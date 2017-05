PLENKOVIĆ O KRIZNOJ SITUACIJI U AGROKORU: ‘Imali smo tri opcije. Da nismo ništa učinili, plimni val bi se srušio na pola milijuna ljudi’

Premijer Andrej Plenković je iz Dugog Sela, gdje je sudjelovao na predstavljanju HDZ-ovih kandidata za lokalne izbore, poručio kako je njegova suradnja s Mostom u Vladi bila dobra te da ‘ne želi reći niti jednu lošu riječ protiv kolega’.

Kazao je to Plenković kao odgovor na poruku koju je poslao Most, da su spremni ponovno surađivati s HDZ-om ako se on makne. Dodao je da su u HDZ-u sada koncentrirani na lokalne izbore te da će o svemu govoriti nakon izbora.

O Mostu i mogućoj koaliciji sa SDP-om

‘Na državnoj razini HDZ je donio tri odluke. Prva je prestanak suradnje s Mostom jer su podržali inicijativu SDP-a za destabilizaciju Vlade. Dva, da razgovaramo s parlamentarnim strankama oko stvaranja nove većine. Tri, ako to ne bude slučaj da idemo na parlamentarne izbore’, rekao je Plenković.

Odgovarajući na pitanje o mogućnosti koaliranja sa SDP-om i stvaranja velike koalicije kazao je: ‘O tom potom, daleko smo od toga. To je već četvrti korak’.



VLADA DORH-u ODOBRILA PET MILIJUNA KUNA ZA ISTRAGE U AGROKORU: Plenković: ‘Do kraja ćemo rasvijetliti što se tamo događalo’

O pet milijuna kuna za DORH

Plenković je bio upitan i za pet milijuna kuna koje je Vlada u četvrtak odobrila DORH-u da do kraja provede istragu u Agrokoru, no to pitanje Plenkoviću nije baš najbolje sjelo.

‘DORH je tražio od Vlade dodatna sredstva. Glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan je taj koji napiše pismo Vladi – “Dobar dan, treba nam više sredstava”. Što je tu sporno?”, upitao je pomalo uzrujano Plenković. “Zar mislite da je pritisak ako vas DORH traži sredstva? Mislite da bih tajno morao davati novac? Oni će opravdati taj novac. Ajmo malo zamijeniti teze. Što radi odgovorna vlast u državi koja je članica EU-a i NATO-a? Vlast se ne miješa u rad pravosuđa. Ne radimo hajku, niti tražimo politčki skalp već omogućujemo inistitucijama da rade odgovorno svoj posao. To je ta fina nijansa između politikanstva i ozbiljne politike. Ja pripadam ovoj drugoj’, rekao je Plenković, prenosi N1.

Premijer je kazao i da o knjigama u Agrokoru ne zna ništa, a na pitanje o potencijalnim tužbama na račun Hrvatske tvrdi da je okvir zakona o izvanrednoj upravi vrlo čvrst.

Tri opcije za Agrokor

O slučaju Agrokor premijer je dodao kako je iznimno zadovoljan postupanjem Vlade u tom slučaju te kako je taj koncern, unatoč problemima u Vladi, i dalje broj jedan,

‘Bez dilema radimo što je bitno. Pokazali smo u slučaju Agrokor kako se ponaša odgovorna vlasti’, rekao je Plenković.

Dodao je da je Vlada imala tri opcije.

‘Ne učiniti ništa, pustiti da sve ide procesima koji ne dovode ničemu, vjerojatno predstečaj, a možete zamisliti kako bi to bilo. Pravi gospodarski plimni val sručio bi se na sve nas, na pola milijuna ljudi koji su na bilo koji način vezani uz koncern. To nije bila opcija’, rekao je te dodao kako su mogli dati još nekakvu potporu, da se nađu kreditna sredstva i da se za još neko vrijeme odgodi ova čitava kriza.

‘Nacionalizacija za nas nikad nije bila opcija jer bismo stavili tuđe obveze na naša leđa. Jedino je u obzir dolazio odgovoran potez, analiziranje kako su drugi radili. Da stvorimo zakonski okvir koji nam je omogućio da organiziramo izvanrednu upravu. Omogućili da funk normalno, isplatili plaće, poslali poruku povjerenja.

Ako postoji indicija, postoje bilo kakvi elementi koji upućuju na nezakonitosti onda tu nastupaju druge institucije i, ako treba, podižu optužnicu. Tako postupa odgovorna vlast, odgovoran država, članica EU-a i NATO-a’, rekao je premijer u svom govoru.