PLENKOVIĆ O ĐIKIĆEVOM ODLASKU IZ HRVATSKE: ‘Ja sigurno nisam kriv za to, ovo je slobodna zemlja’

Nakon što je ugledni znanstvenik Ivan Đikić otvorenim pismom danas najavio da napušta Hrvatsku, kratko se oglasio i premijer Andrej Plenković kojeg je Đikić apostrofirao u svome pismu.

“Ja sigurno nisam kriv za to, ovo je slobodna zemlja. Kolege u Saboru su njegove agrumente su pokušali koristiti kao svoje, ja sam raspravljao s njima a ne s njim. Meni je žao što se to dogodilo”, kazao je Plenković upitan o Đikićevom oproštajnom pismu od Hrvatske, prenosi N1. “To su njegove odluke i ja se u to ne želim miješati”, dodao je.

Đikić odlazi zbog rektora i premijera

Đikić je jedan od onih koji su ministra obrazovanja Pavu Barišića prijavili zbog plagiranja znanstvenog rada, ali i autoplagiranja doktorske disertacije. Svoja saznanja o tome iznio je najprije u pismu premijeru Plenkoviću koji ga je, kaže, kasnije napao u saborskoj raspravi uoči izglasavanja povjerenja ministru Barišiću.



“Odluka je direktna posljedica djelovanja rektora Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimuna Anđelinovića i premijera Vlade RH gospodina mr. sc. Andreja Plenkovića. Razlog napuštanja Sveučilišta u Splitu je rektor Anđelinović, koji je izjavio “Svi smo mi u sukobu interesa” te je javno tvrdio da sam i ja u sukobu interesa radeći na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu”, napisao je Đikić u svome ‘oproštajnom pismu’.

