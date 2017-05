PLENKOVIĆ O DRAMATIČNIM DOGAĐAJIMA U SABORU: ‘Kavanski revolucionar Grmoja radio je pritisak na zastupnike i plašio ljude’

“Ja sam samo principijelan, nisam čovjek koji će demonstrirati svoj stav tako da pompozno lupa šakom o stol. Donosim odluke koje su ozbiljne i odgovorne”, rekao je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković za Radio Dalmaciju govoreći o razrješenju Mostovih ministara.

Očekuje pobjedu Andre Krstulovića Opare u Splitu i Blaženka Bobana u Splitsko – dalmatinskoj županiji.

“Željko Kerum je imao šansu prije par godina, pa je imao svoju šansu u Saboru pa je nije ni tamo iskoristio. Nisam siguran da građani i građanke Splita žele nešto što su već vidjeli i znaju o čemu se radi”, kaže Plenković.

‘Od mene nećete čuti ni jednu lošu riječ o kolegama iz Mosta’

Komentirao je rejtinga prema kojem je prvi put zasjeo na vrh najnepopularnijih političara



“Moj rejting i dalje je najviši od svih političara. Situacija sa smjenom Mostovih ministara neće se odraziti na moj rejting. Ima nešto ljudi koji su kao da je eksplodirala nuklearna bomba, od bivših partnera i ostalih, da sam ja od nekakvog finog diplomata možda premekanoga, briselskoga eksperta se pojavio sada kao uzurpator, diktator, faraon. Ja mislim da nisam, samo sam principijelan”, rekao je.

Osvrnuo se i na bivše partnere iz Mosta:

“Od mene nećete čuti ni jednu lošu riječ o kolegama iz Mosta. Ne možemo imati dvije Vlade u jednoj. Vlada mora biti jedna i jedinstvena. A ne da netko misli da odgovara više šefu svoje stranke nego predsjedniku Vlade. Ta priča ne ide. Meni nabacivati retoriku koja kaže da smo mi sa Pupovcem i sa Sauchom. Mislite da je to nešto normalno za reći. Dakle, taj Most je bio u partnerstvom i sa HDZ-om i sa manjinskim zastupnicima od prvoga dana. A sada im je to neki problem. Meni nije. ”

Premijer je rekao da zahtjevi zastupnika Željka Glasnovića ništa ne koštaju državni proračun jer su svi u programu Vlade.

Saucha je ‘donio svoju političku prosudbu’

“Vjerujte mi, da imam bilo kakvog i najmanjeg elementa koji bi se odnosio na bilo što koruptivno, nikada se ne bi bavio politikom”, kaže predsjednik vlade pojašnjavajući i Sauchino glasanje u Saboru.

“On je donio svoju političku prosudbu. Kad malo detaljnije pogledate, ima velik broj zastupnika koji nisu spremni za nove izbore. Ja bih tu stavio točku. Drugo je to kad ovakav neviđeni pritisak kakav je radio kavanski revolucionar Grmoja, prozivajući ljude, ili kandidat ovdje za župana, moj matematičar Bauk koji nije dobro zbrojio, kada takav pritisak radite na zastupnike, onda su ljudi u šahu, strah ih je. Takav pritisak HDZ ne radi.’, kazao je Plenković za Radio Dalmaciju.