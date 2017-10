PLENKOVIĆ NAJAVIO POVEĆANJE NAGRADA ZA VRHUNSKE SPORTAŠE: ‘ ljudi identificiraju Hrvatsku s vrhunskim sportašima’

Povećat ćemo za 100 posto nagrade za vrhunske športaše jer je to primjereno i to je ono što zaslužuju, a Vlada će nastaviti s povećanjem izdvajanja za sport, izjavio je danas predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković koji je u zagrebačkom Domu sportova svečano otvorio Svjetsko juniorsko prvenstvo u judu.

Odgovarajući na upit o izradi prijedloga novog zakona o športu i strategiji razvoja hrvatskog športa predsjednik Vlade rekao je da državna tajnica za sport Janica Kostelić sa svim uključenim stručnjacima tome odgovorno pristupa.

Plenković: ‘Možemo biti ponosni na to što je šprt napravio za našu promociju’

Upitan za ukupni dojam o trenutnom stanju hrvatskog športa odgovorio je da je Hrvatska uvijek iznad onoga što zemlje naše veličine rade, bilo da je riječ o kolektivnim ili individualnim športovima.





“Možemo biti ponosni na sve naše saveze, sve pojedince i obitelji koje su učinile čuda u 25 godina hrvatske države. Šport je za našu promociju i naše međunarodno pozicioniranje napravio izuzetno puno. Uz sve što rade institucije, diplomacija, turizam, kultura, umjetnost, šport je nekako najlakše i najbrže prepoznatljiv i ljudi identificiraju Hrvatsku s našim vrhunskim sportašima.”

Na pitanje koliko će, ako se plasiramo na Svjetsko nogometno prvenstvo, šport biti tema i u njegovim diplomatskim susretima, odgovorio je, prisjetivši se:

“Kako ne, kad smo bili u New Yorku, bilo je to kratko nakon što smo izgubili do Turske u nogometu, predsjednik Erdogan nije propustio spomenuti da je Turska pobijedila. Ja vjerujem da će se hrvatska nogometna reprezentacija plasirati na prvenstvo u Rusiji”, kazao je Plenković, koji je zaključio je da je njegov cilj da balansiramo akcent na različite športove i da težimo onome što šport treba dati – da ljudi zdravo žive, imaju timski duh i vrijednosti koje će im biti školom za život. Mislim da je to kod džuda vrlo razvidno.”

Ponosni na 70-godišnju tradiciju juda u Hrvatskoj

“Moramo pomoći sve saveze, da što više ljudi bude uključeno u šport pa će se iz tog lijepo filtriranog širokog aktivizma mladih iznjedriti i kvaliteta”, poručio je predsjednik Vlade.

“Ponosni smo na gotovo 70- godišnju tradiciju juda u Hrvatskoj, borilačkoga sporta, koji manje snažne i fragilnije uči kako postati snažnijima”, poručio je Plenković.

Izrazivši snažnu potporu Prvenstvu Središnjeg državnog ureda za šport, kao i Vlade u cjelini, premijer je zahvalio organizatorima, Međunarodnoj judo federaciji i Hrvatskom judo savezu, a po završetku natjecanja je uručio medalje najboljima, prisjetivši se kako se i njegov otac bavio judom.