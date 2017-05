PLENKOVIĆ O OPTUŽBI DA ŠTITI KRIMINAL U AGROKORU: ‘Ne postoje gremiji niti tajne zavjere’

Predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković poručio je iz Rijeke kako njegova Vlada čvrsto “drži uzde u rukama” što je, tvrdi, pokazao i slučaj s Agrokorom, za razliku od ostalih stranaka koje samo kritiziraju i ne nude rješenja, među njima i “protestne antisistemske stranke u nastajanju, kojima je politička agenda u biti puno više rušiteljska, nego graditeljska”.

Plenković je na središnjem HDZ-ovom predizbornom skupu za Rijeku i Primorsko-goransku županiju rekao kako se na Hrvatsku reflektiraju europski politički trendovi, u kojima su s jedne “ozbiljne stranke matice”, s velikim članstvom i brojnim stručnim ljudima, kakva je u Hrvatskoj HDZ, a s druge strane “protestne antisistemske stranke u nastajanju, kojima je politička agenda u biti puno više rušiteljska, nego graditeljska”.

Istaknuo je kako je Hrvatska suočena s brojnim važnim pitanjima, poput sigurnosnog u cijeloj Europi i susjedstvu, potom gospodarskog kao što je kriza u Agrokoru, ali i s pitanjem nužnosti socijalne zaštite ljudi. “Za sve to su HDZ i Vlada imali hrabrosti preuzeti odgovornost i baviti se tim problemima na sustavan način”, kazao je. Ustvrdio je kako su Vladi u slučaju Agrokor na raspogalanju bila tri scenarija – prvi je bio ne napraviti ništa s obrazloženjem da je riječ o privatnoj kompaniji u tržišnom gospodarstvu, a što bi dovelo do velikih problema za ekonomiju, nestajanja radnih mjesta i nezadovoljstva u društvu. Moglo se, dodao je, posegnuti za nacionalizacijom kompanije, ali to bi za sobom donijelo i nužnost preuzimanja dugova.

‘Razumijem da oporba nije prihvatila zakon o Agrokoru, ali ne i da nisu ponudili alternativu ‘

“Vlada je odabrala srednji put, temeljen na iskustvima iz drugih zemalja EU, a taj pristup je temeljen na Ustavu i zakonima te ga razumiju partneri u EU. Iza tog pristupa su stali svi koji su ozbiljni, a mi smo oporbi ponudili da zakon o rješavanju ovakvih slučajeva donesemo konsenzualno, ali oni to nisu prihvatili. To mogu razumjeti, ali ne mogu razumjeti da nisu ponudili bar minimum alternative Vladinom prijedlogu”, poručio je Plenković. Donošenjem zakona i preuzimanjem odgovornosti, dodao je, Vlada je pokazala da čvrsto “drži uzde u rukama” i upravlja krizom te da je to dovelo do nove likvidnosti i nastavka djelovanja kompanije. “To je bitna razlika između stranaka koje samo kritiziraju i onih koje nude rješenja”, naglasio je.



Oštro je odbacio prozivke da HDZ i Vlada imaju ambiciju i želju štititi kriminal u Agrokoru. “To je netočno, besmisleno, koje nečim upravljaju, to odbacujem jasno i trezveno”, istaknuo je šef HDZ-a.

‘Most govori u politikantske svrhe’

‘Nadam se da političari iz Mosta ne misle baš sve što izgovaraju u ove predizborne politikantske svrhe, odgovorio je predsjednik Vlade Andrej Plenković novinarima na pitanje kako komentira tvrdnje iz Mosta da je on „marioneta koja zataškava stvari u Agrokoru“ a da HDZ-om stvarno upravljaju Šeks, Gregurić, Valentić i Božinović.

Oni su u zadnja dva tjedna stvarno izgovorili svašta, rekao je Plenković prije središnjeg predizbornog skupa HDZ-a za Rijeku i Primorsko-goransku županiju u ponedjeljak navečer u Rijeci. Ocijenio je da su ljudi iz Mosta bili „dosta korektni ljudi s kojima smo surađivali u Vladi i Saboru kad su bili dio parlamentarne većine“.

„Za razliku od njih, ni od mene, niti od drugih čelnika HDZ ili naših kandidatkinja i kandidata takve formulacije niste čuli. Spinovi o tome da postoje gremiji i utjecajni ljudi koji lobiraju na mene i HDZ su apsurdni i netočni te na rubu pameti“, rekao je Plenković, ustvrdivši da u to nitko ozbiljan u Hrvatskoj ne bi mogao povjerovati.

O PWC-u u Agrokoru

Upitan postoji li prevelika umiješanost revizorske kuće PricewaterhouseCoopers u slučaj Agrokor, s obzirom na to da je već ranije sudjelovala u nekim poslovima vezanim uz Agrokor, poput analize kupovine Mercatora, Plenković je ustvrdio da je posao revizije cjelokupnog poslovanja i financijskih knjiga Agrokora, za što je izvanredni vladin povjerenik za Agrokor angažirao ovu kuću, posve različit posao od nekih zadaća za što su bili angažirani prije dvadesetak godina ili posla precizno orijentiranog na stjecanje Mercatora.

Važno je da u postupku restrukturiranja Agrokora sudjeluju najuglednije svjetske kuće i da one, kad stave svoj potpis i pečat, stoje iza toga, istaknuo je hrvatski premijer.

Osvrnuo se i na probleme sa sustavnim kontrolama na graničnim prijelazima, rekavši kako je “teško naći relaciju između putnika koji čeka satima na granici, i zabrinutog Europljana koji se našao na mjestima terorističkih napada u Parizu ili Bruxellesu”. U razgovoru sa slovenskim premijerom, predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom i predsjednikom Europske komisije Jean-Claudeom Junckerom, kazao je, nađeno je rješenje kako lakše prijeći na ciljane umjesto sustavnih kontrola i time smanjiti čekanje na granici.

U rješavanju gužvi na granici uvidjela se važnost kojoj grupaciji pripadate – Tusk i Juncker su članovi EPP-a kao i HDZ

“U tom se uvidjela važnost kojoj političkoj grupaciji pripadaju političari koji odlučuju, jer su i Tusk i Juncker članovi Europske pučke stranke, kao i HDZ, a taj kontekst je izuzetno važan za rješavanje problema”, kazao je Plenković. Naglasio je da je na sličan način i na predstojećim lokalnim izborima važno kako se ubuduće mogu sinergijski rješavati pitanja, od nacionalne do regionalne i lokalne razine.

Podsjetio je da je HDZ nastao na temelju politike prvog predsjednika Franje Tuđmana, što je omogućilo stvaranje demokratskog poretka, slobodu i slobodno tržišno gospodarstvo, a da je danas HDZ ključna stranka u zemlji te ima najveću odgovornost za sadašnjost i budućnost Hrvatske.

Ustvrdio je da su sve ključne projekte za razvoj Rijeke i Primorsko-goranske županije poduprle, promovirale i financijski pokrivale vlade koje je predvodio HDZ, istaknuvši da njegova stranka ovdje ima sjajne kandidate koji predstavljaju novu generaciju političara.

Butković: SDP je ovaj kraj zapostavio

Predsjednik županijske organizacije HDZ-a Oleg Butković poručio je kako je HDZ jedina alternativa SDP-u koji je “predvođen Milanovićem, Obersnelom i Komadinom ovaj kraj zapostavio, a to građani vide”, dok je kandidatkinja koalicije predvođene HDZ-om za županicu Majda Burić (HDZ) navela da je SDP-ov župan Zlatko Komadina jedino što je ekspeditivno učinio bilo to “kad je napustio mjesto ministra infrastrukture i pomorstva”.

“On u 15 godina na vlasti u županiji nije osigurao odgovarajuće uvjete za školovanje djece, ukinuo je dijalizu u Gorskom kotaru i želi nametati još parafiskalnih nameta. Mi nudimo potpuno drugačije okruženje nego što je sada, ozbiljnu politiku partnerstva i dijaloga s općinama, gradovima, građanima i Vladom”, istaknula je Burić.