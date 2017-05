PLENKOVIĆ NEĆE ZAMIJENITI SAMO MOSTOVE MINISTRE? Pupovac: ‘Ako bude trebalo, rekonstrukcija Vlade će biti obimnija’

“Gospodarski i politički razlozi, kao i razlozi predstavnika manjina su ti koji nas motiviraju da doprinesemo tome da se u Hrvatskoj uspostavi politička stabilnost i da se u sljedećem koraku formira potrebna politička većina, potreban politički program i rekonstruira vlada”, izjavio je predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac za RTS.

Dodao je da, ukoliko se bude gradilo partnerstvo koje će učvrstiti stabilnost vlade, i to će podržati. No i upozorio da ako se ne uspije, alternativa je ono što odgovornost nalaže kada se projekt nametanja stabilnosti ne uspije ostvariti. Pojasnio je da su u tom slučaju pred nama novi izbori.

“Vlada će biti rekonstruirana, ministri koji nedostaju biti će popunjeni, ako bude potrebno rekonstrukcija će biti obimnija od minimalnog nužnog broja”, najavio je Pupavac i moguće veće promjene unutar Vlade.

PUPOVAC STAO UZ PLENKOVIĆA: ‘Politika koja jamči stabilnost Vlade imat će našu podršku’



Pupavac se još i požalio kako neke stranke koriste krizu Vlade i Sabora u funkciji lokalnih izbora.

Za to je u prvome redu optužio Most, za koje kaže kako je to i jedan od razloga zašto su pokrenuli ovu krizu.

Optužio je uz to i bivšeg mostovog ministra unutarnjih poslova Vlahu Orepića kako je doprinjeo brisanju Srba iz izbornih evidencija zbog prebivališta. Rekao je i kako je dogovoreno kako će se izbrisanim Srbima pomoći da se ta evidencija o prebivalištu revidira na temelju žalbi koje će ljudi uložiti.