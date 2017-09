PLENKOVIĆ O POTEZIMA VLADE U SLUČAJU AGROKOR: ‘Možete ne raditi ništa pa nek rijeka sve odnese, a imate i drugu opciju’

Premijer Andrej Plenković u srijedu je poručio da je oko krize u Agrokoru jedina moguća opcija na raspolaganju hrvatskoj Vladi bila pronalazak zakonskog i institucionalnog okvira koji će spriječiti krah kompanije te je potvrdio da je postojala komunikacija njegovih ministara s Ivicom Todorićem, kao i da oni rade sukladno zakonu i najboljoj praksi.

Na upit novinara na marginama 9. konferencije “Dan velikih planova” smatra li da Ivica Todorić stoji iza kaznene prijave u kojoj je ‘targetiran’ vrh Vlade, premijer Andrej Plenković je rekao da nije na njemu da ocjenjuje kaznene prijave.

“To je prije svega na policiji, na DORH-u da se time bave”, rekao je Plenković te dodao da je hrvatska Vlada, najodgovornija u kontekstu jedne takve krize kao što je prijetnja krahom najvećeg gospodarskog subjekta u zemlji imala nekoliko odabira.

“Možete ne raditi ništa – privatna je kompanija, slobodno tržište, imamo mehanizme stečaja, pa što rijeka odnese neka nosi. Imate i opciju da date još nešto malo novca na neki kreativan način pa se onda za tri mjeseca nađete u istoj situaciji, jer očito da oni koji su zaduženi da posuđuju likvidnost, a to su prije svega banke, kreditne institucije, poslovni partneri, tada to više nisu htjeli”, kazao je Plenković. Opcija nacionalizacije, dodao je, također nije dolazila u obzir u zemlji zapadne demokracije kao što je Hrvatska.



Jedina opcija

Jedina moguća opcija, na temelju komparativne prakse drugih zemalja, bila je pronaći zakonski i institucionalni okvir koji će spriječiti krah kompanije, gubitak radnih mjesta, omogućiti restrukturiranje i spriječiti ono što je najvažnije – nekontroliranu lančanu reakciju na hrvatsko gospodarstvo, na financijski sustav, u konačnici i na turističku sezonu, izjavio je.

Po njemu, svi su dosad zacrtani ciljevi vezani uz Agrokor ostvareni.

TODORIĆ DETALJNO OBJASNIO: ‘Pljačka Agrokora provela se kroz ovih 14 koraka, sve ih je odobrila Vlada’

“Radi se o procesu kojim upravljamo na način da smo imenovali izvanrednoga povjerenika i da očekujemo da u sve one stručne savjete koje rade renomirane svjetske kuće, dakle ne samo revizija nego i oni koji su zaduženi za poslovno, financijsko, pravno restrukturiranje i savjetovanje, pomognu da se na kraju dođe do cilja, a cilj je održivost funkcioniranja kompanija u sustavu Agrokora, održavanje radnih mjesta i stabilnost hrvatske ekonomije”, naglasio je premijer.

Nije još vidio financijsko izvješće

Na novinarsko pitanje što misli koji su motivi Ivice Todorića za komunikaciju putem postova na web stranici, koju primjenjuje posljednjih dana, Plenković je kazao da ne zna. “Ja sam izrazito obazriv u cijelom ovom procesu komuniciranja oko krize u najvećoj kompanije od nultog trenutka kada je ona došla na radar Vlade i tako ću i nastaviti.”

Naglasio je i da nije vidio financijsko izvješća Agrokora te da će ga komentirati kada ono bude objavljeno.

Na upit da komentira sastanak ministra financija Zdravka Marića i potpredsjednice Vlade Martine Dalić s Ivicom Todorićem te u vezi anonimnih kaznenih prijava DORH-u Plenković je odgovorio da ne zna tko je prijavu podnio.

TODORIĆ: ‘Ramljak laže! Ustvari, ili je lažljivac ili je dramatično nekompetentan! Zaključite sami iz ovih podataka…’

“Ono što znam da svi ministri u mojoj Vladi rade sukladno zakonu, najboljoj praksi, želji da odgovorno pridonesu izazovima koji su došli na dnevni red naše Vlade i to ne našom voljom nego stjecajem okolnosti do kojeg su doveli neki drugi odgovorni akteri, a ne sigurno Vlada RH i ministri ove Vlade. Postojala je komunikacija, sva komunikacija koja se vodila nema ništa u svom sadržaju što bi na bilo koji način bilo suprotno onome što je na kraju bila odluka Vlade”, izjavio je Plenković.

Što s dugovima bolnica?

Odgovarajući na upit hoće li se dugovi bolnica, koji se procjenjuju na tri milijarde kuna, pokušati riješiti racionalizacijom troškova zdravstvenog sustava ili ćemo novim porezima, istaknuo je da neće biti novih poreznih opterećenja.

Naglasio je da Vlada želi pronaći rješenje kojim bi se smanjili troškovi u zdravstvu, pa i racionalizacijom troškova.

“Međutim, činjenica je da moderno zdravstvo, bilo da je u Hrvatskoj, Europi ili globalno, košta i to košta dosta. Koštaju lijekovi, koštaju i moderni uređaji koji su ključni za dostupnost zdravstvenih usluga. To je tema kojoj će Vlada pristupiti na cjelovit način”, rekao je između ostaloga Plenković.

STANJE U HRVATSKOM ZDRAVSTVU JE KRITIČNO: Dugovi veledrogerijama narasli na tri milijarde kuna, bolnicama prijete ovrhe, ostaju bez lijekova!?

Naglasio je isto tako kako on, ni kao predsjednik HDZ-a, ni kao predsjednik Vlade nema nikakav razlog za bilo kakve odluke koje bi opstruirale i najmanju sitnicu kada je riječ o transparentnosti.

“Ono što mi želimo je da rad bilo kakvog istražnog povjerenstva ne utječe na one aktivnosti koje rade pravosudne institucije, niti da se osnivanje povjerenstva uvjetuje na bilo koji način s obvezom Hrvatskog sabora, a to je da izabere nove ustavne suce. Nije dobro da predstavnička tijela RH, a najviše predstavničko tijelo je Sabor, dolazi u poziciju zbog većine koja je potrebna za donošenje odluka, da neke političke stranke ucjenjuju odabir ustavnih sudaca s nekim drugim odlukama. To su odvojene stvari, a takve trebaju i ostati”, kazao je.

Želja mu je i da se kroz jačanje institucija, državne uprave, rasterećenje gospodarstva, pravnu i fiskalnu predvidljivost, ulagačke klime Hrvatska dođe u poziciju da na ljestvici konkurentnosti skoči nekoliko mjesta gore, kao što su to učinile neke druge zemlje.