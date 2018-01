PLENKOVIĆ NA SJEDNICI VLADE: ‘Poruka Fitcha je ohrabrujuća. Vjerujem da će i druge rejting agencije valorizirati postignuća Vlade’

Podsjetio je da u programu Vlade i cilj da se Hrvatska vrati na razinu investicijskog rejtinga. Takvo postignuće imalo bi za posljedicu imalo smanjenje kamata na zaduživanje države na međunarodnim tržištima, a to bi se reflektiralo i na kamate za građane u hrvatskim bankama, kazao je premijer.

Premijer Andrej Plenković u četvrtak se ponovno osvrnuo na podizanje rejtinga Hrvatske od strane Fitcha, ocijenivši da je to ohrabrujuća poruka i izrazivši uvjerenje da će i druge rejting agencije na jednak način valorizirati postignuća Vlade.

Plenković o odgovornom vođenju javnih financija

Rejting agencija Fitch u petak je podigla rejting Hrvatske s ‘BB’ na ‘BB+’ uz stabilne izglede, zahvaljujući stabilnom rastu gospodarstva, snažnoj turističkoj sezoni i poboljšanju javnih financija, a to je prvo povećanje kreditnog rejtinga Hrvatske od 2004. godine. “Ta poruka je ohrabrujuća. Vjerujem da će i druge rejting agencije na jednak način valorizirati sva postignuća Vlade, a to su prije svega odgovorna politika vođenja javnih financija i financijska konsolidacija”, istaknuo je Plenković na početku sjednice Vlade, dodavši kako je takva politika rezultirala suficitom opće države i kontinuiranom politikom smanjenja javnog duga.



PVRH @AndrejPlenkovic: Poruka agencije @FitchRatings je ohrabrujuća, vjerujem da će i druge rejting agencije na jednak način valorizirati sva postignuća #VladaRH. To je odgovorna politika vođenja javnih financija i opća fiskalna konsolidacija s rezultatima o kojima smo govorili. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) January 18, 2018

PVRH @AndrejPlenkovic: U kontekstu kreditnog rejtinga, u našem smo programu rekli da želimo vratiti RH na razinu investicijskog rejtinga. Takvo postignuće za posljedicu bi imalo smanjenje kamata na međunarodnim tržištima što bi se sigurno reflektiralo i na kamate za građane. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) January 18, 2018

Podsjetio je da u programu Vlade i cilj da se Hrvatska vrati na razinu investicijskog rejtinga. Takvo postignuće imalo bi za posljedicu imalo smanjenje kamata na zaduživanje države na međunarodnim tržištima, a to bi se reflektiralo i na kamate za građane u hrvatskim bankama, kazao je premijer. Osvrnuo se i na odabir izvođača radova za Pelješki most. Hrvatske ceste, naime, u prošli petak su objavile da će kineski konzorcij China Road and Bridge Corporation izvoditi prvu fazu izgradnje mosta Pelješac s pristupnim cestama.

PVRH @AndrejPlenkovic: Važna je Odluka Hrvatskih cesta o odabiru izvođača radova za izgradnju Pelješkoga mosta. To je jedan od strateških europskih projekata. — Vlada R. Hrvatske (@VladaRH) January 18, 2018

Tri ponude za Pelješki most

Od tri pristigle ponude za sklapanje ugovora o javnoj nabavi odabrana je ona zajednice ponuditelja – China Road and Bridge Corporation, CCCC Highway Consultants, CCCC Second Highway Engineering i CCCC Second Harbour Engineering, s cijenom ponude u iznosu od 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a) te rokom dovršetka radova od 36 mjeseci. “To je jedan od strateških europskih projekata, sigurno projekt koji će biti najvidljiviji u ovoj financijskoj perspektivi”, naveo je Plenković, dodavši sada očekuje svu proceduru koja slijedi, prije svega eventualne žalbene postupke, odluku o odabiru tvrtke za nadzor radova i potpisivanje ugovora.

Most će imati četiri prometna traka

Plenković smatra da će biti prigode da hrvatske građevinske kompanije budu podizvođači. Pelješki most proglašen je projektom od iznimnog strateškog značaja za zemlju, ukupna vrijednost projekta je 526 milijuna eura s uključenim PDV-om, vrijednost prihvatljivih troškova 420 milijuna eura, od čega se sredstvima Europske unije sufinancira 85 posto, dakle sa 357 milijuna eura. Odluku o sufinanciranju najvećeg hrvatskog projekta ikad Europska komisija donijela je u lipnju 2017. Izgradnja samog mosta, dugog 2,4 kilometra, i visokog 55 metara, trebala bi trajati 36 mjeseci od početka radova s tim da će most imati četiri prometna traka.