane rasprave o temi o kojoj ja sam uvjeren, a to ćemo napraviti, ja obećajem , ćemo postići društveni konsenzus. to je cilj i to je njena zadaća’, rekao je.

Sjučaj Janica Kostelić

Komentirajući verbalni napad na državnu tajnicu za sport, Janicu Kostelić, premijer je kazao kako je riječ o ‘groznom divljaštvu’.

‘Radi se o jednom divljaštvu prema Janici Kostelić koja je najtrofejnija hrvatska sportašica, koja je žena, koja je zajedno s dvije suradnice bila na trajetku koaj je doživjela takvo verbalno blaćenje i uvrede koje su nedostojne bilo koga tko je normalan i zdrave glave. dami netko pravadava takvu situaciju to ne dolazi u obzir. Oprostite ovaj sramotni skeč troje saborskih zastupnika SDP-a koji su nastojali banalizirati situaciju koju se i ona i njene suradnice osjećaju ugroženo na trajektu, bez muškarca, a kamo li bez policije i zaštite ne dolazi u obzir. To je no go. Oni se s takvim mogu šaliti u svom kružoku u nekom podrumu uz pivu, kavu ili vino, ali ne u ozbiljnoj politici. To im nećemo dopustiti. U Hrvatskoj postoje zakoni, postoje institucije, postoji djelovanje policije koje je bilo sasvim primjereno, sukladno onome što je napravljeno’, rekao je.

Dodao je kako su sudsku o zatvorskoj kazni za sedmoricu mladića koji su verbalno napali Janicu Kostelić donijelil ‘nezavisni sudovi’ te upitao: ‘Vi mislite da ja utječem na odluku sudova?’

‘A što su trebali? Dobiti sladoled? Da im se kaže bravo? Budimo ozbiljni. Sutkinja donosi svoje odluke. Nitko na to ne utječe’, zaključio je Plenković.