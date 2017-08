PLENKOVIĆ O ODLASKU NA POŽARIŠTA: ‘Bio sam neki dan, a ako su tamo bila tri ministra onda je bila cijela Vlada’

Članovi vlade vratili su se s godišnjeg odmora pa tako i njihov šef Andrej Plenković koji je danas sudjelovao na 70. Međunarodnom sastanku predsjednika Europske udruge studenata prava koji se održava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Premijer je iskoristio priliku i da se oglasi o novim požarima.

Evo što je rekao na pitanje novinara o tome je li mu palo na pamet da ode na teren. ‘Vidite i sami da smo reagirali kod svih požara, odmah sam tražio od ministara Božinovića, Krstičevića i Butkovića da budu s našim ljudima. Na terenu je i šef DUZS-a i želim još jedanput zahvaliti svima na trudu i angažmanu. Posjetio sam nedavno i pilote i tehničare naših kanadera, donijet ćemo na Vladi odluku da im se da posebna nagrada. Sve službe čine maksimalne napore. Želim također reći da sam dao poseban nalog ministru unutarnjih poslova Božinoviću da se detaljno istraže uzroci jer postoje indicije da je dio požara podmetnut namjerno. Detaljnu analizu napravit ćemo nakon sezone’, rekao je Plenković, prenosi N1.

Kaže kako je bio neki dan i on sam na požarištu, ali kako je dovoljna prisutnost trojice ministara. ‘Bio sam neki dan. Znate da sam bio. Svejedno, ako su bila tri ministra, onda je Vlada tu’, rekao je Plenković.

DALMACIJA U PLAMENU: GORI NA KORČULI I BRAČU: Vatra zahvatila šumu, požar na Braču gase kanaderi



Dotaknuli su se i potencijalne odgovornosti Hrvatskih šuma. ‘Napravit ćemo cijelu analizu da vidimo što se tijekom jeseni, zime i proljeća može učiniti da se spriječe požari. Mislim da je ovakva sezona požara, kakvu još nismo doživjeli, pravi trenutak da se napravi analiza. U svim sustavima koji su nadležni na bilo koji način’, rekao je premijer.

Prokomentirao je i informacije u crnogorskoj prepisivačini kurikularne reforme koju je za hrvatski obrazovni sustav napravio Boris Jokić. ‘Dat ćemo najprije da se to temeljito ispita, očito su stvari na internetu bile zanimljive našim susjedima’, dodao je.

Suočavanje s prošlošću

Budući da se danas u Hrvatskoj obilježava Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima, premijera su pitali što njegova vlada čini po pitanju suočavanja s prošlošću. Plenković kaže – puno.

Jasno smo rekli da treba osuditi sva kršenja ljudskih prava, doći do istine, osuditi sve totalitarne režime, suočiti se s prošlošću, dati zadovoljštinu onima koji su bili žrtve. Ova Vlada i kroz rad Vijeća koje smo osnovali želi pridonijeti istini i pomirbi, onome što u Hrvatskoj javnosti i politici može dovesti barem do jednog minimalnog konsenzusa’, kaže Plenković i dodaje da rade i na pitanju ploče s ustaškim pozdravom u Jasenovcu.

Porez i arbitraža

Porez na nekretnine pak, iako odgođen, razmatra se i dalje. Plenković kaže kako njegova vlada želi još informirati javnost. ‘Kada se sve to dobro objasni, tada ćemo razmišljati o daljnjim koracima’, rekao je.

A premijera čeka i razgovor sa slovenskim kolegom Mirom Cerarom, vezan uz odluku o sporu oko granice. Sastanak još nije dogovoren, ali na tematici se, kaže Plenković, radi.

‘Čujemo se nas dvojica. Igraju naši sutra košarku u Ljubljani, pozvao me Miro. No ne mogu ići jer imamo važan sastanak. Kada naše stručne službe sve dogovore, doći će do posjeta Zagrebu. A ja danas idem u Umag i Savudriju, tamo ću razgovarati s našim ribarima’, zaključio je premijer.