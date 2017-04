PETROV: ‘Mostovi ministri nisu smijenjeni! Novi izbori ili preslagivanje? To zna samo jedan čovjek – Andrej Plenković’

Na današnjoj sjednici Vlade došlo je do neočekivanog obrata. Naime, premijer Andrej Plenković smijenio je trojicu Mostovih ministara zato jer su odbili podržati ministra financija Zdravka Marića. Zahtjev za razrješenjem podnio je protiv ministra unutarnjih poslova Vlahe Orepića, ministra pravosuđa Ante Šprlje i ministra zaštite okoliša i energetike Slavena Dobrovića.

ŠOK NA SJEDNICI VLADE: PLENKOVIĆ SMIJENIO TRI MOSTOVA MINISTRA!

IDEMO LI NA PRIJEVREMENE IZBORE? Evo kakav je rejting vodećih stranaka po zadnjim istraživanjima

Javnosti se nakon potresa u Vladi obratio predsjednik Mosta Božo Petrov.



‘Andrej Plenković pokušava razriješiti tri ministra iza kojih stoje rezultati, započeta pravosudna reforma, obračun s kriminalom…Radi jednog ministra koji objektivno ne može biti ministar financija jer se mora izuzimati iz financijskih odluka. To ugrožava zemlju u trenutku kad se odvija retrukturiranje najveće kompanije koje je on donedavno bio zaposlenik’, rekao je Petrov na početku obraćanja novinarima.

‘Marić je HDZ-ova odgovornost’

Rekao je kako on snosi odgovornost za četiri ministra koje je predložio u Vladu, dok je Marić ‘odgovornost HDZ-a’.

‘Mi smo ovu odluku priopćili prije tjedan dana Plenkoviću očekujući da će oni riješiti problem u svojem dvorištu. Most ne nosi odgovornost za Marića, nećemo rušiti Vladu, ali nećemo podržati ministra koji to ne može sada biti.

Plenković mora odgovoriti hoće li on ovim činom krenuti rušiti Vladu. On je prije godinu dana pozivao predsjednika Vlade da odstupi kako se ne bi ugrozila stabilnost zemlje. Očito se kreće u rušenje Vlade, već drugi put radi nestranačkog ministra. Mostu je stalo do istine. Plenković mora odgovoriti je li mu stalo do istine ili će nastaviti politiku HDZ-a koja traje 20 gpdina.

Mi ćemo uvijek biti na braniku transparentnosti’, rekao je Petrov te dodao kako nije znao da će se ovo dogoditi.

‘Most nije glasovao protiv Vlade već protiv ministra Marića jer mislimo da nije u mogućnosti obnašati dužnost’, rekao je Petrov.

‘Vlada je u krizi’

‘Predsjednik Vlade je ishitrenom odlukom je pokušao razriješiti ministre, ali ovdje treba supotpis predsjednika Sabora’, rekao je Petrov.

Priznao je da je Vlada trenutno u krizi.

‘U ovom trenutku Vlada nije stabilna, ali za stabilnost u ovom trenutku je odgovoran predsjednik Vlade, koji je odlučio tri ministra s rezultatima razriješiti jer nisu podržali Marića’, zaključio je Petrov.

SDP-ovu inicijativu SDP-a o opozivu ministra financija, kojeg drže suodgovornim za krizu koja je zahvatila Agrokor, Vlada je odbacila. Svi osim trojice Mostovih ministara glasovali su za odbacivanje prijedloga.

Premijer radi jednog ministra ugrozio Vladu?

Plenković je ponovio ono što je odlučno govorio posljednjih dana – ‘Ministar Marić nije mogao znati niti ima odgovornost za ove procese koji su se dogodili u proteklim mjesecima i tjednima’.

Nakon što su trojica ministara Mosta bila protiv, Plenković je zatražio njihovo razrješenje.

‘Molim tajnicu da pripremi odluku o razrješenju trojice Mostovih ministara’, rekao je Plenković.

Čeka se reakcija Petrova

Predsjednik Mosta i Hrvatskog sabora, Božo Petrov, odmah nakon Plenkovićeve odluke sazvao je konferenciju za medije. Javnosti će se obratiti u 12:45 sati, kada ćemo saznati kakva je njegova i reakcija Mosta na ovu neočekivanu odluku.

ŠTO NAKON PLENKOVIĆEVOG ŠOKANTNOG POTEZA: Moguće su ove dvije opcije

PRVA REAKCIJA OPORBE NA DRAMU U VLADI: ‘Ovo je sve jedna velika lakrdija. Plenković sada mora sazvati nove izbore’